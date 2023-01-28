طب وصحة

متى يكون ‫السعال مزمنا؟

28/1/2023

أوردت بوابة "التنفس بشكل أفضل" الألمانية أن ‫السعال يكون مزمنا في حالة استمراره لمدة تزيد على 8 أسابيع.

‫وأوضحت أن السعال المزمن غير المصحوب بالبلغم قد يرجع ‫إلى الأسباب التالية:

  • التهاب في الشعب الهوائية السفلية (الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب ‫الهوائية).
  • التهاب الجيوب الأنفية (انظر متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي).
  • الربو القصبي.
  • مرض قلبي.
  • الحساسية.
  • الآثار الجانبية للدواء (مثل حاصرات بيتا، التي توصف لخفض ضغط الدم، ‫ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لتوسيع الأوعية الدموية، ‫والكورتيزون لمكافحة الالتهاب).
  • الأورام مثل سرطان الرئة.
  • جسم غريب.
  • الشخير.
  • التعرض المنتظم للملوثات.
  • الانسداد الرئوي.

‫أما السعال المزمن المصحوب ببلغم فقد يرجع إلى الأسباب التالية:

  • الربو القصبي.
  • مرض الانسداد الرئوي المزمن.
  • التهاب الشعب الهوائية المزمن.
  • الحساسية/عدم تحمل الطعام.
  • عدوى الرئة.
المصدر : الألمانية