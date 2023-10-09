علماء يصممون لاصقات ماصة مستوحاة من الأخطبوط قادرة على توصيل الأدوية

صمم فريق من العلماء الصينيين والسويسريين لاصقات ماصة مستوحاة من الأخطبوط قادرة على توصيل الأدوية التي يصعب امتصاصها، مما يوفر بديلا بسيطا وأقل تدخلا للأدوية التي لا يمكن تقديمها حاليا إلا من خلال الحقن.

وابتكر الباحثون من جامعة جنوبي الصين للعلوم والتكنولوجيا والمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ -بإيحاء من الخصائص الهيكلية الفريدة لمصاصات الأخطبوط- لاصقات ماصة ذاتية التعلق، مما يسمح لها بالالتصاق بإحكام بأنسجة الغشاء المخاطي للفم.

وأجرى الباحثون أول دراسة بشرية، وكان لديهم 40 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة وضعوا اللاصقات بأنفسهم.

وبقيت معظم اللاصقات ثابتة طوال مدة الدراسة، وأفادت غالبية المرضى بعد ذلك بأنهم يفضلونها على الحقن للعلاجات الدوائية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وفق الدراسة.

وأضافت الدراسة، أنه رغم ذلك، فهناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد سلامة العلاجات المتكررة باستخدام هذه اللاصقات.