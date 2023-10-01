الإعلان عن جائزة نوبل في الطب غدا الاثنين

تعلن -غدا الاثنين- جمعية نوبل في معهد كارولينسكا في (ستوكهولم) بالسويد عن نتيجة جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2023. وسيكون الإعلان الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

ووفق وصية مخترع الديناميت ومؤسس الجائزة ألفريد نوبل (1896-1833)، فإن الهدف منها هو تكريم أولئك الذين قدموا للإنسانية أكبر فائدة من خلال اكتشافاتهم.

تبلغ قيمة جوائز هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 980 ألف دولار) لكل فئة، أي بزيادة قدرها مليون كرونة عن العام الماضي.

ووفقا لموقع الجائزة كان لألفريد نوبل اهتمام نشط بالأبحاث الطبية. ومن خلال معهد كارولينسكا، تواصل مع عالم وظائف الأعضاء السويدي يونس يوهانسون حوالي عام 1890.

وعمل يوهانسون في مختبر نوبل في سيفران بفرنسا خلال فترة وجيزة من نفس العام. كان علم وظائف الأعضاء أو الطب هو المجال الثالث الذي ذكره نوبل في وصيته.

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