يعاني البعض من رغبة شديدة في تحريك الساقين عند الاستلقاء، ما يسبب لهم اضطرابًا وصعوبات في النوم. إذا كنت تعاني من أعراضٍ مشابهة، فقد تكون مصابا بمتلازمة تململ الساقين، فما هي وما أعراضها وأسبابها، ثم كيف يكون العلاج؟

ما متلازمة تململ الساقين؟

متلازمة تململ الساقين (Restless legs syndrome) – والتي تسمى أيضا مرض "ويليس إكبوم" (Willis-Ekbom disease)- هي حالة تسبب إحساسا غير مريح في الساقين، وحثا لا يقاوم على تحريكهما، حسبما عرّفه المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية في الولايات المتحدة.

وتحدث الأعراض بشكل شائع في وقت متأخر من بعد الظهر أو في ساعات المساء، وغالبا ما تكون أكثر حدة في الليل عندما يكون الشخص مستريحا، مثل الجلوس أو الاستلقاء على السرير.

وقد تحدث أيضا عندما يكون شخص ما غير نشط ويجلس لفترات طويلة (على سبيل المثال، عند القيام برحلة بالطائرة أو مشاهدة فيلم). ونظرا لأن الأعراض يمكن أن تزداد حدتها أثناء الليل، فقد يصبح من الصعب النوم أو العودة إلى النوم بعد الاستيقاظ. وعادة ما يخفف تحريك الساقين أو المشي من أعراض تململ الساقين، لكن غالبا ما تعود الأعراض للظهور بمجرد التوقف عن الحركة.

تصنيف متلازمة تململ الساقين

تصنف متلازمة تململ الساقين على أنها اضطراب في النوم لأن الأعراض تحول دون الخلود إلى النوم، كما تصنف أيضًا كاضطراب حركي، ولا سيما أن المصابين يضطرون إلى تحريك أرجلهم من أجل تخفيف الأعراض. ومع ذلك، من الأفضل وصفه بأنه اضطراب حسي عصبي مع أعراض تنتج من داخل الدماغ نفسه.

متلازمة تململ الساقين هي واحدة من الاضطرابات العديدة التي يمكن أن تسبب الإرهاق والنعاس أثناء النهار، والتي يمكن أن تؤثر بشدة على الحالة المزاجية والتركيز والأداء الوظيفي والمدرسي والعلاقات الشخصية.

يقول العديد ممن يعانون من مرض "ويليس إكبوم" إنهم غالبا ما يكونون غير قادرين على التركيز أو يعانون من ضعف في الذاكرة أو يفشلون في إنجاز المهام اليومية، كما يمكن أن يؤدي عدم علاج متلازمة تململ الساقين المعتدلة إلى الشديدة إلى انخفاض بنسبة 20% في إنتاجية العمل ويمكن أن تسهم في الاكتئاب والقلق.

هل يعاني الرجال والنساء بالتساوي؟

تحدث متلازمة تململ الساقين في كل من الرجال والنساء، على الرغم من أن النساء أكثر عرضة للإصابة بها من الرجال.

قد تبدأ الإصابة في أي عمر؛ والكثير من الأفراد المصابين بشدة هم في منتصف العمر أو أكبر، وعادة ما تصبح الأعراض أكثر تكرارا وتستمر لفترة أطول مع تقدم العمر.

أعراض متلازمة تململ الساقين

رغبة لا تقاوم في الحركة.

شعور غير مريح في الأطراف السفلية.

يمكن وصف ما يشعر به المصاب بأنه مؤلم أو شد أو حكة.

الشعور المزعج غالبا ما يؤثر على كلا الجانبين.

ونظرا لأن تحريك الساقين (أو الأجزاء المصابة الأخرى من الجسم) يخفف الانزعاج، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض "ويليس إكبوم" غالبا ما يحافظون على حركة أرجلهم لتقليل الأحاسيس المزعجة أو منعها، وقد يخطون الأرض، ويحركون أرجلهم باستمرار أثناء الجلوس، ويتقلبون في السرير.

