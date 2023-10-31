علماء روس يتوصلون لطريقة لمنع تطور الأورام الخبيثة

اكتشف علماء في جامعة سيتشينوف التابعة لوزارة الصحة الروسية، طريقة جديدة لمنع تطور الأورام الخبيثة باستخدام جزيئات البوليمر النانوي، والتي يمكن استخدامها أيضا لنقل أدوية خاصة إلى الخلايا.

ووفقا لبيان الجامعة "وجد العلماء طريقة لمنع نمو الأورام السرطانية باستخدام جسيمات "بوليمر نانوية خاصة"، يمكنها التوغل إلى داخل الخلايا، والاندماج مع الجينات المسرطنة، ويمكن أيضا استخدام هذه الجسيمات لنقل الأدوية المضادة للسرطان إلى الخلايا، مما يؤدي إلى رفع فاعلية العلاج ويقلل من التأثيرات الجانبية".

ومن أجل التأكد من فعالية جزيئات البوليمر النانوي، تعامل العلماء مع بروتين مستقبل خاص بنمو البشرة. يتمركز هذا البروتين على سطح الخلية، ولكن بعد التحامه بشريكه يدخل الخلية ويُنشّط نموها.

وفي أنواع معينة من السرطان تحدث طفرات في الجين الذي ينظم إنتاج هذا البروتين، وبسببها يتم تنشيط البروتين بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويتحول إلى ورم.

وأظهرت التجارب على الخلايا أن البوليمرات النانوية قادرة على الارتباط بهذا البروتين ومنع تطوره.