دراسة: الفراولة تحميك من الخرف بسبب مضادات الالتهابات

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة ‫سينسيناتي الأميركية أن تناول الفراولة بشكل منتظم يساهم في خفض خطر ‫الإصابة بالخرف، فضلا عن تعزيز القدرات المعرفية والإدراكية.

‫وعللت الدراسة ذلك بالقول إن هذه الآثار الإيجابية قد يكون سببها احتواء ‫الفراولة على كميات كبيرة من مضادات الالتهابات مثل الأنثوسيان، وذلك ‫اعتمادا على أن الخرف هو مرض يتطور على مدى عقود، ويرتبط بشكل وثيق ‫باضطرابات التمثيل الغذائي مثل زيادة الوزن ومرض السكري. ‫

‫وقد أثبتت الدراسة أيضا أنه ثمة آثار إيجابية ضد اضطرابات الذاكرة، وانخفاض ‫فرص الإصابة بأمراض نفسية مثل الاكتئاب.

‫وتجدر الإشارة إلى أن الفراولة تحتوي على نسب مرتفعة من الألياف ‫والبوتاسيوم، ما يجعلها تدعم صحة القلب، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض ‫القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية، عن طريق تثبيط تكوين ‫الكوليسترول الضار، نظرا لمحتواها العالي من الألياف وفيتامين "سي"؛ والذي ‫يعتبر أحد أهم الفيتامينات الموجودة في الفراولة، بالإضافة إلى مضادات ‫الأكسدة.

‫ومن فوائد الفراولة أيضا أنها تساهم في خفض ضغط الدم، حيث تحتوي ‫على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ونسبة قليلة من الصوديوم، ‫ويعمل البوتاسيوم والماغنيسيوم كموسعات للأوعية الدموية، وبالتالي ‫يساعدان في خفض ضغط الدم وتسهيل تدفقه إلى أجزاء مختلفة من الجسم.