أعراض ‫متلازمة الضائقة التنفسية الحادة القاتلة

قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن ‫متلازمة الضائقة التنفسية الحادة مرض خطير يهدد الحياة.

ويتسبب هذا المرض في منع الرئتين من العمل بشكل صحيح نتيجة تلف جدران ‫الأوعية الدموية الصغيرة، وتشير المؤسسة إلى أنه في غضون فترة قصيرة يحدث نقص ‫حاد في أكسجين الدم، ومن دون علاج طبي مكثف يموت الشخص المصاب.

‫الأسباب

وأوضحت المؤسسة أن السبب الأكثر شيوعا لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة ‫هو الالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أن الأسباب الأخرى تشمل صدمة شديدة في ‫الرئة واستنشاق الدخان والغازات السامة.

‫كما تؤدي بعض الأمراض إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، مثل التهاب ‫البنكرياس وتسمم الدم، بالإضافة إلى التورم واسع النطاق في الجسم الناجم ‫عن رد فعل مبالغ فيه لجهاز المناعة.

أعراض ‫متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

‫وتتمثل أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في ضيق التنفس وتسارع ‫التنفس وتغير لون الشفاه والأصابع إلى اللون الأزرق، بالإضافة إلى التشوش الذهني والاضطراب الداخلي والارتباك.

علاج ‫متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

‫وشددت المؤسسة على ضرورة طلب المساعدة الطبية فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للتنفس الاصطناعي في الوقت المناسب. ولا توجد حتى الآن أدوية لعلاج ‫متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، بل تُعالج بأدوية المرض ‫المسبب لها.

‫وتستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى، والكورتيزون لمنع ‫التليف الرئوي، والهيبارين لمنع الانسداد الرئوي. وفي حالة الصدمة، ‫يستعان بالأدوية التي تدعم الدورة الدموية.