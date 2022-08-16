د. أسامة أبو الرب

ما القمل؟ وما لونه؟ وما الصئبان؟ وما لونه؟ وهل يمكن علاج القمل في يوم واحد؟ وهل يمكن علاجه بالمايونيز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والخل؟

يعتبر قمل الرأس (Head lice) والصئبان (Nits) شائعا جدا عند الأطفال الصغار وعائلاتهم. ليس للقمل أي علاقة بالشعر المتسخ، ويتم التقاطه عن طريق ملامسة الرأس، وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة "إن إتش إس" (NHS).

ما القمل؟

يعتبر قمل الرأس من الطفيليات التي تعيش في الشعر وتتغذى على الدم من فروة الرأس، ولدغاته يمكن أن تسبب الحكة، ويجدها كثير من الناس مثيرة للاشمئزاز. وبصرف النظر عن ذلك، فالقمل غير ضار إلى حد ما.

ما الصئبان؟

غالبا ما يضع قمل الرأس بيضه بالقرب من جذور الشعر، قرب فروة الرأس، وعادة ما يفقس الجيل التالي في غضون أسبوع واحد، ويطلق على البيض الذي يضعه القمل اسم "الصئبان".

شكل القمل والصئبان

يبلغ طول قمل الرأس الكامل النمو من 2 إلى 3 ملم. أجساده مسطحة عديمة الأجنحة، وبنية رمادية. وعلى عكس البراغيث، لا يستطيع القمل القفز، لكن أرجله الستة تمنحه القدرة على التمسك بشعر الإنسان والزحف عليه، ولأن القمل صغير جدا، فمن الصعب رؤيته في مناطق الشعر السميكة، ويمكن أن تساعدك العدسة المكبرة في العثور على القمل الأصغر.

عادة ما يضع قمل الرأس بيضه (الصئبان) على مؤخرة العنق أو خلف الأذنين، فتلتصق بقوة بشعرك، وعادة ما تكون على مسافة أقل من سنتيمتر واحد من فروة الرأس.

الصئبان بيضاوي الشكل، قد يبدو بلون شعر مضيفه، ويتراوح من الأبيض إلى الأصفر إلى البني.

الأجسام الصغيرة الأخرى الموجودة في الشعر، مثل قشرة الرأس، يمكن أن يعتقد أنها قمل، لكن القشرة وغيرها من الأجسام الصغيرة السائبة لا تلتصق بالشعر بل تتساقط عند الاهتزاز.

كم يوما يعيش القمل في الفراش؟

للبقاء على قيد الحياة، يجب أن يتغذى القمل على الدم. يمكن أن يعيش قمل الرأس البالغ حوالي 30 يوما على الرأس، لكنه سيموت في غضون يوم أو يومين إذا سقط منه، وعادة ما تكون أنثى القمل أكبر من الذكر ويمكن أن تضع حوالي 6 بيضات كل يوم، وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية "سي دي سي" (CDC).

كيف أعرف أن عندي قملا؟

يمكن لقمل الرأس أن يجعلك تشعر بشيء يتحرك في شعرك يسبب الحكة، والطريقة الوحيدة للتأكد من إصابة شخص ما بقمل الرأس هي العثور على القمل حيا.

لون القمل

تقول المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية إن لون القمل البالغ أسمر (tan) إلى أبيض مائل للرمادي (grayish-white)، وقد يبدو قمل الرأس أغمق عند البالغين ذوي الشعر الداكن منه عند ذوي الشعر الفاتح.

ما علاج قمل الشعر؟

تقول خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا إنه يمكنك علاج قمل الرأس دون رؤية طبيب عام.

ومن الضروري علاج القمل بمجرد اكتشافه، ويجب عليك فحص كل من في المنزل، والبدء بعلاج أي شخص مصاب بقمل الرأس في اليوم نفسه.

علاج القمل باستخدام التمشيط الرطب

يمكن إزالة القمل والصئبان عن طريق التمشيط الرطب (Wet combing)، ويجب أن تجرّب هذه الطريقة أولا.

يمكنك شراء مشط خاص دقيق الأسنان (مشط كشف) من الصيدليات أو عبر الإنترنت، لإزالة قمل الرأس والصئبان.

قد تكون هناك تعليمات على العبوة، وهي عادة تشمل:

غسل الشعر بالشامبو العادي.

استعمال الكثير من المكيف (أي مكيف).

تمشيط شعر الرأس بالكامل من الجذور إلى الأطراف.

عادة ما يستغرق تمشيط الشعر القصير حوالي 10 دقائق، والشعر الطويل أو المجعد من 20 إلى 30 دقيقة.

قم بالتمشيط الرطب في الأيام 1 و5 و9 و13 للعثور على أي قمل فقس حديثا، وتحقق مرة أخرى من أن شعر الجميع خال من القمل في اليوم الـ17.

علاج القمل باستخدام المستحضرات الطبية والبخاخات

اطلب النصيحة من الصيدلاني إذا كنت قد جربت التمشيط الرطب لمدة 17 يوما وما زال طفلك يعاني من قمل الرأس الحي.

قد يوصى باستخدام المستحضرات الطبية والبخاخات التي تقتل قمل الرأس في جميع أنواع الشعر، ويمكنك شراؤها من الصيدليات ومحلات البقالة أو عبر الإنترنت.

يجب أن يموت قمل الرأس في غضون يوم واحد، وقد تأتي بعض المستحضرات والبخاخات مع مشط لإزالة القمل الميت والبيض.

يجب تكرار بعض العلاجات بعد أسبوع لقتل أي قمل فقس حديثا.

