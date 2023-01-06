كيف نقلل مضاعفات مرض السكري؟
6/1/2023
أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن النشاط البدني يمكنه تقليل المضاعفات الخطيرة لمرض السكري.
وأوضحت المجلة الألمانية أن النشاط البدني يقلل الآثار الضارة والمضاعفات الأخرى المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقصور القلب والأمراض المصاحبة الأخرى، مثل اعتلال الشبكية والكلى والاعتلال العصبي.
وأضاف خبراء المجلة الألمانية أن على مريض السكري العناية بنظامه الغذائي بشكل خاص، مع الحرص على إمداد الجسم بالفيتامينات المهمة، خاصة "إيه" (A) و"سي" (C) و"إي" (E) وبيتا كاروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك.
وأضافت المجلة الألمانية أن النظام الغذائي الغني بالخضروات ذات الأوراق الخضراء والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والمكسرات كالجوز واللوز، والفول والعدس والفطر تساعد على تحقيق هذا الهدف.
المصدر : الألمانية