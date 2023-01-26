منذ إطلاقه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حظي برنامج "شات جي بي تي" باهتمام بالغ، لقدراته الكبيرة على الإجابة عن الأسئلة، وحتى كتابة فقرات كاملة بصيغة جيدة عن موضوع معين.

ولطالما كان الذكاء الاصطناعي مرشحا لأن يلعب دورا في الرعاية الصحية، مع التأكيد على أن له حدودا، فالطب والعلاج يعتمد على حالة كل مريض، والاعتماد على الآلة قد يأتي بنتائج عكسية.

و"شات جي بي تي" هو روبوت محادثة أو "شات بوت" (Chatbot)، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات مع البشر والإجابة عن أسئلة المستخدم بطريقة إبداعية، وكتابة مقالات عندما يطلب منه ذلك، وأطلقته منظمة الأبحاث "أوبن إيه آي".

وقبل عرض الحوار مع "شات جي بي تي"، نؤكد أنه ليس بديلا عن استشارة الطبيب. فلا تستعمل "شات جي بي تي" للحصول على المشورة الطبية، وتوجه دائما إلى طبيبك.

قمنا بالتوجّه إلى "شات جي بي تي"، ودار بيننا الحوار التالي:

أحتاج نصيحة لنظامي الغذائي.

– بالتأكيد! ما أهدافك من نظامك الغذائي؟ هل تحاول إنقاص الوزن أو اكتساب العضلات أو الحفاظ على وزن صحي؟ هل لديك أي قيود غذائية أو حساسيات يجب أن أعرف عنها؟

أريد أن أفقد الوزن، ما هو النظام الغذائي الأكثر صحة: حمية الكيتو، أم الحمية منخفضة الكربوهيدرات، أم الصيام المتقطع؟

– يمكن أن تكون كل هذه الحميات فعالة في إنقاص الوزن، لكنها قد لا تكون الخيار الأفضل للجميع.

النظام الغذائي الكيتوني، أو نظام كيتو الغذائي، هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، ثبت أنه يعزز فقدان الوزن ويحسن بعض المؤشرات الصحية، مثل مستويات السكر في الدم والكوليسترول. ومع ذلك، قد يكون من الصعب اتباعه على المدى الطويل، وقد لا يكون مناسبا للذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل أمراض الكلى أو مرض السكري.

يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات بشكل عام إلى فقدان الوزن عن طريق تقليل مستويات الأنسولين، مما يجعل الجسم يحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة. ومع ذلك، من المهم التأكد من أنك لا تزال تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الألياف والفيتامينات، عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الخضروات غير النشوية والبروتينات الخالية من الدهون.

الصيام المتقطع هو نمط الأكل الذي يتضمن المراوحة بين فترات الأكل والصيام. يمكن أن يساعدك ذلك في استهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام، وقد يؤدي إلى فقدان الوزن. ومع ذلك، من المهم التأكد من أنك لا تزال تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية والطاقة خلال فترات الأكل.

في النهاية، أفضل نظام غذائي هو النظام الذي يمكنك الالتزام به على المدى الطويل، ويدعم صحتك العامة ورفاهيتك. من الجيد دائما التحدث مع اختصاصي رعاية صحية أو اختصاصي تغذية معتمد قبل البدء في أي نظام غذائي جديد أو برنامج تمارين رياضية.

ألا تنصح بواحد منهم؟

– لم أقل إنني لا أوصي بأي منهم. يمكن أن تكون كل من هذه الحميات -النظام الغذائي الكيتوني والنظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات والصيام المتقطع- فعالة في إنقاص الوزن، ولكنها تعتمد على الفرد وحالته الصحية الخاصة.

إذا كنت أعاني من مرض السكري، فما الأفضل بالنسبة لي؟

– إذا كنت مصابا بداء السكري، فمن المهم التواصل مع مختص رعاية صحية أو اختصاصي تغذية معتمد، لوضع خطة وجبات مصممة خصيصا لاحتياجاتك الفردية.

بشكل عام، يجب أن يهدف مرضى السكري إلى اتباع نظام غذائي غني بالألياف ومنخفض السكريات المضافة والدهون المشبعة، ويتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات.

قد تكون الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات، مثل النظام الغذائي الكيتوني، مفيدة لبعض المصابين بداء السكري، حيث يمكن أن تساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق خفض مستويات الأنسولين. ومع ذلك، من المهم التأكد من حصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية ومراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب، لأن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات قد يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

قد يكون الصيام المتقطع مفيدا أيضا لبعض مرضى السكري، حيث يمكن أن يساعد في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل خطر حدوث مضاعفات. ومع ذلك، من المهم العمل مع اختصاصي رعاية صحية أو اختصاصي تغذية مسجل لضمان حصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية والطاقة خلال فترات تناول الطعام.

من الجيد دائما التحدث مع اختصاصي رعاية صحية أو اختصاصي تغذية مسجل قبل البدء في أي نظام غذائي جديد أو برنامج تمارين رياضية، لمناقشة خطة النظام الغذائي الأنسب لك ولاحتياجاتك الفردية.

تقييم المحرر.. كيف كانت إجابات "شات جي بي تي"؟

يمكن ملاحظة التالي:

المعلومات التي قدمها "شات جي بي تي" دقيقة، وهي تعطي نظرة عامة على أنواع الحميات الثلاث التي سألناه عنها.

حرص "شات جي بي تي" على عدم التوصية بحمية معينة، مؤكدا على أن لكل شخص احتياجاته الخاصة.

حرص "شات جي بي تي" على القول إن من الجيد استشارة مقدّم الرعاية الصحية قبل اتباع نظام غذائي معين.

ختاما نقدم هنا سلبيات الأنواع الثلاث من الحميات هذه:

الآثار الجانبية لحمية الكيتو

التعب.

تراجع القدرة البدنية.

تراجع كتلة العضلات نتيجة النزول السريع في الوزن.

استعادة الوزن بعد إيقاف الحمية.

زيادة خطر أمراض القلب.

حمية الكيتو غير آمنة على مرضى السكري، إذ قد تؤدي إلى حالة الحماض الكيتوني (Ketoacidosis)، ويحدث هذا عندما يخزن الجسم الكثير من الكيتونات -الأحماض المنتجة ثانويا بسبب حرق الدهون- ويصبح الدم حمضيا جدا، مما قد يؤدي إلى تلف الكبد والكلى والدماغ، وإذا تركت دون علاج، فقد تكون قاتلة.

الآثار الجانبية للحمية المنخفضة الكربوهيدرات

الإمساك.

صداع الراس.

تشنجات العضلات.

رائحة الفم الكريهة.

التعب.

الآثار الجانبية للصيام المتقطع