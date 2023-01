بعد فيديو يطالبه بالاعتذار شاهده الملايين.. هل يتوجب على مدير فايزر طلب الصفح عن "عدم فعالية" لقاح كورونا؟

بينما كان مدير شركة فايزر الدوائية ألبرت بورلا يمشي في أحد شوارع مدينة دافوس السويسرية، طالبه صحافيان بالاعتذار عن عدم فعالية لقاح الشركة في منع عدوى كورونا، في فيديو حقق أكثر من 17 مليون مشاهدة منذ نشره يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2023.

بورلا الذي كان في دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، اكتفى بالإجابة: "شكرا جزيلا لك"، ثم تمنى للصحافي يوما جميلا.

WE CAUGHT HIM! Watch what happened when @ezralevant & @OzraeliAvi spotted Albert Bourla, the CEO of Pfizer, on the street in Davos today.

We finally asked him all the questions the mainstream media refuses to ask.

Story: https://t.co/eIp37FWNtz

SUPPORT: https://t.co/aJiaQfYNuD pic.twitter.com/6jSVAzCB0d

— Rebel News (@RebelNewsOnline) January 18, 2023