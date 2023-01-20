5 أمور تؤثر على خصوبة الرجل والمرأة
تؤثر بعض العوامل على الخصوبة؛ مثل العمر والوزن والهرمونات ونمط الحياة والتغذية، التي نتعرف عليها في هذا التقرير.
العمر
قالت الدكتورة كورينا مان إن العمر يعد أبرز العوامل التي تؤثر على الخصوبة، لا سيما لدى المرأة.
وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن الخصوبة لدى النساء تقل اعتبارا من عمر 30 سنة، مشيرة إلى أنها تقل بشدة اعتبارا من عمر 40 سنة؛ حيث تتقادم البويضات وتتراجع جودتها مع تقدم المرأة في العمر، ولا يتم تكوين بويضات جديدة.
التدخين
أوضح البروفيسور فولفغانغ فورفيل أن التدخين يجعل الحمل أكثر صعوبة، ويعرض استمرار الحمل للخطر، كما يتسبب التدخين عند الرجال في تدهور جودة الحيوانات المنوية.
الوزن
قال طبيب أمراض النساء الألماني فورفيل إن الوزن له أيضا تأثير على الخصوبة، موضحا أن البدانة تؤثر بالسلب على وظيفة المبايض، مما يلقي بظلاله على حدوث الحمل واستمراره وحدوث مضاعفات عند الولادة. كما أن البدانة لها تأثير سلبي على جودة الحيوانات المنوية.
وأشار فورفيل إلى أن نقص الوزن له أيضا تأثير سلبي على خصوبة المرأة؛ إذ يجعل حدوث الحمل صعبا بسبب اضطرابات الدورة الشهرية الشديدة.
الهرمونات
قالت الدكتورة كورينا مان إن العوامل التي لها تأثير على الخصوبة تشمل أيضا الهرمونات، مثل حالة قصور الجسم الأصفر والهرمون المنشط للغدة الدرقية.
التغذية الصحية
وأضافت مان أن التغذية الصحية ترفع فرص حدوث الحمل، موضحة أن النظام الغذائي ينبغي أن يشتمل على حمض الفوليك واليود وفيتامينات "بي6″ (B6) و"بي12″ (B12) و"دي" (D) والزنك.
كما أن تناول القهوة باعتدال له تأثير معزز للخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء.