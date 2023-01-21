ما مدة النوم المثالية للأطفال في مرحلة التعليم المدرسي؟
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن المدة المثالية للنوم لدى الأطفال في مرحلة التعليم المدرسي وما قبله تتراوح من 9 إلى 10 ساعات.
وأوضحت الرابطة أن عدم قدرة الطفل على التمتع بنوم هانئ خلال هذه المدة يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض، مثل التعب في أثناء النهار، وضعف التركيز، والعصبية، وسرعة الاستثارة، والعدوانية، وتراجع الرغبة في استذكار الدروس.
وأضافت الرابطة أن اضطرابات النوم لدى الأطفال لها عدة أسباب، أبرزها الخوف والقلق والمشاكل في المدرسة، كما قد ترجع الاضطرابات إلى الاستخدام المفرط لوسائل الإعلام والتواصل ومشاهدة محتويات غير مناسبة للطفل، كالمحتويات العنيفة.
طقوس ثابتة
لمواجهة اضطرابات النوم لدى الأطفال، أوصت الرابطة الوالدين باتباع بعض الطقوس الثابتة، مثل قصّ حكاية مسلية للطفل قبل النوم، مع مراعاة الحد من استهلاك وسائل الإعلام والتواصل قبل الذهاب إلى الفراش.
ويمكن أيضا للوالدين تشجيع الطفل على الخلود إلى النوم من خلال تغيير وضعية الفراش معه مثلا أو تبديل المفروشات الموجودة عليه مع بعضهم بعضا.
وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون الدمية رفيقا مهما لأغلب الأطفال في هذه المرحلة العمرية عند الخلود إلى النوم.