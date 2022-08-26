قالت الدكتورة شيلبي كتربال، المختصة في ‫الأمراض الجلدية لدى "كليفلاند كلينك" (Cleveland Clinic)، إن دورة حياة الشعر "قصيرة نسبيا" ‫سواء أكان صحيا أم لا، موضحة أنه من الطبيعي أن تتساقط من الإنسان في ‫المعدّل ما بين 100 و200 شعرة في اليوم.‫

‫وأضافت كتربال أنه توجد أسباب تجعل المرأة تعاني تساقطا أغزر للشعر، ‫علاوة على تلف الشعر، كالتلوين والتجفيف بالهواء الساخن والغسل الزائد، ‫مشيرة إلى وجود عوامل أخرى كنقص التغذية والإصابة ببعض المشكلات الصحية، ‫كاعتلال الغدة الدرقية وفقر الدم، إضافة إلى تأثير العوامل الوراثية ‫والسن وأحداث الحياة، كإجراء بعض الجراحات الكبرى أو إنجاب الأطفال.

‫وتعرض الدكتورة كتربال مجموعة من المواد ‫التي تعزز صحة الشعر وتساعد في معالجة مشكلة تساقط الشعر أو تلفه، ‫بالإضافة إلى النتائج التي يمكن أن نتوقعها.

فيتامينات بي (B) ودي (D) والزنك

قالت كتربال إن فيتامينات "بي" (B) توجد في المأكولات البحرية والحبوب الكاملة ‫والخضروات الورقية الداكنة، في حين يوجد الزنك في لحم البقر والعدس ‫والمحار والسبانخ، أما فيتامين "دي" (D) فيوجد في الأسماك الدهنية والفطر ‫ومنتجات الحليب والحبوب والمشروبات المدعّمة به، وغيرها.

فيتامين إيه (A)

أكّدت الخبيرة أن فيتامين "إيه" (A) ضروري لنمو الخلايا، ويساعد على نمو ‫شعر صحي، مشيرة إلى أن غدد البشرة تستفيد أيضا من فيتامين "إيه"، ‫وتستخدمه لإنتاج الزهم (المادة الدهنية التي تفرزها البشرة)، الذي يحافظ ‫على رطوبة فروة الرأس وعلى صحة الشعر.

‫لكنها حذرت من أن تناول الكثير من فيتامين "إيه" قد يتسبب في تساقط ‫الشعر، لذلك يجب الحرص على تناول مقدار معتدل منه، موضحة أن المقدار ‫اليومي الموصى به من هذا الفيتامين هو 700 ميكروغرام للنساء و900 ‫ميكروغرام للرجال. وأشارت كذلك إلى أن فيتامين "إيه" موجود طبيعيا في ‫الحليب والبيض والزبادي والبطاطا الحلوة والجزر والسبانخ واليقطين ‫واللفت، وغيرها.

فيتامين سي (C)

‫يشتهر فيتامين "سي" (C) بفوائده للجلد وللشعر، وفقا للدكتورة كتربال، التي ‫قالت إنه يساعد في محاربة الجذور الحرة، التي تضر صحة الشعر ونموه. ‫كما أن فيتامين "سي" مهم لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين المستخدم في صنع ‫الكيراتين أهم مكونات الشعر. وتعد الفراولة والفلفل والحمضيات ‫مصادر جيدة لفيتامين "سي".

الحديد

و‫بيّنت الدكتورة كتربال أن الحديد مهم أيضا لنمو الشعر وصحته، وأن نقصه ‫يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، الذي قد يتسبب في تساقط الشعر، ودعت من ‫يتناول اللحوم الحمراء أقل من مرتين في الأسبوع إلى التفكير في تناول ‫مكملات الحديد. ويوجد الحديد أيضا في الخضروات ذات الأوراق الداكنة ‫والبقوليات كالعدس والفول.

أحماض أوميغا 3 الدهنية

و‫شددت طبيبة الجلدية على أن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" ضرورية لصحة ‫الخلايا وفروة الرأس والشعر، مشيرة إلى وجودها في الأسماك الدهنية ‫والمحار وبذور الكتان وغيرها.

البيوتين

‫قالت الدكتورة كتربال إن خبراء العناية بالشعر يوصون بتناول البيوتين، ‫وهو أحد فيتامينات "بي"، للمساعدة على نمو شعر صحي.

‫ويمكن الحصول على البيوتين من خلال النظام الغذائي، بتناول أطعمة كصفار ‫البيض والحبوب الكاملة والأسماك والبذور والمكسرات والبطاطا الحلوة ‫والبروكلي والقرنبيط واللحوم.

‫نتائج واقعية

وأكّدت الدكتورة كتربال أن نجاح استخدام أي مكمل غذائي يعتمد على مدة ‫تساقط الشعر أكثر من أي شيء آخر، موضحة أن الأشخاص الذين بدأ شعرهم ‫يتساقط منذ سنتين أو 3 سنوات فقط لديهم فرصة أفضل للحصول على النتائج ‫المرجوة أكثر من أولئك الذين يعانون تساقط الشعر لمدة 10 أعوام أو ‫أكثر. وأضافت "قد يكون بإمكان المرء تحقيق قدر من التعافي والعودة إلى ‫ما كان عليه الوضع قبل 5 سنوات، ولكن ليس أكثر من ذلك".

‫وخلصت طبيبة الجلدية إلى توصية الأفراد القلقين بشأن تساقط شعرهم بزيارة ‫طبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأمراض الجلدية، الذي يمكنه المساعدة في ‫تحديد أنسب أنواع الشامبو والمكملات والعلاجات لنمو الشعر.