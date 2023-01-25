‫تشققات الأظافر قد تشير إلى هذه الأمراض

أفادت مجلة "جولي" (Jolie) الألمانية بأن تشققات ‫الأظافر تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنها قد تشير إلى مشاكل ‫صحية أيضا.

والتالي الأسباب المرضية التي قد تؤدي إلى تشقق الأظافر:

نقص السوائل أو سوء التغذية، لا سيما نقص الحديد.

التقدم في العمر، وتعد التشققات الطولية أحد المظاهر الطبيعية للتقدم في العمر.

التشققات الطولية ‫قد ترجع إلى اضطرابات سريان الدم أو الروماتيزم.

التشققات العرضية قد تنذر بالإصابة بالصدفية والتهاب الجلد العصبي ‫واضطرابات الأيض واضطرابات الغدة الدرقية والاضطرابات الهرمونية ومشاكل ‫المعدة والأمعاء.

التشققات العرضية قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل المضادات ‫الحيوية وأدوية السرطان.

‫وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫ظهور تشققات بالأظافر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا كانت ‫تشققات الأظافر مصحوبة بأعراض أخرى مثل:

تساقط الشعر.

الحمى.

التعب ‫المستمر.

الشعور العام بالضعف.





‫تغذية صحية

‫وبشكل عام، يمكن التمتع بأظافر صحية وقوية من خلال شرب السوائل على نحو ‫كاف بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا، مع اتباع نظام غذائي صحي يقوم على ‫التوازن بين البروتينات والألياف الغذائية والكربوهيدرات والدهون.

‫ومن المهم أن يكون النظام الغذائي غنيا بالفيتامينات والمعادن مثل ‫الحديد والزنك واليود والسيلينيوم وفيتامين "إيه" (A) وفيتامين "ب 7" (B7) (البيوتين).

‫وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية ‫مع الإقلاع عن التدخين.

‫عناية سليمة

‫وإلى جانب التغذية الصحية، تلعب العناية السليمة أيضا دورا مهما في ‫مواجهة تشققات الأظافر، حيث ينبغي استخدام مقوي الأظافر لتقوية بنيتها والحيلولة دون تشققها أو تقصفها.

‫كما ينبغي العناية بالأظافر بواسطة مبرد يحافظ عليها، ويجب ترطيبها بواسطة زيت الأظافر أو كريم اليد، وذلك ‫للحيولة دون تعرضها للجفاف، ومن ثم التشقق.