الرغبة الملحة في التبول لدى الرجال تنذر بهذا المرض
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26/10/2023
قالت الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية إن الرغبة الملحة في التبول لدى الرجال تنذر بالإصابة بتضخم البروستاتا الحميد، وهو تضخم في غدة البروستاتا.
وأوضحت الجمعية أن الأعراض الأخرى لتضخم البروستاتا الحميد تشمل صعوبات التبول (مثل الحرقان وضعف تيار البول) والسلس البولي والمشاكل الجنسية (مثل ضعف الانتصاب)، مع وجود دم بالبول في بعض الحالات.
وتكمن عوامل الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد في التقدم بالعمر والعوامل الوراثية والسمنة والتدخين.
ويتم تشخيص تضخم البروستاتا الحميد بواسطة فحوصات البول والدم وفحص المستقيم والموجات فوق الصوتية، ويتم علاجه بواسطة الأدوية في الحالات البسيطة أو بواسطة الجراحة في الحالات المتقدمة.
المصدر : الألمانية