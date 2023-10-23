توصل باحثون إلى أن صعود نحو 50 درجة من السلالم يوميا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20%.

وشملت الدراسة أكثر من 400 ألف مشارك بالغ في المملكة المتحدة، ونشرت في المجلة الطبية "تصلب الشرايين".

وقال مؤلف الدراسة الدكتور لو تشي -الأستاذ في كلية الصحة العامة والطب الاستوائي بجامعة تولين في الولايات المتحدة- إن هذه النتائج تسلط الضوء على المزايا المحتملة لتسلق السلالم ضمن إجراء وقائي ضد مرض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

ويقول الخبراء إن صعود السلالم أكثر فعالية لصحة القلب والأوعية الدموية من المشي 10 آلاف خطوة يوميا. واستندوا في ذلك إلى البيانات التي تم جمعها من المشاركين المعرضين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بناء على تاريخ العائلة وعوامل الخطر الجينية وعوامل الخطر المحددة مثل ارتفاع ضغط الدم وتاريخ التدخين، إلى جانب عادات نمط حياتهم.

وذكر تشي -في بيان صحفي- أن التسلق المتكرر للسلالم عالية الكثافة هي وسيلة فعالة لتحسين اللياقة القلبية التنفسية ومستوى الدهون.





ممارسة تدريجية

اللافت أيضا أن البحث أظهر أن المشاركين الذين توقفوا عن صعود السلالم يوميا سجلت لديهم زيادة بنسبة 32% في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من أن إضافة عدد قليل من الدرجات خلال يومك أمر رائع، فإن الخبراء ينصحون بالقيام بذلك بشكل تدريجي، خاصة إذا لم تكن معتادا على هذا النوع من النشاط.

وينصح الشخص بأن يستشير طبيبه قبل صعود السلالم كنشاط رياضي قوي، خاصة إذا كان عمره فوق الأربعين، أو يعاني من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وإذا أصبح التنفس صعبا خلال صعود الدرج، أو حدث ألم في الصدر، فقد يحتاج إلى طلب العناية الطبية الطارئة، إذ قد يكون ذلك مؤشرا على حدوث ذبحة صدرية.