علامات وجود بق بالفراش.. كيف تتخلص منها؟

بق الفراش هي حشرات تتغذى على دماء الحيوانات والبشر. ووفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية، هناك عادة نوعان من هذه الحشرات، وهما: "سيميكس ليكتولاريوس" (Cimex lectularius) و"سيميكس هيمبيترس" (Cimex hemipterus).

وتثير البقّة (حشرة البق) الكثير من المخاوف بعدما أثارت أزمة في فرنسا وقلقا لدى حكومتها على خلفية انتشار البق بشكل واسع في العاصمة باريس، وصولا إلى القطارات ومترو الأنفاق ودور السينما والمستشفيات، فضلا عن انتقالها إلى عدد من المدارس.

تحتاج حشرات بق الفراش إلى تناول وجبات الدم من العوائل ذات الدم الحار، والتي عادة ما تكون من البشر.

تضع إناث بق الفراش حوالي 5 بيضات يوميا طوال حياتها في مكان محمي مثل طبقات المراتب، والشقوق في الأثاث، والمساحات الموجودة أسفل الألواح، وغيرها.

ويفقس البيض خلال 4-12 يوما تقريبا في الطور الأول للحوريات (البق الصغير).

وتمر الحشرات بخمس مراحل، وتتطلب كل مرحلة وجبة دم قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، ومع المرحلة الخامسة تنسلخ إلى حشرة بالغة.

شكل بق الفراش

يكون لون بق الفراش البالغ بنيا محمرا، ولا تكون لديه أجنحة، ويبلغ حجمه تقريبا حجم بذرة التفاح. وأجسادها مسطحة وبيضاوية الشكل.

والبقة الصغيرة أصغر حجما، ويمكن أن تظهر بلون شفاف أو مصفر.

لون بيض بق الفراش

بيض بق الفراش صغير الحجم وأبيض اللون.

أين يعيش البق؟

الشقق السكنية

الملاجئ

الفنادق

غرف النوم

السفن السياحية

الحافلات

القطارات

حجم بق الفراش

يبلغ طول بقة الفراش البالغة ما يقرب من 5 إلى 7 مليمترات.

كيف يعيش بق الفراش؟

لا يصنع بق الفراش أعشاشا مثل النمل أو النحل، لكنه يميل إلى العيش في مجموعات وفي أماكن للاختباء.

إنه لا يطير، لكن يمكنه التحرك بسرعة فوق الأرضيات والجدران والأسقف.

وقد تضع إناث بق الفراش مئات من البيض، كل منها بحجم ذرة من الغبار، طوال حياتها.

والبق غير الناضج -الذي يسمى الحوريات- يتخلص من جلوده 5 مرات قبل أن ينضج.

وفي ظل ظروف مواتية، يمكن أن تتطور الحشرات بشكل كامل في أقل من شهر، وتنتج 3 أجيال أو أكثر سنويا.

عمر بق الفراش

يمكن أن تعيش حشرات بق الفراش من نحو 10 أشهر إلى سنة.

أضرار بق الفراش

لا يعدّ بق الفراش خطيرا. ولا يوجد دليل على إمكانية نقله المرض إلى الناس. لكن لدغاته يمكن أن تكون مثيرة للحكة وغير مريحة.

ووفقا للمراكز الأميركية، فإنه على الرغم من أن بق الفراش مصاب بشكل طبيعي بمسببات الأمراض المنقولة بالدم، فإنه ليس ناقلا فعالا للأمراض.

وتبقى الأهمية الطبية الأساسية هي الالتهاب المرتبط بلدغاته، وذلك بسبب الحساسية تجاه المكونات الموجودة في لعابه.

لكن إذا خدشت لدغة بق الفراش بما يكفي لجرح الجلد، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى.

وبالنسبة لبعض الناس الذين لديهم حساسية من لدغات، فإن هذه اللدغات يمكن أن تؤدي إلى ظهور بثور أو حكة شديدة.

راجع طبيبك إذا حدث لك هذا.

علامات وجود بق بالفراش

قد تكون العلامة الأولى لبق الفراش عبارة عن لدغات صغيرة تسبب الحكة على جلدك، وغالبا ما تكون على ذراعيك أو كتفيك.

ويميل بق الفراش إلى ترك مجموعات من اللدغات بدلا من لدغات فردية هنا وهناك. لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، لا تسبب لدغات بق الفراش أي علامات أو حكة.

قد تلاحظ أيضا:

بقع الدم على ملاءاتك أو مرتبتك

بيض أصفر شاحب صغير أو قشر البيض

براز بق الفراش، وهو عبارة عن نقاط سودٍ

جلد بق الفراش المتساقط، ويشبه إلى حد كبير البق نفسه

بيض أبيض بيضاوي بحجم بذرة التفاح

رائحة حلوة وعفنة حول سريرك

حشرات البق في سريرك

كيف أعرف أن هناك بق الفراش؟

إذا كنت تشك في وجود بق الفراش، فافحص المرتبة والسرير بعناية، خاصة بين الشقوق. إنها تحب الاختباء في هذه المناطق، حيث يسهل عليها الوصول إلى الأشخاص لتعضهم.

قد تجدها بالقرب من اللحامات والعلامات والأنابيب الخاصة بالمرتبة أو النوابض الصندوقية، أو في الشقوق في إطار السرير أو اللوح الأمامي.

ولكن مع مرور الوقت، قد تنتقل الحشرات الصغيرة إلى أي شق أو مكان يوفر مكانا للاختباء.

