هل بلغت 60 عاما؟ أطباء ألمان ينصحونك بأخذ هذه التطعيمات
مع التقدم في العمر تتراجع قدرة جهاز المناعة على التصدي للبكتيريا والفيروسات، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض معدية، قد تتخذ مسارا شديدا يهدد الحياة.
وقالت الدكتورة الألمانية آنيا كفيتكات، إنه يمكن مواجهة هذا الخطر الداهم من خلال تلقي تطعيمات ضد الأمراض، التي تشكل خطرا على صحة كبار السن وحياتهم.
وأوصت أخصائية طب الشيخوخة الألمانية كبار السن بداية من عمر 60 عاما، بتلقي تطعيمات ضد الأمراض التالية:
الأنفلونزا
قالت لجنة التطعيم الدائمة التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني، إن تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا يقي كبار السن من المضاعفات الخطيرة، التي قد تترتب على الأنفلونزا؛ مثل: الالتهاب الرئوي والنوبة القلبية والسكتة الدماغية.
وأشارت اللجنة إلى أن أفضل وقت لتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا، هو أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني.
كوفيد-19
بالإضافة إلى اللقاح الأساسي ضد كوفيد 19، أوصت اللجنة الدائمة للتطعيمات كبار السن بتلقي جرعة تنشيطية، مع مراعاة تلقيها بفاصل لا يقل عن 12 شهرا من آخر تطعيم، أو إصابة.
ومن الممكن تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا وكوفيد 19 في آن واحد، مع مراعاة أخذ كل تطعيم في ذراع مختلف.
المكورات الرئوية
قالت الدكتورة آنيا، إن بكتيريا المكورات الرئوية ترفع خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا، وكذلك خطر تسمم الدم. وفي أسوأ الأحوال، يمكن أن تكون عدوى المكورات الرئوية قاتلة.
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على كبار السن، لا سيما الذين يعانون من أمراض مزمنة، تلقي التطعيم ضد المكورات الرئوية؛ نظرا لأنهم أكثر عُرضة للإصابة بالمرض بأربعة إلى خمسة أضعاف من غيرهم. وبعد مرور 6 سنوات يمكن تجديد التطعيم، إذا رأى الطبيب أهمية لذلك.
الهربس النطاقي
قالت الدكتورة آنيا، إن خطر الإصابة بالهربس النطاقي المعروف -أيضا- "بالحزام الناري" يرتفع لدى أي شخص أصيب في مرحلة الطفولة بالجدري المائي؛ حيث يظل فيروس الجدري مختبئا في الجسم مدى الحياة. وفي وقت لاحق، خاصة بدءا من عمر 60 عاما، يمكن أن ينشط مجددا مسببا الإصابة بالهربس النطاقي.
وتتمثل أعراض الإصابة بالهربس النطاقي في ظهور بثور حول الصدر والجذع على شكل حزام، مع الشعور بألم حارق، وهو ما يفسر سبب تسميته بالحزام الناري. والنتيجة المحتملة هي الإصابة بألم في الأعصاب يمكن أن يستمر لسنوات عدة.
وللوقاية من الهربس النطاقي، يتعين على كبار السن تلقي تطعيمين بفاصل زمني، يتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر.
الكزاز "التيتانوس"
أوضحت الدكتورة آنيا أن التيتانوس المعروف -كذلك- باسم الكزاز هو مرض تسببه بكتيريا، ويحدث ذلك دائما بسبب إصابة مثل شظايا الخشب. ويعاني المصابون من تشنجات عضلية، التي قد تكون شديدة للغاية لدى كبار السن.
ولتجنب ذلك، يتعين على كبار السن تلقي التطعيم ضد التيتانوس، في حال عدم تلقيه في مرحلة الطفولة. ومن المفيد تجديد التطعيم ضد التيتانوس كل 10 سنوات.
الدفتيريا
أوضحت الدكتورة آنيا أن الدفتيريا تنقسم إلى نوعين: دفتيريا تنفسية، وتتمثل أعراضها في تورم الغدد الليمفاوية العنقية، وشلل في الإبهام، ودفتيريا جلدية، التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ظهور رواسب دهنية على الجروح الصغيرة.
وبعد التطعيم الأساسي، يجب إعطاء تطعيم معزز للدفتيريا كل 10 سنوات. وغالبا ما يتم التطعيم ضد الدفتيريا مع التطعيم ضد التيتانوس.
التهاب الدماغ المنقول بالقراد
أوضحت الدكتورة آنيا أن التهاب الدماغ المنقول بالقراد، هو مرض معدٍ وخطير ينتقل عن طريق لدغات حشرة القراد، التي تعيش في المسطحات الخضراء. وفي المرحلة الأولى من المرض تكون الأعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا، وفي المرحلة الثانية تتمثل الأعراض في مظاهر الشلل والتهاب السحايا.
وتوصي لجنة التطعيمات الدائمة كبار السن بتلقي التطعيم ضد التهاب الدماغ المنقول بالقراد، إذا كانوا يعيشون في منطقة معرضة للخطر، أو يخططون للسفر إلى هذه المنطقة، مشيرة إلى أن التحصين الأساسي لا يكتمل إلا بثلاثة لقاحات. ويجب إعطاء التطعيمات الداعمة كل سنة إلى سنتين.