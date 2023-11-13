‫هذه مضاعفات الإمساك المزمن

قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن الإمساك يكون مزمنا إذا كان التبرز ‫بمعدل يقل عن 3 مرات أسبوعيا على مدى 12 أسبوعا على الأقل.

‫وتشمل الأعراض الأخرى للإمساك المزمن البراز الصلب والمتكتل، والشعور ‫بانسداد الشرج، والشعور بعدم التفريغ التام للبراز، والشعور بضغط في ‫الأمعاء وآلام البطن، بالإضافة إلى الغثيان والاضطرار إلى تناول ‫المليّنات.

وأضافت الجمعية أن الإمساك المزمن قد تترتب عليه عواقب خطيرة تتمثل في ‫الإصابة بالبواسير والسلس البرازي والشقوق الشرجية وهبوط الشرج (تدلي الشرج لأسفل) والتهاب ‫الرتوج.

‫مواجهة الإمساك

ولمواجهة الإمساك المزمن، ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية ‫بمعدل 30 غراما يوميا، وتتمثل مصادرها الغذائية في الخضروات والفواكه ‫والحبوب الكاملة والبقوليات، مع شرب السوائل بكمية كافية بمعدل 1.5 إلى ‫لترين يوميا، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة ‫الحركية من أجل تنشيط حركة الأمعاء.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجه الإمساك المزمن، فينبغي حينئذ ‫استشارة الطبيب.