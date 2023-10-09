قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يحافظ على صحة العين ويحميها من الأمراض المختلفة، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر والمياه الزرقاء (الغلوكوما) والمياه البيضاء (الكاتاراكت/إعتام عدسة العين).

وأوضحت الجمعية أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة والأسماك الغنية بفيتامينات "إيه" (A) و"سي" (C) و"إي" (E) والأحماض الدهنية أوميغا 3 المهمة لصحة العين.

وأضافت أن الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب والفلفل، والجزر والبروكلي والبنجر، والفواكه الحمضية؛ تحتوي على كاروتينات مثل "اللوتين" و"الزياكسانثين"، والتي تعمل على زيادة كثافة الصباغ البقعي في العين، وبالتالي تحسين الرؤية.

كما تمتص هذه الأصباغ ضوء الموجة القصيرة عالي الطاقة، وبالتالي تحمي شبكية العين من التفاعلات الكيميائية الضوئية الضارة.

الزنك

وتحتوي الحبوب الكاملة على الزنك، الذي يشارك في عملية التمثيل الغذائي لشبكية العين.

وإلى جانب التغذية الصحية، ذكرت الجمعية أنه ينبغي أيضا شرب السوائل بكمية كافية لحماية العين من الجفاف، ولهذا الغرض ينبغي شرب ما لا يقل عن لترين يوميا، ويفضل الماء والشاي غير المحلى.

وينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، لا سيما رياضات قوة التحمل مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

ومن المهم أيضا الإقلاع عن التدخين، لأنه يلحق الضرر بالأوعية الدموية الصغيرة، التي تغذي العصب البصري.

ومن الضروري أيضا العمل على علاج الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون، نظرا لأنها تلحق أضرارا جسيمة بالعين.