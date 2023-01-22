شرب البيض نيئا.. هل يجعلك مثل "روكي"؟

استيقظَ عند الرابعة فجرا على صوت المنبه، ثم ذهب إلى الثلاجة وتناول 5 بيضات، ثم كسرها في كوب وشربها على الريق.. هذا ما فعله سيلفستر ستالون في فيلم "روكي 1″، فهل هذا صحي ومفيد؟

البيض مفيد، لكن تناول 5 بيضات نِيئات كما فعل روكي أمر لا ننصحك به.. لماذا؟

أولا. قد تتقيأ

البيض النِّيْء طعمه وقوامه قد يدفع البعض للاستفراغ، وهذا آخر ما تحتاجه في الصباح الباكر.

ثانيا. قد يقلل تناول البيض نيئا من امتصاص البروتين

البيض من أفضل مصادر البروتين الحيواني، وهو يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة. ومع ذلك، ووفقا لدراسة صغيرة، فإن تناول البيض نِيئا قد يقلل من امتصاصك للبروتين فيه.

وقد قارنت الدراسة امتصاص البروتين من كل من البيض المطبوخ والنيء لدى 5 أشخاص، ووجدت أنه تم امتصاص 90% من البروتين الموجود في البيض المطبوخ، بينما تم امتصاص 50% فقط من البروتين الموجود في البيض النيء.

الدراسة صغيرة، لكنها تلقي الضوء على احتمالية تأثير تناول البيض نيئا على امتصاص المغذيات.

ثالثا. قد تصاب بالتسمم الغذائي

قد يحتوي البيض النيء وغير المطبوخ جيدا على السالمونيلا، وهي نوع من البكتيريا الضارة التي تسبب التسمم الغذائي.

للتأكد من القضاء على السالمونيلا في البيض، يجب طهوه حتى يصبح المح والزلال جامدين تماما. هذا يحدث عند طهو البيض في درجة حرار 71 مئوية أو أكثر، وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية.

رابعا. الكوليسترول

5 بيضات قد تكون كمية كبيرة، حتى لو تناولتها مطهوة. يمكن تناول بيضة يوميا، إذا لم تكن مصابا بمشاكل صحية مرتبطة بارتفاع الكوليسترول، مثل أمراض القلب وتصلب الشرايين.

يوصى بعدم تجاوز 300 مليغرام من الكوليسترول في الغذاء يوميا، والبيضة الواحدة تحتوي على 180 مليغراما.

مع أنه يمكن للأشخاص الأصحاء -الذين لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب أو السكري- تناول بيضة إلى بيضتين يوميا، فإن تناول 5 بيضات يوميا مقدار كبير.

لذلك، لا تتناول البيض النيء، وتذكر أنه لم ينفع روكي الذي خسر المباراة في نهاية الفيلم.