ويمكنك العثور عليها:

في طبقات أو بين وسائد الأرائك والكراسي

في ثنايا الستائر

في مفاصل الأدراج

في المنافذ الكهربائية والأجهزة

في الغرف أو الشقق القريبة

على الملابس

تحت طلاء مقشر أو ورق حائط فضفاض

في الفراش

تحت السجاد

على الأمتعة

في صناديق

على المراتب

على الأشياء القريبة من السرير

نظرا لأن بق الفراش يعيش فقط على الدم، فهو ليس علامة على القذارة. من المحتمل أن تجده في منازل نظيفة كما هي الحال في المنازل الفوضوية.

لدغات بق الفراش

ينشط بق الفراش بشكل رئيسي في الليل، ويعضك عادة أثناء نومك. إنه يخترق الجلد ويمتص دمك من خلال مناقيره الطويلة.

وتتغذى الحشرات من 3 إلى 10 دقائق حتى تمتلئ، ثم تزحف بعيدا، وفقا لموقع ويب ميد.

حساسية بق الفراش

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بق الفراش، فسيكون الاختلاف الرئيسي هو مدى الحكة التي تسببها اللدغات. وإذا كانت عضاته لا تطاق، فمن المحتمل أنك تعاني من رد فعل تحسسي، ويجب عليك زيارة الطبيب ليعالج رد فعلك.

طفح بق الفراش

تبدو العديد من أنواع الأمراض الجلدية مشابهة للدغات بق الفراش. قد تكون مصابا بالشرى أو عدوى فطرية أو طفح حراري، وكلها عوامل تسبب ظهور نتوءات حمرٍ، ويمكن بسهولة الخلط بينها وبين بق الفراش.

فإذا لم تكن متأكدا، ابحث عن علامات بق الفراش للتأكد من تعرضك للعض، أو اطلب نصيحة طبيبك.

كيف يتم القضاء على بق الفراش نهائيا؟

للتخلص من بق الفراش، يمكنك البدء باتخاذ بعض الخطوات في المنزل:

اغسل الفراش والستائر والملابس بالماء الساخن، وجففها على أعلى درجة حرارة للتجفيف. ضع الأحذية وغيرها من الأشياء التي لا يمكن غسلها في المجفف، وقم بتشغيله على درجة حرارة عالية لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

استخدم فرشاة صلبة لفرك طبقات المرتبة لإزالة بق الفراش وبيضه قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

نظّف سريرك والمنطقة المحيطة به بالمكنسة الكهربائية يوميا بما في ذلك النوافذ. بعد ذلك، ضع كيس المكنسة الكهربائية في كيس بلاستيكي ثم ضعه في سلة المهملات بالخارج على الفور.

ضع غطاء منسوجا بإحكام ومزود بسحاب على مرتبتك وصندوق النوابض لمنع بق الفراش من الدخول أو الهروب. يمكن لبق الفراش أن يعيش عدة أشهر دون أن يتغذى. لذا احتفظ بالغطاء على مرتبتك لمدة عام على الأقل.

إصلاح الشقوق في الجص، ولصق ورق الحائط المقشر للتخلص من الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها بق الفراش.

تخلص من الفوضى حول سريرك، وانقل سريرك بعيدا عن الجدران والأثاث الآخر.

إذا كنت تعيش في مكان حار، يمكنك وضع أغراضك في حقيبة مغلقة وتركها في سيارتك لتسخن في الشمس.

إذا كانت مرتبتك موبوءة، فقد ترغب في الحصول على مرتبة جديدة. لكن أولا، اتخذ الاحتياطات المذكورة أعلاه لبقية منزلك حتى لا يصل بق الفراش إلى مرتبتك الجديدة.

رذاذ بق الفراش

غالبا ما يتطلب التخلص من بق الفراش علاجات كيميائية. تأكد من أنك تستخدم فقط المبيدات الحشرية المعتمدة التي تشير ملصقاتها إلى أنها مخصصة للسيطرة على بق الفراش.

لا تعالج المراتب والفراش إلا إذا نص الملصق على وجه التحديد على إمكانية استخدامها على الفراش، كما لا تطبقها على جسمك أبدا.

كيفية منع البق

تتضمن بعض الطرق لإيقاف بق الفراش (ولدغاته) ما يلي:

استخدم غطاء واقيا على المرتبة

قلل الفوضى في غرفة نومك حتى لا يكون لدى بق الفراش أماكن كثيرة للاختباء.

قم بالمكنسة الكهربائية بانتظام، بما في ذلك المرتبة والسجاد والستائر والأثاث المنجد.

عندما تبقى بعيدا عن المنزل، ضع حقيبتك على حامل حقيبة السفر أو خزانة الملابس أو الطاولة بدلا من السرير أو الأرض. عند عودتك إلى المنزل، اغسل جميع ملابس رحلتك وجففها في مجفف ساخن.

ارتدي بيجامة بأكمام طويلة وسراويل طويلة لحماية بشرتك من العضات.

قم بفحص الأثاث المنجد المستعمل بعناية قبل إدخاله إلى الداخل.

تجنب المراتب والفراش المستعملة

استخدم الأكياس البلاستيكية لحمل ملابسك وبياضاتك أثناء استخدام مرافق غسيل الملابس المشتركة. أحضر ملابس نظيفة إلى المنزل لطيها، إن أمكن.

إذا كنت تعيش في مبنى متعدد الوحدات، فقم بتركيب حواجز أسفل أبوابك وسد الشقوق حول الألواح.

متى ترى الطبيب

إذا كان لديك أعراض أخرى غير الحكة، مثل البثور، أو كنت تعتقد أنك قد يكون لديك رد فعل تحسسي، اتصل بطبيبك.