متى يكون ‫السعال مزمنا؟

أوردت بوابة "التنفس بشكل أفضل" الألمانية أن ‫السعال يكون مزمنا في حالة استمراره لمدة تزيد على 8 أسابيع.

‫وأوضحت أن السعال المزمن غير المصحوب بالبلغم قد يرجع ‫إلى الأسباب التالية:

التهاب في الشعب الهوائية السفلية (الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب ‫الهوائية).

التهاب الجيوب الأنفية (انظر متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي).

الربو القصبي.

مرض قلبي.

الحساسية.

الآثار الجانبية للدواء (مثل حاصرات بيتا، التي توصف لخفض ضغط الدم، ‫ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لتوسيع الأوعية الدموية، ‫والكورتيزون لمكافحة الالتهاب).

الأورام مثل سرطان الرئة.

جسم غريب.

الشخير.

التعرض المنتظم للملوثات.

الانسداد الرئوي.

‫أما السعال المزمن المصحوب ببلغم فقد يرجع إلى الأسباب التالية: