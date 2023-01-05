أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقه إزاء متحور جديد من "كوفيد-19″، فما اسمه؟ ومتى تم اكتشافه؟ وما مدى سهولة انتقاله؟ وما أعراضه؟

ما اسم المتحور الجديد؟

اسم المتحور الذي أثار قلق وزير الصحة الألماني هو "إكس بي بي 5.1" (XBB.5.1).

Die neue Variante XBB.1.5 lässt im Nordosten der USA die Krankenhauseinweisungen steigen. Hoffentlich kommen wir durch den Winter bevor eine solche Variante sich bei uns ausbreiten kann. Wir überwachen, ob und wie stark XBB.1.5. in Deutschland auftritt. https://t.co/Ejn13yXVWC — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 4, 2023

متى تم اكتشاف المتحور "إكس بي بي 5.1″؟

تم اكتشاف هذا المتحور من فيروس كورونا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أين تم اكتشاف هذا المتحور "إكس بي بي 5.1″؟

وفقا للتحاليل الجينية المتوفرة للمتحور "إكس بي بي 5.1″، فإنه ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا، وقد تم اكتشافه بالفعل في 29 دولة.

وقدرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هذا المتحور يمثل نحو 40.5% من كل الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي سبق نهاية العام.

إلى أي مجموعة ينتمي المتحور "إكس بي بي 5.1″؟

ينتمي المتحور "إكس بي بي 5.1" إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون الذي ينتشر منذ نهاية عام 2021.

ما مدى سهولة انتقال المتحور "إكس بي بي 5.1″؟

قالت ماريا فان كيركوف المتخصصة في فيروس "كوفيد-19" بمنظمة الصحة العالمية في جنيف أمس الأربعاء إن المتحور "إكس بي بي 5.1" ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقا.

ما أعراض المتحور "إكس بي بي 5.1″؟

وفقا لموقع "أكسيوس" (Axios)، لا يبدو أن هناك أي أعراض إضافية للمتحور "إكس بي بي 5.1″؟ تختلف عن الأعراض العادية لكورونا.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية أن أعراض المتحور "إكس بي بي 5.1" مشابهة لأعراض سلالات أوميكرون السابقة، ويعاني معظم الناس من أعراض تشبه أعراض البرد.

من أعراض البرد:

سيلان

التهاب الحلق

سعال

آلام طفيفة في الجسم أو صداع خفيف

العطس

حمى منخفضة

هل المتحور "إكس بي بي 5.1" أكثر خطورة؟

كانت لدى المتحور "إكس بي بي 5.1″ طفرة ساعدته في التغلب على دفاعات الجسم المناعية، لكن هذه الخاصية نفسها قللت أيضا قدرته على إصابة الخلايا البشرية، وذلك وفقا لـ"بي بي سي" (BBC).

وقالت البروفيسورة ويندي باركلي من "إمبريال كوليدج لندن" إن المتحور "إكس بي بي 5.1" لديه طفرة تعرف باسم "إف 486 بي" (F486P)، والتي تعيد هذه القدرة على الارتباط بالخلايا مع الاستمرار في التهرب من المناعة، وهذا يجعله ينتشر بسهولة أكبر.

وأضافت باركلي أن هذه التغييرات التطورية كانت بمثابة "نقاط انطلاق"، حيث يتطور الفيروس لإيجاد طرق جديدة لتجاوز آليات دفاع الجسم.

ماذا كتب وزير الصحة الألماني عن المتحور "إكس بي بي 5.1″؟

كتب لوترباخ في تغريدة له على موقع تويتر صباح اليوم الخميس "نأمل أن نتجاوز الشتاء قبل أن ينتشر مثل هذا المتحور هنا أيضا"، مشيرا إلى انتشاره في شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقال إن هذا المتحور مسؤول عن زيادة حالات دخول المستشفيات في تلك المنطقة.

وأضاف لاوترباخ "نحن نراقب ما إذا كان المتحور "إكس بي بي 5.1″ موجودا هنا في ألمانيا ومدى قوته".

كيف ظهر المتحور "إكس بي بي 5.1″؟

يعتقد الدكتور إيوان هاريسون من معهد "ويلكوم سانجر" في كامبردج أن المتحور "إكس بي بي 5.1" ربما ظهر عندما أصيب شخص ما بنوعين مختلفين من أوميكرون، إذ يتم ربط جزء من الجينوم المأخوذ من أحد الفيروسات مع جزء آخر من فيروس آخر ثم يتم دمجهما ثم ينتقلان.