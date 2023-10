أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد، منح جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2023 إلى كل من المجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكّنت من تطوير لقاحات "إم آر إن إيه" (mRNA) فعالة ضد "كوفيد-19".

وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا -في بيان صحفي اليوم الاثنين- إن اكتشافات الحائزين على جائزة نوبل كانت حاسمة لتطوير تلك اللقاحات التي كانت فعالة ضد "كوفيد-19" خلال تفشي الوباء في عام 2020.

ومن خلال النتائج الرائدة التي توصلا إليها -والتي غيرت فهمنا بشكل أساسي لكيفية تفاعل "إم آر إن إيه" مع جهاز المناعة لدينا- أسهم الحائزان على الجائزة بمعدل غير مسبوق في تطوير اللقاحات خلال أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023