‫الرغبة الملحة في التبول لدى الرجال تنذر بهذا المرض

قالت الجمعية الأوروبية لجراحة ‫المسالك البولية إن الرغبة الملحة في التبول لدى الرجال تنذر بالإصابة ‫بتضخم البروستاتا الحميد، وهو تضخم في غدة البروستاتا.

وأوضحت الجمعية أن الأعراض الأخرى لتضخم البروستاتا الحميد تشمل صعوبات ‫التبول (مثل الحرقان وضعف تيار البول) والسلس البولي والمشاكل الجنسية ‫(مثل ضعف الانتصاب)، مع وجود دم بالبول في بعض الحالات.

‫وتكمن عوامل الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد في التقدم بالعمر ‫والعوامل الوراثية والسمنة والتدخين.

‫ويتم تشخيص تضخم البروستاتا الحميد بواسطة فحوصات البول والدم وفحص ‫المستقيم والموجات فوق الصوتية، ويتم علاجه ‫بواسطة الأدوية في الحالات البسيطة أو بواسطة الجراحة في الحالات ‫المتقدمة.