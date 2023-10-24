كم مدة الاستحمام المثالية لصحة البشرة؟.. أطباء ألمان يجيبون

‫حذرت الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأمراض الجلدية من الاستحمام بماء ساخن للغاية، نظرا لأنه يتسبب في فقدان ‫البشرة الدهون المرطبة لها، مما يؤدي إلى تهيجها وتعرضها للجفاف ‫والخشونة.

‫ولتجنب ذلك، ينبغي ضبط الماء على درجة حرارة غير مضرة بالبشرة، مع ‫مراعاة ألا تزيد مدة الاستحمام على 5 إلى 10 دقائق.

وقالت الرابطة الألمانية إن أولى خطوات العناية السليمة بالبشرة تتمثل في معرفة ‫نوعها لاختيار مستحضرات العناية المناسبة لها؛ نظرا لأن احتياجات ‫البشرة الجافة تختلف عن احتياجات البشرة الدهنية.

‫وأضافت الرابطة أن استخدام مستحضرات عناية غير مناسبة لنوع البشرة يؤدي ‫إلى تهيجها ووقوعها فريسة للبثور والقشور والاحمرار والحكة.

ويراعى أيضا استخدام منتجات تنظيف وعناية تخلو من المواد العطرية أو ‫المواد الحافظة والأصباغ.

‫مستحضر تقشير

‫ويمكن للمرأة، التي تعاني بشرتها من الشوائب، استخدام مستحضر تقشير لطيف ‫من أجل التخلص من مواضع التقرن، مع مراعاة استخدامه بمعدل ‫لا يزيد على مرتين في الأسبوع، وذلك للحيلولة دون الإضرار بفلورا البشرة ‫المفيدة.

‫وبعد تنظيف البشرة جيدا، ينبغي استعمال مستحضرات عناية مناسبة؛ حيث ‫تحتاج البشرة الجافة إلى مستحضر عناية غني بالدهون من أجل ترطيبها، في ‫حين تحتاج البشرة الدهنية إلى مستحضر عناية مرطب ذي قوام خفيف.

‫وأوصت الرابطة باستشارة الطبيب في حال استمرار تهيج البشرة مع ‫المعاناة من حكة شديدة أو طفح جلدي أو تورم، أو عند وجود مواضع ‫متشققة أو متقيحة أو تنزف دما؛ حيث قد تشير هذه الأعراض حينئذ إلى ‫الإصابة بإكزيما عنيدة أو بالفطريات أو مرض جلدي مثل التهاب الجلد ‫العصبي.