تزداد أعراض متلازمة تململ الساقين سوءا في الليل مع فترة مميزة خالية من الأعراض في الصباح الباكر، ما يسمح بنوم أكثر انتعاشا في ذلك الوقت. ويعاني بعض المصابين من صعوبة في النوم والاستمرار في النوم. وقد يلاحظون أيضا تفاقم الأعراض إذا انخفض نومهم بسبب الأحداث أو النشاط.

قد تختلف أعراض متلازمة تململ الساقين من يوم لآخر، من حيث الشدة والتكرار، ومن شخص لآخر. في الحالات المتوسطة الشدة، تحدث الأعراض مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، ولكنها غالبا ما تؤدي إلى تأخير كبير في بداية النوم، مع بعض الاضطرابات في وظائف النهار.

وفي الحالات الشديدة من مرض "ويليس إكبوم"، تحدث الأعراض أكثر من مرتين في الأسبوع وتؤدي إلى انقطاع مرهق في النوم وضعف في الوظيفة أثناء النهار.

مسببات مرض "ويليس إكبوم"

في معظم الحالات، يكون سبب متلازمة تململ الساقين غير معروف. ومع ذلك، فإن لها مكونا وراثيا ويمكن العثور عليها في العائلات حيث تكون بداية الأعراض قبل سن الـ40.

وتشير الدلائل إلى أن المستويات المنخفضة من الحديد في الدماغ قد تكون مسؤولة أيضا عن المتلازمة.

كما تشير أدلة كثيرة أيضا إلى أن تململ الساقين مرتبط بخلل وظيفي في أحد أقسام الدماغ التي تتحكم في الحركة يسمى العقد القاعدية (basal ganglia) التي تستخدم مادة الدوبامين الكيميائية في الدماغ.

والدوبامين ضروري لنشاط وحركة عضلات سلسة وهادفة. وغالبا ما يؤدي تعطيل هذه المسارات إلى حركات لا إرادية. والأفراد المصابون بمرض باركنسون، وهو اضطراب آخر في مسارات الدوبامين في العقد القاعدية، لديهم فرصة متزايدة لتطوير متلازمة تململ الساقين.

قد ترتبط متلازمة تململ الساقين أو تكون مصاحبة لإحدى الحالات التالية:

مرض الكلى وغسيل الكلى.

نقص الحديد.

بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تململ الساق، مثل الأدوية المضادة للغثيان (مثل بروكلوربيرازين أو ميتوكلوبراميد)، والأدوية المضادة للذهان (مثل مشتقات هالوبيريدول أو الفينوثيازين)، ومضادات الاكتئاب التي تزيد من السيروتونين (على سبيل المثال، فلوكستين أو سيرترالين)، وبعض أدوية البرد والحساسية التي تحتوي على مضادات الهيستامين القديمة (على سبيل المثال، ديفينهيدرامين).

استخدام النيكوتين والكافيين.

الحمل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي معظم الحالات تختفي الأعراض عادة في غضون 4 أسابيع بعد الولادة.

اعتلال الأعصاب.

قد يؤدي الحرمان من النوم وحالات النوم الأخرى مثل انقطاع النفس النومي أيضا إلى تفاقم الأعراض أو تحفيزها لدى بعض الأشخاص. وقد يؤدي تقليل هذه العوامل أو إزالتها تماما إلى تخفيف الأعراض.

علاج متلازمة تململ الساقين

يمكن علاج متلازمة تململ الساقين، مع الحرص على تخفيف الأعراض. وقد يوفر تحريك الأطراف المصابة راحة مؤقتة. وفي بعض الأحيان، يمكن السيطرة على الأعراض من خلال إيجاد وعلاج حالة طبية مرتبطة بها، مثل الاعتلال العصبي المحيطي، أو مرض السكري، أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

خيارات علاج متلازمة تململ الساقين:

1- تغيير نمط الحياة

قد توفر بعض التغييرات والأنشطة في نمط الحياة بعض الراحة للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة من متلازمة تململ الساقين، تشمل هذه الخطوات:

تجنب أو تقليل استخدام التبغ.

نمط النوم المنتظم.

