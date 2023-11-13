مزاجك يتعكر مع المطر؟.. ربما تعاني اكتئاب الشتاء

يشهد البعض اضطرابا في المزاج وانخفاضا في الدافعية مع قدوم فصل الشتاء، وقد يظنون أن الأمر طبيعي، ولكنه قد يكون مؤشرا على الإصابة باكتئاب الشتاء، وهو حالة طبية قد تتطلب علاجا دوائيا.

ويطلق على هذا المرض الاضطراب العاطفي الموسمي، ويعرف أيضا باسم اكتئاب الشتاء، وسنقدم في هذا التقرير معلومات عنه وكيف تستعد له، وما الخيارات العلاجية.

تعرف مؤسسة مايو كلينيك الأميركية الاضطراب العاطفي الموسمي بأنه نوع من حالات الاكتئاب يحدث بسبب التغيرات الموسمية، ويبدأ وينتهي في الأوقات نفسها تقريبا كل عام.

وقت ظهور اكتئاب الشتاء

عادة ما تبدأ أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي في فصل الخريف وتستمر حتى أشهر الشتاء، وتزول هذه الأعراض غالبا خلال أشهر الربيع والصيف. وفي حالات أقل شيوعا، يؤدي الاضطراب العاطفي الموسمي إلى الإصابة بالاكتئاب خلال الربيع أو بداية الصيف، وتزول الأعراض خلال أشهر الخريف أو الشتاء، وفقا لمايو كلينيك.

أعراض اكتئاب الشتاء

المزاج المكتئب.

الخمول.

النوم المفرط.

زيادة الوزن.

تغير الشهية، خاصة الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات مثل الحلويات.

أسباب اكتئاب الشتاء

الاكتئاب مرض يحدث فيه انخفاض في مستوى النواقل العصبية وخاصة السيروتونين في الدماغ والتشابكات العصبية، إذ يعتقد أن نقصه يلعب دورا أساسيا في الإصابة بالاكتئاب.

التغيرات في فصل الشتاء قد تؤثر على مستويات النواقل العصبية. ومن المحتمل أن يلعب انخفاض ضوء النهار دورا في ذلك، مما يجعل إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا غير متزامنة ويمكن أن يؤثر على أجزاء الدماغ المرتبطة بالمزاج.

الاستعداد لاكتئاب الشتاء

قال نورمان روزنتال، الطبيب النفسي في كلية الطب بجامعة جورج تاون في تصريح لواشنطن بوست، إنه من الأسهل الاستعداد لاكتئاب الشتاء الموسمي والوقاية منه.

وأوصى روزنتال، الأشخاص الذين يصابون باكتئاب الشتاء بالاستعداد كالتالي:

أخبر طبيبك

أوصى روزنتال بإخبار طبيبك إذا كنت تصاب بالاكتئاب في فصل الشتاء.

من جهتها قالت كيلي روهان، أستاذة العلوم النفسية في جامعة فيرمونت، إنه إذا لم يكن لديك تشخيص رسمي لاضطراب الاكتئاب الشتوي ولكن وجدت أن الأعراض قد تفاقمت في حياتك اليومية، فاطلب من مقدم الرعاية الأولية الخاص بك إحالتك إلى مختص صحة عقلية.

وأضافت روهان أن الاكتئاب مشكلة خطيرة تتعلق بالصحة العقلية.

إخبار الطبيب سوف يساعدك في اقتراح إستراتيجيات معينة للحماية من اكتئاب الشتاء.





ابدأ العلاج بالضوء

العلاج الضوئي هو علاج يتضمن جلوس الشخص بالقرب من مصدر ضوء خاص كل صباح لمدة 30 دقيقة على الأقل، وفقا لجامعة هارفارد. وله تأثير على المزاج.

يساعدنا العلاج بالضوء في الصباح على إعادة معايرة إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا، وعند استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يكون علاجا فعالا لاضطراب الاكتئاب الموسمي الشتوي مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية.

وقال روزنتال إنه عليك التأكد من أن لديك صندوقا ضوئيا وتحديد غرفة في المنزل بها ضوء ساطع.

وإذا كنت تعرف أنك تستجيب بشكل جيد للعلاج بالضوء، فإن المبدأ التوجيهي السريري هو "البدء به عند ظهور الأعراض الأولى كل عام"، كما تقول كيلي.





حافظ على نشاطك

قم بالتالي لتقليل خطر اكتئاب الشتاء:

مارس الرياضة بشكل يومي.

قم بأشياء تحبها مثل القراءة أو التأمل.

حافظ على علاقاتك الاجتماعية.

نظم يومك ولا ترهق نفسك، حتى لا تشعر أنك تحت كثير من الضغط.

علاج اكتئاب الشتاء

إذا بدأت الأعراض وتم تشخيصك بأنك مصاب بالمرض، فهناك خيارات عديدة للعلاج، مثل: