طب وصحة

جفاف الفم.. الأساب والعلاج

4/9/2022-|آخر تحديث: 5/2/202306:57 PM (مكة المكرمة)

قالت الجمعية الألمانية لجراحة الفم ‫والوجه والفكين إن جفاف الفم له أسباب عدة، فما هي؟

ومن أسباب جفاف الفم:

  • التقدم ‫في العمر
  • قلة شرب السوائل
  • التنفس من الفم
  • التدخين
  • التهاب الجيوب الأنفية
  • أمراض الأيض كداء السكري
  • التهابات وأورام ‫الغدة اللعابية
  • سرطان الفم
  • بعض الأدوية مثل أدوية ضغط ‫الدم المرتفع وأدوية الصرع ومضادات الهيستامين والأدوية النفسية ‫والمسكنات والمهدئات والمنومات
  • العلاج الإشعاعي لأورام ‫الرأس والرقبة، الذي يلحق ضررا بالغدد اللعابية.

مضاعفات جفاف الفم

أضافت الجمعية أن جفاف الفم يرفع خطر الإصابة بالتسوس والتهاب دواعم ‫السن، الذي يهدد بسقوط وفقدان الأسنان.

علاج جفاف الفم

‫في البداية يمكن مواجهة جفاف الفم من خلال تحفيز اللعاب عن طريق شرب ‫السوائل بكثرة ومضغ الطعام جيدا ومضغ العلكة والإقلاع عن التدخين.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب إذا لم تفلح هذه التدابير في ‫مواجهة جفاف الفم، لا سيما إذا كان الجفاف مصحوبا بأعراض أخرى مثل تورم ‫الغدد اللعابية وانبعاث رائحة كريهة من الفم وتغيرات طارئة على التذوق، ‫بالإضافة إلى صعوبات البلع والكلام ونزيف اللثة.

المصدر : الألمانية