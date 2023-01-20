5 أمور تؤثر على خصوبة الرجل والمرأة

تؤثر بعض العوامل على الخصوبة؛ مثل ‫العمر والوزن والهرمونات ونمط الحياة والتغذية، التي نتعرف عليها في هذا التقرير.

‫العمر

قالت الدكتورة كورينا مان إن العمر يعد أبرز العوامل التي تؤثر ‫على الخصوبة، لا سيما لدى المرأة.

‫وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن الخصوبة لدى النساء تقل اعتبارا ‫من عمر 30 سنة، مشيرة إلى أنها تقل بشدة اعتبارا من عمر 40 سنة؛ حيث ‫تتقادم البويضات وتتراجع جودتها مع تقدم المرأة في العمر، ولا يتم تكوين ‫بويضات جديدة.

‫التدخين

أوضح البروفيسور فولفغانغ فورفيل أن التدخين يجعل ‫الحمل أكثر صعوبة، ويعرض استمرار الحمل للخطر، كما يتسبب التدخين عند ‫الرجال في تدهور جودة الحيوانات المنوية.





‫الوزن

قال طبيب أمراض النساء الألماني فورفيل إن الوزن له أيضا تأثير على ‫الخصوبة، موضحا أن البدانة تؤثر بالسلب على وظيفة المبايض، مما يلقي ‫بظلاله على حدوث الحمل واستمراره وحدوث مضاعفات عند الولادة. كما ‫أن البدانة لها تأثير سلبي على جودة الحيوانات المنوية.

‫وأشار فورفيل إلى أن نقص الوزن له أيضا تأثير سلبي على خصوبة المرأة؛ ‫إذ يجعل حدوث الحمل صعبا بسبب اضطرابات الدورة الشهرية الشديدة.

‫الهرمونات

قالت الدكتورة كورينا مان إن العوامل التي لها تأثير على الخصوبة تشمل ‫أيضا الهرمونات، مثل حالة قصور الجسم الأصفر والهرمون المنشط للغدة الدرقية.

‫‫التغذية الصحية

وأضافت مان أن التغذية الصحية ترفع ‫فرص حدوث الحمل، موضحة أن النظام الغذائي ينبغي أن يشتمل على حمض ‫الفوليك واليود وفيتامينات "بي6″ (B6) و"بي12″ (B12) و"دي" (D) والزنك.

‫كما أن تناول القهوة باعتدال له تأثير معزز للخصوبة لدى الرجال والنساء ‫على حد سواء.