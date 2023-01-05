هل نستخدم 10% فقط من الدماغ؟

هل نستخدم 10% فقط من أدمغتنا، وممّ يتكون الدماغ، وما سعة تخزينه، ثم ما سرعة انتقال المعلومات في الدماغ؟ الإجابات في هذا التقرير…

هل نستخدم 10% فقط من أدمغتنا؟

هل شاهدت فيلم لوسي؟ والذي تؤدي فيه مادة كيميائية إلى زيادة قدرة لوسي على استخدام قدراتها الدماغية. هل صدقت ذلك؟! الحقيقة هي أن حبكة الفيلم خرافة مضللة، بحسب حلقة برنامج "دكتور معلومة".

نحن لا نستخدم 10% فقط من أدمغتنا، فهذه شائعة متداولة منذ أكثر من قرن. ويعتقد أن هذه المغالطة انتشرت -في وقت مبكر من عام 1907- من مصادر متعددة تتبنى قوة تحسين الذات والاستفادة من القدرات الكامنة غير المحققة للإنسان.

بعض المصادر تنسب هذا الادعاء إلى ألبرت أينشتاين ولكن من دون دليل.

لكن الحقيقة هي أن أدمغتنا تعمل بكامل طاقتها، وتظهر فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي أن الأنشطة البسيطة أيضا تتطلب نشاط الدماغ كله تقريبا، وذلك وفقا لتقرير في مجلة بي إم جي الطبية.

وتظهر أنواع عديدة من دراسات تصوير الدماغ أنه لا توجد منطقة في الدماغ صامتة تماما أو غير نشطة.

فكل مناطق الدماغ تعمل، وأي ضرر في أي جزء من الدماغ يترك آثارا عليه، وهذا لن يحدث إذا كنا نستعمل أقل من 10% منه.

ممّ يتكون الدماغ؟

يتكون دماغك من مليارات الخلايا العصبية التي تتواصل في تريليونات من الاتصالات تسمى نقاط الاشتباك العصبي. يزن الدماغ حوالي 1300 غرام.

نسبة 60% من دماغ الإنسان مصنوعة من الدهون، وهذه الأحماض الدهنية ضرورية لأداء دماغك. ولهذا عليك التأكد من أنك تغذيها بشكل مناسب بالعناصر الغذائية الصحية المعززة للدماغ، وذلك وفقا لتقرير في موقع نورث ويسترن ميديسين.

ما سعة تخزين الدماغ؟

تعتبر سعة تخزين دماغك غير محدودة فعليا. وتشير الأبحاث إلى أن دماغ الإنسان يتكون من حوالي 86 مليار خلية عصبية. وتشكل كل خلية عصبية روابط مع الأخرى، والتي يمكن أن تضيف ما يصل إلى 1 كوادريليون (ألف تريليون) اتصال.

بمرور الوقت، يمكن أن تتحد هذه الخلايا العصبية، مما يزيد من سعة التخزين. ومع ذلك، وفي مرض ألزهايمر على سبيل المثال، يمكن أن تتلف العديد من الخلايا العصبية وتتوقف عن العمل، مما يؤثر بشكل خاص على الذاكرة.

ما سرعة انتقال المعلومات في الدماغ؟

تنتقل معلومات الدماغ بسرعة مذهلة تصل إلى 268 ميلا في الساعة (460 كيلومترا). وعندما تحفز خلية عصبية، فتولد نبضة كهربائية تنتقل من خلية إلى أخرى. ويمكن أن يؤدي اضطراب هذه المعالجة المنتظمة إلى حدوث نوبة صرع.

فالنخاع الشوكي -الذي يتوقف (في المتوسط) عن النمو بعمر 4 سنوات- يتكون من حزمة من الأنسجة العصبية والخلايا الداعمة وهو مسؤول عن إرسال الرسائل من دماغك إلى جميع أنحاء جسمك.

ويعد النخاع الشوكي أيضا، المصدر الرئيسي للتواصل بين الجسم والدماغ. ويتسبب مرض التصلب الجانبي الضموري في موت الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، مما يؤثر على حركة العضلات التي يتحكم فيها.

مرض آخر يصيب الدماغ والنخاع الشوكي هو مرض التصلب اللويحي (MS) والذي يهاجم الجهاز المناعي والطبقة الواقية التي تغطي الألياف العصبية، مما يسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ والجسم.

كم خلية في قطعة من أنسجة الدماغ؟

قطعة من أنسجة المخ بحجم حبة الرمل تحتوي على 100 ألف خلية عصبية ومليار مشابك عصبية. ومع ذلك، يمكن أن يكون للضرر الذي يصيب الخلايا العصبية تأثير كبير.

أثناء السكتة الدماغية على سبيل المثال، لا يستطيع الدم توصيل الأكسجين إلى الدماغ، ونتيجة لذلك، يمكن أن تموت خلايا الدماغ وتفقد القدرات في تلك المنطقة المعينة من الدماغ. وبالمثل، يحدث مرض باركنسون عندما تبدأ خلايا جزء من الدماغ يسمى المادة السوداء في الموت.

كم الطاقة التي يمكن أن يولدها الدماغ؟

يمكن للدماغ البشري أن يولد حوالي 23 واتا من الطاقة (ما يكفي لتشغيل مصباح كهربائي)، وتحتاج هذه العملية إلى الراحة ويساعد النوم بشكل كاف في الحفاظ على المسارات في دماغك. وعلى العكس يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة تراكم البروتين في دماغك المرتبط بمرض ألزهايمر.