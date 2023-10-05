هل بلغت 60 عاما؟ أطباء ألمان ينصحونك بأخذ هذه التطعيمات

مع التقدم في العمر تتراجع قدرة ‫جهاز المناعة على التصدي للبكتيريا والفيروسات، مما يرفع خطر الإصابة ‫بأمراض معدية، قد تتخذ مسارا شديدا يهدد الحياة.

‫وقالت الدكتورة الألمانية آنيا كفيتكات، إنه يمكن مواجهة هذا الخطر الداهم من خلال ‫تلقي تطعيمات ضد الأمراض، التي تشكل خطرا على صحة كبار السن وحياتهم.

‫وأوصت أخصائية طب الشيخوخة الألمانية كبار السن بداية من عمر 60 عاما، ‫بتلقي تطعيمات ضد الأمراض التالية:

‫الأنفلونزا

‫قالت لجنة التطعيم الدائمة التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني، إن تلقي ‫التطعيم ضد الأنفلونزا يقي كبار السن من المضاعفات الخطيرة، التي قد ‫تترتب على الأنفلونزا؛ مثل: الالتهاب الرئوي والنوبة القلبية والسكتة ‫الدماغية.

وأشارت اللجنة إلى أن أفضل وقت لتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا، هو أكتوبر/تشرين ال‫أول، ونوفمبر/تشرين الثاني.

‫كوفيد-19

‫بالإضافة إلى اللقاح الأساسي ضد كوفيد 19، أوصت اللجنة الدائمة ‫للتطعيمات كبار السن بتلقي جرعة تنشيطية، مع مراعاة تلقيها بفاصل لا يقل ‫عن 12 شهرا من آخر تطعيم، أو إصابة.

ومن الممكن تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا وكوفيد 19 في آن واحد، مع مراعاة ‫أخذ كل تطعيم في ذراع مختلف.

‫المكورات الرئوية

‫قالت الدكتورة آنيا، إن بكتيريا المكورات الرئوية ترفع خطر الإصابة ‫بالالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطى والتهاب ‫السحايا، وكذلك خطر تسمم الدم. وفي أسوأ الأحوال، يمكن أن تكون عدوى ‫المكورات الرئوية قاتلة.

‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على كبار السن، لا سيما الذين يعانون ‫من أمراض مزمنة، تلقي التطعيم ضد المكورات الرئوية؛ نظرا لأنهم أكثر ‫عُرضة للإصابة بالمرض بأربعة إلى خمسة أضعاف من غيرهم. وبعد مرور 6 ‫سنوات يمكن تجديد التطعيم، إذا رأى الطبيب أهمية لذلك.

‫الهربس النطاقي

‫قالت الدكتورة آنيا، إن خطر الإصابة بالهربس النطاقي المعروف -أيضا- ‫"بالحزام الناري" يرتفع لدى أي شخص أصيب في مرحلة الطفولة بالجدري ‫المائي؛ حيث يظل فيروس الجدري مختبئا في الجسم مدى الحياة. وفي وقت ‫لاحق، خاصة بدءا من عمر 60 عاما، يمكن أن ينشط مجددا مسببا الإصابة ‫بالهربس النطاقي.

‫وتتمثل أعراض الإصابة بالهربس النطاقي في ظهور بثور حول الصدر والجذع ‫على شكل حزام، مع الشعور بألم حارق، وهو ما يفسر سبب تسميته بالحزام ‫الناري. والنتيجة المحتملة هي الإصابة بألم في الأعصاب يمكن أن يستمر ‫لسنوات عدة.

‫وللوقاية من الهربس النطاقي، يتعين على كبار السن تلقي تطعيمين بفاصل ‫زمني، يتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر.

الكزاز "‫التيتانوس"

‫أوضحت الدكتورة آنيا أن التيتانوس المعروف -كذلك- باسم الكزاز هو مرض ‫تسببه بكتيريا، ويحدث ذلك دائما بسبب إصابة مثل شظايا الخشب. ويعاني ‫المصابون من تشنجات عضلية، التي قد تكون شديدة للغاية لدى كبار السن.

‫ولتجنب ذلك، يتعين على كبار السن تلقي التطعيم ضد التيتانوس، في حال عدم ‫تلقيه في مرحلة الطفولة. ومن المفيد تجديد التطعيم ضد التيتانوس كل 10 ‫سنوات.

‫الدفتيريا

‫أوضحت الدكتورة آنيا أن الدفتيريا تنقسم إلى نوعين: دفتيريا ‫تنفسية، وتتمثل أعراضها في تورم الغدد الليمفاوية العنقية، وشلل في ‫الإبهام، ودفتيريا جلدية، التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ظهور ‫رواسب دهنية على الجروح الصغيرة.

‫وبعد التطعيم الأساسي، يجب إعطاء تطعيم معزز للدفتيريا كل 10 سنوات. ‫وغالبا ما يتم التطعيم ضد الدفتيريا مع التطعيم ضد التيتانوس.

‫التهاب الدماغ المنقول بالقراد

‫أوضحت الدكتورة آنيا أن التهاب الدماغ المنقول بالقراد، هو مرض معدٍ وخطير ينتقل عن طريق لدغات حشرة القراد، التي تعيش في المسطحات الخضراء. ‫وفي المرحلة الأولى من المرض تكون الأعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا، وفي ‫المرحلة الثانية تتمثل الأعراض في مظاهر الشلل والتهاب السحايا.

وتوصي لجنة التطعيمات الدائمة كبار السن بتلقي التطعيم ضد التهاب الدماغ ‫المنقول بالقراد، إذا كانوا يعيشون في منطقة معرضة للخطر، أو يخططون للسفر ‫إلى هذه المنطقة، مشيرة إلى أن التحصين الأساسي لا يكتمل إلا بثلاثة ‫لقاحات. ويجب إعطاء التطعيمات الداعمة كل سنة إلى سنتين.