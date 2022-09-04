جفاف الفم.. الأساب والعلاج

قالت الجمعية الألمانية لجراحة الفم ‫والوجه والفكين إن جفاف الفم له أسباب عدة، فما هي؟

ومن أسباب جفاف الفم:

التقدم ‫في العمر

قلة شرب السوائل

التنفس من الفم

التدخين

التهاب الجيوب الأنفية

أمراض الأيض كداء السكري

التهابات وأورام ‫الغدة اللعابية

سرطان الفم

بعض الأدوية مثل أدوية ضغط ‫الدم المرتفع وأدوية الصرع ومضادات الهيستامين والأدوية النفسية ‫والمسكنات والمهدئات والمنومات

العلاج الإشعاعي لأورام ‫الرأس والرقبة، الذي يلحق ضررا بالغدد اللعابية.

مضاعفات جفاف الفم

أضافت الجمعية أن جفاف الفم يرفع خطر الإصابة بالتسوس والتهاب دواعم ‫السن، الذي يهدد بسقوط وفقدان الأسنان.

علاج جفاف الفم

‫في البداية يمكن مواجهة جفاف الفم من خلال تحفيز اللعاب عن طريق شرب ‫السوائل بكثرة ومضغ الطعام جيدا ومضغ العلكة والإقلاع عن التدخين.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب إذا لم تفلح هذه التدابير في ‫مواجهة جفاف الفم، لا سيما إذا كان الجفاف مصحوبا بأعراض أخرى مثل تورم ‫الغدد اللعابية وانبعاث رائحة كريهة من الفم وتغيرات طارئة على التذوق، ‫بالإضافة إلى صعوبات البلع والكلام ونزيف اللثة.