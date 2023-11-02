كيف تتعامل مع حكة الجلد؟
تعتبر الحكة من مشاكل الصحية الشائعة، فما أبرز أسبابها؟ وكيف التعامل معها؟
ويعد الجفاف أحد أبرز أسباب الحكة، كما قد ترجع إلى الحساسية والصدفية والإكزيما وأمراض الكلى والكبد واضطرابات الأيض وأمراض الدم والجهاز الليمفاوي، وذلك وفقا لغرفة الصيادلة في ولاية هيسن الألمانية.
وأوضحت غرفة الصيادلة أنه يمكن تخفيف حكة الجلد من خلال وضع كمادات باردة على المواضع المصابة بالحكة.
وقالت الغرفة إنه يمكن تخفيف حكة الجلد أيضا بواسطة بعض الأدوية المتوفرة بدون وصفة طبية مثل الكريمات المحتوية على اليوريا أو الكافور أو المنثول.
كما أن مضادات الحساسية، التي تحتوي على مواد فعالة مثل "السيتريزين" أو "اللوراتادين" أو "ديسلوراتادين" يمكن أن تساعد أيضا في تخفيف الحكة.
ونظرا لأن الجفاف يعد سببا محتملا لحكة الجلد، فإنه ينبغي بعد الاستحمام استعمال كريمات تحتوي على مواد مرطبة مثل "الألو فيرا" و"وديكسبانثينول".
وفي حال استمرار حكة الجلد على مدار فترة طويلة، فإنه ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها وعلاجه.