تكميم المعدة.. هذه مضاعفاتها المحتملة

ما عملية تكميم المعدة، ومتى يتم اللجوء لها، ثم ما مخاطرها المحتملة، وهل تختلف عن قص المعدة؟

تكميم المعدة

جراحة تكميم المعدة هي نوع من جراحة إنقاص الوزن. وتسمى جراحة إنقاص الوزن أيضا جراحة السمنة. كما تعرف أيضا باسم تكميم المعدة أو تكميم المعدة الرأسي (VSG). وتقيد جراحة تكميم المعدة تناول الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، وفقا لجامعة جونز هوبكينز.

يتم إجراؤها كجراحة بالمنظار، مع وجود شقوق صغيرة في الجزء العلوي من البطن. وتتم إزالة معظم الجزء الأيسر من المعدة. ثم المعدة المتبقية عبارة عن أنبوب ضيق يسمى الكم. ويفرغ الطعام من أسفل المعدة إلى الأمعاء الدقيقة بنفس الطريقة التي كان يفعلها قبل الجراحة. ولا يتم إجراء جراحة على الأمعاء الدقيقة أو تغييرها. وبعد الجراحة، ستشعرك كمية أقل من الطعام بالشبع عند تناولها.

واسم عملية تكميم المعدة بالإنجليزية هو (gastric sleeve surgery).

كم الوزن الذي يحتاج تكميما؟

الأمر ليست له علاقة بوزن محدد، بل بمعامل كتلة الجسم ووضع الشخص الصحي. وتستخدم جراحة تكميم المعدة في علاج السمنة المفرطة. وينصح به للأشخاص الذين جربوا طرقا أخرى لفقدان الوزن دون نجاح طويل المدى. وقد ينصحك طبيبك بإجراء جراحة تكميم المعدة إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة مع معامل كتلة الجسم (BMI) أكثر من 40.

وقد ينصحك طبيبك أيضا بها إذا كان معامل كتلة الجسم لديك بين 35 و40، وحالة صحية مثل توقف التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو مرض السكري من النوع الثاني.

ويتم حساب معامل كتلة الجسم (BMI) عبر قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر، فمثلا إذا كان طول الشخص 170 سنتيمترا ووزنه 75 كيلوغراما، فيتم تحويل 170 سنتيمترا إلى وحدة المتر فيصبح 1.7، ثم يقسم الوزن على مربعه: 75/ 2(1.7) وتكون النتيجة في هذه الحالة 25.95.

هل عملية تكميم المعدة لها أضرار؟

يعد النزيف والعدوى والجلطات الدموية في ساقيك من الآثار الجانبية المحتملة التي قد تحدث بعد أي عملية جراحية. وقد يسبب التخدير العام أيضا مشاكل في التنفس أو ردود فعل أخرى.

بمرور الوقت، قد تواجه أيضا بعض المشاكل في امتصاص بعض العناصر الغذائية. أو قد تصاب بتضيق في كم معدتك. وقد يعاني بعض الأشخاص من حرقة في المعدة أو ارتجاع بعد الجراحة.

وقد تتعرض لمخاطر أخرى بناء على صحتك. وتأكد من التحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول أي مخاوف قبل الجراحة.

كم ينزل الوزن بعد التكميم؟

قد تخسر من 50 إلى 90 رطلا، أي من حوالي 23-41 كيلوغراما.

ما الفرق بين تكميم المعدة وقص المعدة؟

تكميم المعدة (gastric sleeve surgery) وقص المعدة هما مصطلحان لنفس الإجراء، ففي عملية تكميم المعدة يتم قص جزء منها لذلك تسمى أيضا بقص المعدة.

ما الفرق بين تكميم المعدة وعملية المجازة المعدية (gastric bypass)؟

تكميم المعدة هو إزالة جزء من المعدة. وقد يستغرق فقدان الوزن وقتا أطول من عملية المجازة المعدية (تحويل مسار المعدة).

بالمقابل في عملية المجازة المعدية، يتم إنشاء كيس معدي صغير وإعادة توجيه الأمعاء الدقيقة، فهو إجراء أكثر تعقيدا نسبيا بسبب تغيير مسار الأمعاء الدقيقة. وقد ينخفض الوزن بشكل أسرع في الأشهر التالية للجراحة.





متى يتم عمل تكميم المعدة والمجازة المعدية؟

يقول موقع مركز جامعة بيتسبرغ الطبي ردا على سؤال "عملية المجازة المعدية مقابل تكميم المعدة: ما الجراحة الأفضل؟"، إنه يجب أن تعمل جنبا إلى جنب مع طبيبك لاختيار أفضل إجراء لفقدان الوزن بالنسبة لك.

يفقد مرضى المجازة المعدية ما بين 50% إلى 80% من وزن الجسم الزائد خلال 12 إلى 18 شهرا في المتوسط، بينما يفقد مرضى تكميم المعدة ما بين 60% و70% من وزنهم الزائد في غضون 12 إلى 18 شهرا في المتوسط.

ويوصى بإجراء جراحة المجازة المعدية بشكل عام للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم على 45.

وإذا كان الشخص يعاني بالفعل من ارتجاع في المعدة معتدل إلى شديد، فإن تكميم المعدة قد يزيد الأمر سوءا. وقد يرغب عندها في التفكير في إجراء جراحة المجازة المعدية بدلا من ذلك. وهذا النوع من الجراحة يمكن أن يوقف الارتجاع والحموضة المعوية.