متى يكون السعال مزمنا؟
28/1/2023
أوردت بوابة "التنفس بشكل أفضل" الألمانية أن السعال يكون مزمنا في حالة استمراره لمدة تزيد على 8 أسابيع.
وأوضحت أن السعال المزمن غير المصحوب بالبلغم قد يرجع إلى الأسباب التالية:
- التهاب في الشعب الهوائية السفلية (الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية).
- التهاب الجيوب الأنفية (انظر متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي).
- الربو القصبي.
- مرض قلبي.
- الحساسية.
- الآثار الجانبية للدواء (مثل حاصرات بيتا، التي توصف لخفض ضغط الدم، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لتوسيع الأوعية الدموية، والكورتيزون لمكافحة الالتهاب).
- الأورام مثل سرطان الرئة.
- جسم غريب.
- الشخير.
- التعرض المنتظم للملوثات.
- الانسداد الرئوي.
أما السعال المزمن المصحوب ببلغم فقد يرجع إلى الأسباب التالية:
- الربو القصبي.
- مرض الانسداد الرئوي المزمن.
- التهاب الشعب الهوائية المزمن.
- الحساسية/عدم تحمل الطعام.
- عدوى الرئة.
المصدر : الألمانية