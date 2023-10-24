كم مدة الاستحمام المثالية لصحة البشرة؟.. أطباء ألمان يجيبون
حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية من الاستحمام بماء ساخن للغاية، نظرا لأنه يتسبب في فقدان البشرة الدهون المرطبة لها، مما يؤدي إلى تهيجها وتعرضها للجفاف والخشونة.
ولتجنب ذلك، ينبغي ضبط الماء على درجة حرارة غير مضرة بالبشرة، مع مراعاة ألا تزيد مدة الاستحمام على 5 إلى 10 دقائق.
وقالت الرابطة الألمانية إن أولى خطوات العناية السليمة بالبشرة تتمثل في معرفة نوعها لاختيار مستحضرات العناية المناسبة لها؛ نظرا لأن احتياجات البشرة الجافة تختلف عن احتياجات البشرة الدهنية.
وأضافت الرابطة أن استخدام مستحضرات عناية غير مناسبة لنوع البشرة يؤدي إلى تهيجها ووقوعها فريسة للبثور والقشور والاحمرار والحكة.
ويراعى أيضا استخدام منتجات تنظيف وعناية تخلو من المواد العطرية أو المواد الحافظة والأصباغ.
مستحضر تقشير
ويمكن للمرأة، التي تعاني بشرتها من الشوائب، استخدام مستحضر تقشير لطيف من أجل التخلص من مواضع التقرن، مع مراعاة استخدامه بمعدل لا يزيد على مرتين في الأسبوع، وذلك للحيلولة دون الإضرار بفلورا البشرة المفيدة.
وبعد تنظيف البشرة جيدا، ينبغي استعمال مستحضرات عناية مناسبة؛ حيث تحتاج البشرة الجافة إلى مستحضر عناية غني بالدهون من أجل ترطيبها، في حين تحتاج البشرة الدهنية إلى مستحضر عناية مرطب ذي قوام خفيف.
وأوصت الرابطة باستشارة الطبيب في حال استمرار تهيج البشرة مع المعاناة من حكة شديدة أو طفح جلدي أو تورم، أو عند وجود مواضع متشققة أو متقيحة أو تنزف دما؛ حيث قد تشير هذه الأعراض حينئذ إلى الإصابة بإكزيما عنيدة أو بالفطريات أو مرض جلدي مثل التهاب الجلد العصبي.