ممارسة تمارين معتدلة.

تدليك الساقين.

أخذ حمام دافئ.

استخدام وسادة تدفئة أو كيس ثلج.

هناك أجهزة طبية جديدة تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA)، بما في ذلك غلاف القدم الذي يضغط أسفل القدم وآخر عبارة عن وسادة توفر الاهتزازات في الجزء الخلفي من الساقين. وقد توفر تمارين الأيروبيك وتمارين شد الساقين ذات الشدة المعتدلة بعض الراحة من الأعراض الخفيفة.

2- الحديد

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من قياسات منخفضة في الدم تسمى الفيريتين (ferritin) وتشبع الترانسفيرين (transferrin saturation)، يوصى بتجربة مكملات الحديد كعلاج أول. ومكملات الحديد متاحة دون وصفة طبية.

3- الأدوية المضادة للتشنج

أصبحت الأدوية المضادة للتشنج من الأدوية الموصوفة من الخط الأول لأولئك الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين. وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على عقار جابابنتين إيناكاربيل (Gabapentin Enacarbil) لعلاج متلازمة تململ الساقين المتوسطة إلى الشديدة، ويبدو أن هذا الدواء فعال مثل علاج الدوبامين.

4- عوامل الدوبامين (Dopaminergic agents)

تستخدم هذه الأدوية، التي تزيد من تأثير الدوبامين، إلى حد كبير في علاج مرض باركنسون. وقد ثبت أنها تقلل من أعراض متلازمة تململ الساقين عند تناولها في الليل.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام عقار روبينيرول وبراميبيكسول وروتيجوتين لعلاج متلازمة تململ الساق المتوسطة والشديدة. وهذه الأدوية جيدة التحمل بشكل عام ولكنها يمكن أن تسبب الغثيان أو الدوخة أو غيرهما من الآثار الجانبية قصيرة المدى.

وعلى الرغم من أن الأدوية المرتبطة بالدوبامين فعالة في إدارة أعراض متلازمة تململ الساق، فإن استخدامها على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى العديد من الأفراد، فمع الاستخدام المزمن، قد يبدأ الشخص في الشعور بالأعراض في وقت مبكر من المساء أو حتى قبل ذلك إلى أن تظهر الأعراض على مدار الساعة.

وبمرور الوقت، يمكن أن تصبح جرعة المساء أو وقت النوم الأولية أقل فاعلية، وتصبح الأعراض في الليل أكثر حدة، ويمكن أن تبدأ الأعراض في التأثير على الذراعين أو الجذع.

لحسن الحظ، يمكن عكس هذا التقدم الظاهر عن طريق إزالة الشخص جميع الأدوية المرتبطة بالدوبامين.

5- الأفيونيات (Opioids)

أحيانا يتم وصف الأدوية مثل الميثادون أو الكوديين أو الهيدروكودون أو الأوكسيكودون لعلاج الأفراد الذين يعانون من أعراض أكثر حدة من متلازمة تململ الساق والذين لم يستجيبوا جيدا للأدوية الأخرى. وتشمل الآثار الجانبية الإمساك، والدوخة، والغثيان، وتفاقم توقف التنفس أثناء النوم، وخطر الإدمان. ومع ذلك، غالبا ما تكون الجرعات المنخفضة جدا فعالة في السيطرة على أعراض متلازمة تململ الساقين.

6- البنزوديازيبينات (Benzodiazepines)

يمكن أن تساعد هذه الأدوية الأفراد في الحصول على نوم أكثر راحة. ومع ذلك، حتى لو تم تناولها فقط في وقت النوم، فإنها يمكن أن تسبب أحيانا النعاس أثناء النهار وتقليل الطاقة والتأثير على التركيز. وتوصف البنزوديازيبينات مثل كلونازيبام ولورازيبام عموما لعلاج القلق وتشنجات العضلات والأرق.

ونظرا لأن هذه الأدوية قد تؤدي أيضا إلى حدوث انقطاع النفس النومي أو تفاقمه في بعض الحالات، فلا ينبغي استخدامها مع الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.