هذه أعراض الفتق السُري

قالت الجمعية الألمانية للجراحة ‫العامة وجراحة البطن إن الفتق السُري لا يقتصر على الرضع فقط، وإنما يصيب ‫البالغين أيضا.

‫وأوضحت الجمعية أنه عند الإصابة بالفتق السُري تبرز الأنسجة من تجويف ‫البطن عبر نقطة ضعيفة في منطقة السرة، واعتمادا على شدة الفتق يمكن أن ‫تصل الأنسجة الدهنية أو الصفاق أو حتى الحلقات المعوية إلى كيس الفتق.

‫وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى الفتق السُري لدى البالغين ‫تتمثل في ضعف النسيج الضام وزيادة الضغط الداخلي في تجويف البطن ‫والسمنة والحمل ورفع الأوزان الثقيلة أو بعض الأمراض مثل الاستسقاء (تجمّع السوائل المحتوية على البروتين داخل البطن).

أعراض الفتق السُري

انتفاخ وتورم منطقة السرة.

الشعور بألم ‫بسبب تعرض الأعضاء الداخلية للانضغاط في منطقة ضيقة.

وجود دم في البراز.

‫الحمى.

الغثيان.

تسارع ضربات القلب.

‫وأشارت الجمعية الألمانية للجراحة ‫العامة وجراحة البطن إلى أنه في بعض الحالات قد لا تكون هناك حاجة للجراحة، وفي ‫حالات أخرى تكون ضرورية.

‫وللوقاية من الفتق السري ينبغي العمل على إنقاص الوزن الزائد وتجنب رفع ‫الأوزان الثقيلة، مع ممارسة الرياضة لتقوية عضلات البطن وعضلات الجذع.