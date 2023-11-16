أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة القاتلة
قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن متلازمة الضائقة التنفسية الحادة مرض خطير يهدد الحياة.
ويتسبب هذا المرض في منع الرئتين من العمل بشكل صحيح نتيجة تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، وتشير المؤسسة إلى أنه في غضون فترة قصيرة يحدث نقص حاد في أكسجين الدم، ومن دون علاج طبي مكثف يموت الشخص المصاب.
الأسباب
وأوضحت المؤسسة أن السبب الأكثر شيوعا لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة هو الالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أن الأسباب الأخرى تشمل صدمة شديدة في الرئة واستنشاق الدخان والغازات السامة.
كما تؤدي بعض الأمراض إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، مثل التهاب البنكرياس وتسمم الدم، بالإضافة إلى التورم واسع النطاق في الجسم الناجم عن رد فعل مبالغ فيه لجهاز المناعة.
أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة
وتتمثل أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في ضيق التنفس وتسارع التنفس وتغير لون الشفاه والأصابع إلى اللون الأزرق، بالإضافة إلى التشوش الذهني والاضطراب الداخلي والارتباك.
علاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة
وشددت المؤسسة على ضرورة طلب المساعدة الطبية فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للتنفس الاصطناعي في الوقت المناسب. ولا توجد حتى الآن أدوية لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، بل تُعالج بأدوية المرض المسبب لها.
وتستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى، والكورتيزون لمنع التليف الرئوي، والهيبارين لمنع الانسداد الرئوي. وفي حالة الصدمة، يستعان بالأدوية التي تدعم الدورة الدموية.