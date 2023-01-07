الداء البطني لدى الأطفال.. أعراضه ومخاطره

قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن خطر إصابة الأطفال بالداء البطني يرتفع إذا كان أحد الأقرباء من الدرجة الأولى مصابا به.

وأوضح المركز أن الداء البطني يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية المزمنة للأمعاء الدقيقة، ويرجع إلى عدم تحمل مادة الجلوتين الموجودة في الحبوب مثل القمح، والذي ينتج عنه التهاب الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء الدقيقة.

وأضاف المركز أن الأعراض الأولى للمرض غالبا ما تظهر بعد 3 إلى 6 أشهر من بدء الطفل في تناول وجبة الحبوب الكاملة أو الخبز أو البقسماط، وتتمثل هذه الأعراض في:

آلام البطن.

فقدان الشهية.

الانتفاخ.

الشعور بالتعب والإعياء.

وحذر المركز من خطورة الداء البطني على الأطفال؛ حيث يؤدي إلى اضطرابات النمو مثل نقص الوزن وقصر القامة.

ولتجنب المتاعب الناجمة عن الداء البطني يتعين على الأطفال اتباع نظام غذائي صارم طوال حياتهم، يتخلون فيه عن تناول الحبوب.