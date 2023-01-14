منظمة الصحة العالمية تخفض فترة العزل لمرضى كورونا

عدلت منظمة الصحة العالمية قواعدها الإرشادية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وخفضت فترة العزل للمرضى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتوصي المنظمة الآن الأشخاص المصابين بفيروس "سارس-كوف-2″ بعزل أنفسهم 10 أيام إذا ظهرت عليهم الأعراض، ولمدة 5 أيام إذا لم تظهر.

وأوصت المنظمة سابقا بعزل الأشخاص المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض 13 يوما و10 أيام للمرضى من دون أعراض.

وتوصي أيضا المنظمة بإجراء اختبارات المستضد السريع للأشخاص المصابين. وتبني المنظمة توصياتها على 12 دراسة شملت نحو 3 آلاف مشارك.

وتقول المنظمة إن كل ما ذكر هو عبارة عن توصيات فقط، ويمكن لكل دولة أن تصدر قواعدها الإرشادية الخاصة بها.

وأوضحت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز" الأميركية أن إجمالي الإصابات بكورونا -حتى صباح الخميس الماضي- وصل إلى 665 مليونا و447 ألفا و485 إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و713 ألفا و156 وفاة.