تحقق من العبوة لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لك أو لطفلك، وكيفية استخدامها.

تشمل علاجات قمل الرأس الدوائية وفقا للمكتبة الوطنية للصحة في الولايات المتحدة:

العلاجات القائمة على المبيدات الحشرية (Insecticide-based treatments).

المنتجات القائمة على السيليكون (Silicone-based products) مثل "دايميكون" (dimeticone) أو "دايميثيكون" (dimethicone).

اكتسب قمل الرأس الآن مقاومة لبعض المبيدات الحشرية، لذا فإن تلك المنتجات أقل فعالية مما كانت عليه من قبل، وأصبحت العلاجات بالسيليكون أكثر شيوعا، وهي لا تحتوي على مبيدات حشرية، لذلك لا توجد مشاكل تتعلق بالمقاومة. وتغطي العلاجات القائمة على السيليكون القمل بطبقة من الزيت، مما يؤدي إلى اختناقه.

ويحتاج معظم هذه العلاجات إلى إعادة استعمال بعد حوالي 7 إلى 10 أيام، ويمكنك قراءة نشرة الحزمة لمعرفة كيفية استخدام المنتج الذي لديك بالضبط.

لا يكفي تمشيط الشعر بمشط القمل عند استخدامه كعلاج وحيد، لكن من المهم استخدام المشط للتحقق من نجاح العلاج. يوصي الخبراء بإعادة تمشيط الشعر كل 3 أيام لمدة أسبوعين على الأقل بعد تطبيق علاج قمل الرأس.

إذا لم تنجح المستحضرات أو البخاخات، فتحدث إلى الصيدلاني عن العلاجات الأخرى.

علاج القمل بالمايونيز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون

هناك نقص في البحث حول فعالية هذه الأنواع من العلاجات مثل زيت جوز الهند، وحول العلاجات المنزلية مثل زيت الزيتون أو المايونيز، وفقا للمكتبة الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

لذلك، لا نوصي باستخدامها، استشر الصيدلاني.

‫ووفقا لمعهد الجودة والاقتصادية في القطاع ‫الصحي الألماني، لا ينبغي استعمال العلاجات المنزلية مثل الخل والمايونيز أو حتى ‫استخدام المجفف، وذلك لعدم الإضرار بفروة الرأس.

أعراض القمل

لا يمكن دائما ملاحظة قمل الرأس على الفور. ومع ذلك، قد تحدث الأعراض التالية:

وخز في فروة الرأس

الشعور بأن شيئا ما يتحرك في الشعر

حكة بلدغة القمل

مناطق حمراء مؤلمة من الجلد من الخدش

صعوبة في النوم بسبب الحكة لأن القمل ينشط في الليل

بيض القمل

يمكن أن تضع أنثى قمل الرأس حوالي 6 بيضات كل يوم.

كيف التخلص من القمل في يوم واحد؟

لا يمكن التخلص من القمل في يوم واحد، إذ عادة الأمر يحتاج إلى 10 أيام أو أكثر للتأكد من خلو الشعر من القمل وعدم وجود بيوض.

مثلا يوصي المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية أهل ‫الطفل المصاب بقمل الشعر بوضع المادة القاتلة للقمل بمعدل مرتين: فورا ‫ومرة أخرى بعد مرور 8 إلى 10 أيام، فبذلك فقط يمكن القضاء على اليرقات ‫أيضا.

علاج القمل والصئبان بالخل

الخل ليس فعالا لعلاج القمل والصئبان، لا تستخدمه.

‫‫كيفية وضع علاج القمل على الشعر

ينبغي وضع كمية كافية من المادة المعالجة للقمل على الشعر، وتركها لمدة ‫طويلة كي تؤتي مفعولها المرجو. وهناك خطأ شائع يتمثل في وضع العلاج على ‫الشعر الرطب، الأمر الذي قد يحد من مفعول العلاج. لذا ينبغي وضع العلاج ‫على الشعر الجاف، مع عدم لف أي مناشف على رأس الطفل حتى لا تتشرب من ‫العلاج وتؤثر بالسلب على مفعوله.

‫هل يقفز القمل من رأس إلى رأس؟

‫يجيب طبيب الأمراض الجلدية الألماني أندرياس ‫يسبر بالنفي، موضحا أن حشرة القمل لا يمكنها القفز، ولكنها تزحف، مشيرا ‫إلى أن انتقال القمل من شخص إلى آخر يحتاج إلى اتصال جسدي لمدة طويلة، ‫وخاصة عبر الشعر.

‫أغراض الطفل المصاب بالقمل

شدد المركز الألماني لاستعلامات المستهلك على ضرورة ألا يقتصر الآباء على إتباع اشتراطات النظافة والعناية الصحية برأس الطفل فحسب، وإنما ينبغي عليهم اتباع ذلك أيضا مع أغراض الطفل وحاجياته كالدمى وغيرها.

‫وأوصى المركز الآباء بوضع جميع الأشياء التي يستخدمها الطفل كالملابس والأوشحة والقبعات والمناشف ومفارش الأسرة والدمى في المجمد لمدة يومين، أو غسلها على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية، كي يتم القضاء على القمل الموجود بها.

وبالنسبة للأشياء التي لا يمكن اتباع مثل هذه الطرق معها، فيمكن القضاء على القمل وبيضه بها من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق، حيث يتعرض القمل للجوع بشكل شديد في ظل هذه الظروف، مع العلم بأن هذه الطريقة لن تجدي نفعا إلا إذا تم إبقاء هذه الأشياء داخل الكيس لمدة لا تقل عن أسبوعين.