منظمة الصحة العالمية تعبر عن قلقها من انتشار الأمراض في غزة

قالت منظمة الصحة العالمية -اليوم الجمعة- إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء".

وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.

استهداف المستشفيات

وتتعرض جميع مستشفيات قطاع غزة لاستهداف مستمر بالقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته الحكومة في غزة مرارا.

ويفاقم القصف الإسرائيلي المستمر الوضع الكارثي في مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، خاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.