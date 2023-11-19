صحة

لا تقدم شاي الشمر لهذه الفئة

السخونة تعد سلاحا فعالا لوأد نزلة البرد في مهدها؛ فبمجرد الشعور بوخز في الأنف أو حكة في الحلق يمكن الذهاب إلى الساونا أو استنشاق بخار ساخن أو احتساء شاي الشمر أو البابونج الساخن. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية "dpa". لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها. ) عدسة: dpa
الشمر يحتوي على هرمون "الإستراجول" (الألمانية)
19/11/2023

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من تقديم شاي الشمر للرضع والصغار حتى عمر 4 سنوات.

وعللت الرابطة ذلك بأن الشمر يحتوي على هرمون "الإستراجول"، الذي أدى تناول جرعات عالية منه إلى سرطان الكبد في التجارب التي تم إجراؤها على الحيوانات، لكن لم يتم التحقق من سلامته بالنسبة للرضع.

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وأضافت الرابطة أنه لم يتم وضع حد دقيق لمقدار هرمون "الإستراجول" الآمن يوميا، لذا يتعين على الأطفال دون سن 11 عاما شرب شاي الشمر باعتدال.

وأشارت الرابطة إلى أنه بدلا من شاي الشمر يمكن تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال شاي الكراوية، التي تحتوي على زيوت طيّارة تعمل على تحفيز عملية الهضم وتخفيف آلام البطن.

ويمكن أيضا تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال تدليك بطنه بلطف في اتجاه عقارب الساعة.

المصدر : الألمانية