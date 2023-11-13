حارب جفاف العين في الشتاء بشرب السوائل

يعتبر جفاف العيون من المشاكل التي تظهر آثارها السلبية بشكل أكبر في فصل الشتاء، على شكل حمرة بالعين وميل إلى الحكة.

ونصح خبراء في تقرير نشرته مجلة "فرويندين" الألمانية بتعريض العين للهواء النقي، والذي ‫يساعد بشكل فعال في استعادة رطوبة الغشاء المخاطي للعين، ومن ثم فإنه ‫يعتبر حائط الصد الأول والحماية ضد العدوى، وهنا يوصى بتهوية الغرف من ‫آن لآخر خلال فصل الشتاء وعدم غلقها لفترات طويلة.

‫وللحفاظ على رطوبة الهواء داخل الغرفة ينصح بوضع والنباتات فيها، وهنا ‫يوصي الخبراء الألمان بالأنواع ذات الأوراق الكبيرة بشكل خاص، وقد يكون ‫لوعاء مملوء بالماء في الغرفة أو نافورة صغيرة نفس فكرة العمل، خاصة إذا ‫أضيف للماء بعض الزيوت العطرية مثل اللافندر أو الأوكالبتوس.

شرب السوائل

‫وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن النصيحة التالية لمعالجة جفاف العيون ‫هي شرب السوائل بشكل كاف، وذلك حتى يتم إمداد الجلد والأغشية المخاطية ‫في منطقة العين بالسوائل اللازمة لعملها وترطيبها.

‫وشدد الخبراء على مراعاة عدم الوصل للشعور بالعطش، لذا ‫يوصى بتناول الماء بشكل منتظم وحصول الجسم على لترين يوميا، وفي النهاية ‫يوصى في الحالات الشديدة بزيارة طبيب العيون، والذي يصف غالبا قطرات ‫مرطبة للعين.