يشعر الكثيرون بالغثيان في أوقات مختلفة، البعض يشعر في الصباح، خاصة النساء، فيما يشعر به البعض بعد تناول الطعام، وقد يتطور الأمر إلى التقيؤ، فما هي أسباب الغثيان؟ وما أعراضه؟ وما سبب الشعور به صباحا؟ وما علاجاته؟ وما أسباب التقيؤ؟ ومتى يشير إلى مشكلة خطيرة؟

ما هو الغثيان؟

الغثيان هو اضطراب في المعدة يصاحب غالبا الرغبة في القيء، ولكن لا يؤدي دائما إليه.

ما هو القيء؟

القيء هو التفريغ القسري أو غير الطوعي لمحتويات المعدة عن طريق الفم، يمكن أن تأتي بعض المحفزات التي قد تؤدي إلى القيء من المعدة والأمعاء (العدوى والإصابة وتهيج الطعام)، والأذن الداخلية (الدوخة ودوار الحركة)، والدماغ (إصابة الرأس والتهابات الدماغ والأورام والصداع النصفي).

الفرق بين الغثيان والقيء

الغثيان هو شعور لا يحدث فيه تفريغ للمعدة بالضرورة، أما القيء فهو عملية يتم فيها إفراغ المعدة من محتوياتها.

ما هي أعراض الغثيان؟

يصف البعض الإحساس بالغثيان بأنه شعور غير مستقر أو غير مريح في المعدة وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

ما هي أسباب الغثيان؟

دوار البحر

الحمل

الألم الشديد

التعرض للسموم الكيميائية

الإجهاد العاطفي

الخوف

مرض المرارة

تسمم الطعام

عسر الهضم

عدوى فيروسية

التعرض لروائح معينة

ما هي أسباب القيء؟

نفس أسباب الغثيان، ويضاف إليها أيضا:

الإفراط في الأكل أو الرضاعة لدى الأطفال

السعال

الأمراض التي يصاب الطفل فيها بحمى شديدة

انسداد الأمعاء

صداع الشقيقة

متى يكون القيء خطيرا؟

في بعض الأحيان يكون القيء مؤشرا على مرض خطير، مثل:

انسداد الأمعاء

الارتجاج

التهاب الدماغ

التهاب السحايا

التهاب الزائدة الدودية

أورام الدماغ

في حالات نادرة قد تصاب الحامل بما يسمى التقيؤ الحملي (hyperemesis gravidarum)، ويحدث هذا عندما يكون لدى الحامل غثيان وقيء شديدان، مما يسبب الجفاف الشديد، وقد يتطلب التقيؤ الحملي دخول المستشفى والعلاج بالسوائل الوريدية "آي في" (IV)، وفقا لمايو كلينك.

ما سبب الشعور بالغثيان صباحا؟

هناك عدة أسباب للشعور بالغثيان في الصباح، منها:

الحمل، وهو أبرز أسباب الغثيان الصباحي

القلق

الجوع

انخفاض سكر الدم

الحرقة

الجفاف

الشقيقة

كيف توقف الشعور بالغثيان؟

هناك عدة طرق للسيطرة على الغثيان أو تخفيفه، مثل:

تناول مشروبات صافية أو مثلجة

تناول أطعمة خفيفة وخفيفة، مثل البسكويت المملح أو الخبز العادي

تجنب الأطعمة المقلية أو الدهنية أو الحلوة

الأكل ببطء، وتناول وجبات صغيرة

عدم الخلط بين الأطعمة الساخنة والباردة في نفس الوجبة

تناول المشروبات ببطء

تجنب النشاط بعد الأكل

ما هو غثيان الحمل؟

غثيان الحمل يعرف أيضا باسم "غثيان الصباح"، وهو غثيان وقيء يحدثان أثناء الحمل، وعلى الرغم من اسمه فقد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل، وفقا لمايو كلينك.

وتعاني العديد من النساء الحوامل من غثيان الصباح، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لكن بعض النساء يعانين منه طوال فترة الحمل.

علاج غثيان الحمل

استشيري طبيبك أولا، لكن عموما تشمل خيارات التعامل مع غثيان الحمل تناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم وتجنب الأطعمة الحريفة التي قد تسبب الغثيان.

علاج الغثيان بالليمون

لعلاج الغثيان يجب معرفة السبب أولا، لكن قد يساعد الليمون في تهدئته.

يحتوي الليمون على حامض الستريك، وهو مركب طبيعي يعتقد أنه يساعد على الهضم وتهدئة المعدة، يمكن إضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء واشربه طوال اليوم، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

إذا كان الغثيان ناتجا عن الإمساك فإن شرب الماء الدافئ مع عصير الليمون قد يحفز الأمعاء.

قد تخفف رائحة الليمون الغثيان أيضا.

مشروب يزيل الغثيان

هناك بعض المشروبات التي قد تساعد في تخفيف الغثيان، مثل:

الماء

الليمون

شاي البابونج

شاي الزنجبيل

ماذا يحدث عند التقيؤ؟

قبل التقيؤ

عندما يلوح القيء في الأفق يتم إرسال إشارة إلى منطقة في الدماغ تسمى منطقة تحفيز المستقبلات الكيميائية أو "سي تي زد" (CTZ) التي تتلقى هذه المعلومات وتحدد ما إذا كان التهديد يستدعي التقيؤ ثم تتصل بمناطق أخرى من الجسم لبدء تأثير الدومينو للتقيؤ، وذلك وفقا لموقع كوينزلاند غوفيرمنت هيلث (Queensland Government).

