كيف نقلل مضاعفات مرض السكري؟

أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية ‫بأن النشاط البدني يمكنه تقليل المضاعفات ‫الخطيرة لمرض السكري.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن النشاط البدني يقلل الآثار الضارة ‫والمضاعفات الأخرى المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقصور القلب ‫والأمراض المصاحبة الأخرى، مثل اعتلال الشبكية والكلى والاعتلال العصبي.

‫وأضاف خبراء المجلة الألمانية أن على مريض السكري العناية بنظامه ‫الغذائي بشكل خاص، مع الحرص على إمداد الجسم بالفيتامينات المهمة، خاصة "إيه" (‫A) و"سي" (C) و"إي" (E) وبيتا كاروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك.

‫وأضافت المجلة الألمانية أن النظام الغذائي الغني بالخضروات ذات الأوراق ‫الخضراء والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والمكسرات كالجوز واللوز، والفول والعدس والفطر تساعد على تحقيق هذا الهدف.