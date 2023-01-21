ما مدة النوم المثالية للأطفال في مرحلة ‫التعليم المدرسي؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأطفال والمراهقين إن المدة المثالية للنوم لدى الأطفال في مرحلة ‫التعليم المدرسي وما قبله تتراوح من 9 إلى 10 ساعات.

‫وأوضحت الرابطة أن عدم قدرة الطفل على التمتع بنوم هانئ خلال هذه المدة ‫يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض، مثل التعب في أثناء النهار، وضعف التركيز، والعصبية، وسرعة الاستثارة، والعدوانية، وتراجع الرغبة في استذكار الدروس.

‫وأضافت الرابطة أن اضطرابات النوم لدى الأطفال لها عدة أسباب، ‫أبرزها الخوف والقلق والمشاكل في المدرسة، كما قد ترجع الاضطرابات إلى ‫الاستخدام المفرط لوسائل الإعلام والتواصل ومشاهدة محتويات غير مناسبة للطفل، كالمحتويات ‫العنيفة.

طقوس ثابتة

‫لمواجهة اضطرابات النوم لدى الأطفال، أوصت الرابطة الوالدين باتباع بعض ‫الطقوس الثابتة، مثل قصّ حكاية مسلية للطفل قبل النوم، مع مراعاة الحد من ‫استهلاك وسائل الإعلام والتواصل قبل الذهاب إلى الفراش.

‫ويمكن أيضا للوالدين تشجيع الطفل على الخلود إلى النوم من خلال تغيير ‫وضعية الفراش معه مثلا أو تبديل المفروشات الموجودة عليه مع بعضهم ‫بعضا.

‫وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون الدمية رفيقا مهما لأغلب ‫الأطفال في هذه المرحلة العمرية عند الخلود إلى النوم.