قبل القيء قد تشعر بالغثيان وشحوب اللون وتعرق بارد وزيادة معدل ضربات القلب، سوف ينتج فمك أيضا لعابا إضافيا لحماية أسنانك من حمض المعدة الوارد.

أثناء التقيؤ

بينما يستعد جسمك للتقيؤ تنقبض العضلات الرئيسية الموجودة بين الرقبة والبطن (الحجاب الحاجز وجدار الصدر وعضلات البطن) جميعها في نفس الوقت، وهذا يضغط على المعدة ويدفع محتويات المعدة إلى أعلى الحلق ومن خلال فمك.

بشكل عام، تحدث بعض التقلصات قبل القيء، مما يؤدي إلى جفاف الجلد، مع استمرار الانقباضات ترتفع محتويات المعدة وتنخفض لحمايتك من الاختناق، يحتوي الحلق على لسان المزمار الذي يغلق لمنع وصول أي قيء إلى القصبة الهوائية والرئتين.

بعد التقيؤ

يتسبب القيء في فقدان الجسم للسوائل التي تحتوي على أملاح ومعادن تسمى الإلكتروليتات، وبينما أنه من غير المحتمل أن يتسبب قيء واحد بمفرده في حدوث ردود فعل سلبية فإن القيء المتعدد في فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي سريعا إلى الجفاف، خاصة عند الرضع والأطفال، واختلال توازن الإلكتروليتات.

التقيؤ المستمر

إذا كان لديك تقيء مستمر يجب مراجعة الطبيب فورا، فالتقيؤ يؤدي إلى فقدان الإلكتروليتات، وهي ضرورية لجسمك لأداء الوظائف الطبيعية مثل تنظيم ضربات قلبك، وإرسال إشارات إلى أعصابك، وتحريك عضلاتك، عندما يحدث خلل في التوازن ستشعر عادة بالتعب حتى تتم الاستعاضة عن الإلكتروليتات بالسوائل.

يمكن أن يتسبب القيء المطول أيضا في تلف مينا أسنانك بسبب قوة حمض المعدة، وبالإضافة إلى ذلك قد يكون من الصعب استبدال العناصر الغذائية الأساسية عندما تتقيأ باستمرار، مما قد يؤدي إلى سوء التغذية، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم عمل جسمك بشكل صحيح وانخفاض المناعة وفقدان الوزن غير المقصود.

فوائد الاستفراغ

الاستفراغ (التقيؤ) ليس أمرا طبيعيا، ويُمنع أن يقوم المرء بتحفيزه عمدا.

مع ذلك، في كثير من الحالات يعتبر التقيؤ رد فعل وقائيا لتخليص الجسم من الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات في الجهاز الهضمي.

يقول الدكتور برونو تشومبيتازي -من مستشفى تكساس للأطفال –في تصريحات لويب ميد– "إذا كنت تأكل شيئا فاسدا أو مسموما فإن جسمك سيحصل على إشارة تفيد بأن شيئا ما كان خطأ فعليك التخلص منه".

يمكن أن يحدث هذا الأمر أيضا بسبب الإجهاد والقلق والحمل وبعض الأدوية واضطراب الجهاز الدهليزي، وهي أجزاء من أذنك الداخلية تساعد على التحكم في التوازن، كما يقول.

علاج القيء النفسي

القيء النفسي هو متلازمة من التقيؤ المتكرر دون أي أمراض عضوية، يجب التفريق بينه وبين متلازمة القيء الدوري والقيء الوظيفي والغثيان المزمن مجهول السبب، وذلك وفقا لدراسة منشورة في المجلة الهندية للطب النفسي (Indian Journal of Psychiatry) والموجودة في قاعدة بيانات محرك "ببميد" (PubMed) التابع للمكتبة الوطنية الأميركية للطب في المعاهد الوطنية للصحة.

يحدث القيء النفسي نتيجة اضطراب عاطفي أو نفسي ودون أي أمراض عضوية.

إذا كان لديك قيء نفسي يجب مراجعة الطبيب الذي يحدد آليات التعامل مع هذه المشكلة.

هل الغثيان والقيء مرضان؟

الغثيان والقيء ليسا مرضين، بل هما من أعراض العديد من الحالات المختلفة، مثل العدوى الفيروسية والتسمم الغذائي ودوار الحركة وغيرها.

متى تتصل بالطبيب نتيجة الغثيان والتقيؤ؟

يمكن أن يشير توقيت الغثيان أو القيء إلى السبب، عندما يظهر بعد الوجبة بوقت قصير قد يشير الغثيان أو القيء إلى اضطراب عقلي أو قرحة هضمية، الغثيان أو القيء بعد ساعة إلى 8 ساعات من تناول الوجبة قد يشير إلى تسمم غذائي، قد تستغرق الأمراض المنقولة بالغذاء مثل السالمونيلا وقتا أطول لتظهر الأعراض بسبب وقت الحضانة.

يجب على الشخص الذي يعاني من الغثيان أن يستشير الطبيب إذا استمر أكثر من أسبوع أو إذا كان هناك احتمال للحمل، وعادة ما يقل القيء في غضون 6 إلى 24 ساعة، ويمكن علاجه في المنزل.

يجب أن ترى طبيبك إذا كان العلاج المنزلي غير مجدٍ، أو يوجد جفاف، أو إصابة معروفة -مثل إصابة في الرأس أو عدوى- تسبب القيء.

متى تتصل بالطبيب فورا نتيجة الغثيان والتقيؤ؟

اتصل بالطبيب فورا إذا ترافق القيء مع: