الكثيرون لديهم زوائد جلدية (Skin tags)، والبعض يتضايقون منها، وربما فكروا بإزالتها بأنفسهم في المنزل، فهل هذا خيار آمن؟ وهل الزوائد الجلدية يمكن أن تتحول إلى سرطان؟

ما الزوائد الجلدية؟

عبارة عن زوائد صغيرة تتدلى من الجلد، إنها شائعة وغير ضارة، ولكن يمكن إزالتها إذا كانت تزعجك، وفقا لخدمة الصحة الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة.

كيف تبدو الزوائد الجلدية؟

الزوائد الجلدية عبارة عن زوائد صغيرة ناعمة بلون الجلد على جلدك. ويمكن أن تختلف في اللون والحجم، من بضعة مليمترات حتى 5 سنتيمترات.

أماكن وجود الزوائد الجلدية

عادة ما توجد الزوائد الجلدية على الرقبة أو الإبط أو حول الفخذ أو تحت الثديين. ويمكن أن تنمو أيضا على الجفون أو تحت ثنايا الأرداف.

الفرق بين الزوائد الجلدية والثآليل warts

يمكن أن تبدو الزوائد الجلدية مثل الثآليل، لكن الزوائد الجلدية عادة ما تكون:

ناعمة وطرية، بالمقابل تميل الثآليل إلى أن تكون أكثر خشونة مع سطح غير منتظم.

تتدلى من الجلد، بينما عادة ما تكون الثآليل مرتفعة أو مسطحة قليلا.

غير معدية، أما الثآليل فهي معدية ويمكن أن تنتشر بسهولة شديدة.

ما أسباب ظهور الزوائد الجلدية؟

تتكون الزوائد الجلدية من ألياف الكولاجين والأوعية الدموية المحاطة بالجلد. والكولاجين هو نوع من البروتين موجود في جميع أنحاء الجسم.

يمكن لكل من الرجال والنساء تطوير الزوائد الجلدية، ويميل هذا إلى الحدوث عند كبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وقد تكون النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالزوائد الجلدية نتيجة للتغيرات في مستويات الهرمونات لديهن. وتتطور لدى بعض الناس دون سبب واضح.

تميل الزوائد الجلدية إلى النمو في ثنايا الجلد، حيث يحتك الجلد بنفسه، مثل الرقبة أو الإبط أو الفخذ. وهذا هو السبب في أنها تميل إلى التأثير على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين لديهم ثنيات زائدة وتهيج في الجلد.

هل الزوائد الجلدية خطيرة؟

عادة الزوائد الجلدية غير ضارة ولا تسبب ألما أو إزعاجا.

ومع ذلك، يمكنك التفكير في إزالة الزوائد الجلدية إذا كانت تزعجك أو تنزف حينما تعلق بالملابس أو المجوهرات.

في بعض الأحيان، تسقط الزوائد الجلدية من تلقاء نفسها إذا التوى النسيج ومات بسبب نقص إمدادات الدم.





هل من الآمن إزالة الزوائد الجلدية في المنزل؟

يعد استخدام مجموعة أدوات إزالة الزوائد الجلدية في المنزل أمرا جذابا لأنه خيار قد يكون الأقل كلفة مادية، ولكنه أيضا ليس أفضل فكرة، وذلك لاحتمالية حدوث المشاكل التالية:

عدوى إذا لم تقم بتعقيم المنطقة أو لم تكن الأدوات المستخدمة معقمة.

نزيف.

ندوب.

قد تكون المنطقة ليست زائدة جلدية، بل نمو غير طبيعي أو سرطاني، والتعامل معها يتطلب الطبيب.

ما الطريقة الصحيحة لإزالة الزوائد الجلدية في المنزل؟

بناء على ما سبق، لا توجد طريقة صحيحة لإزالة الزوائد الجلدية في المنزل دون استشارة الطبيب، راجع الطبيب أولا.

والآن هناك حالة معينة قد يقترح الطبيب فيها عليك إزالة الزائدة الجلدية بنفسك، وهي إذا كانت الزائدة الجلدية:

صغيرة.

وذات قاعدة ضيقة.

على سبيل المثال، قد يقترح الطبيب ربط قاعدة الزائدة الجلدية بخيط تنظيف الأسنان لقطع إمدادها بالدم وجعلها تسقط، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

بالمقابل، لا تحاول أبدا إزالة الزوائد الجلدية الكبيرة بنفسك لأنها ستنزف بشدة.





هل ثمة خطر في قطع الزوائد الجلدية؟

لا تقطع الزوائد الجلدية بنفسك، راجع الطبيب، إذ قد يعرضك قطع الزوائد الجلدية بنفسك لخطر العدوى أو النزف.

كيف يتم التخلص من الزوائد الجلدية؟

يقوم الطبيب بإزالة الزوائد الجلدية، وفق التالي عادة:

الزوائد الجلدية الصغيرة

يقوم الطبيب بتخدير المنطقة موضعيا بمرهم موضعي ثم استئصالها من قاعدتها.

الزوائد الجلدية الكبيرة

قد يستخدم الطبيب العلاج بالتبريد أو الكي الكهربائي.

يتضمن العلاج بالتبريد استخدام مصدر شديد من البرودة لتجميد وإزالة أنسجة الجلد غير الطبيعية. الكي الكهربائي هو شكل من أشكال الجراحة التي تستخدم التيار الكهربائي لحرق أو تدمير أنسجة الجلد.

هل تتحول الزوائد الجلدية إلى سرطان؟

لا. الزوائد الجلدية هي عبارة عن أورام حميدة تحتوي على الكولاجين، وهو نوع من البروتين موجود في جميع أنحاء الجسم، والأوعية الدموية. ولا تتطلب الزوائد الجلدية أي علاج، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

لكن من الممكن أن يتم الخلط بين النمو السرطاني والزوائد الجلدية، ففي حين تبقى الزوائد الجلدية صغيرة بشكل عام، يمكن أن تنمو سرطانات الجلد بشكل كبير ويمكن أن تنزف وتتقرح في كثير من الأحيان.

اطلب من طبيبك فحص أي نمو ينزف أو يحتوي على ألوان مختلفة.

هل الزوائد الجلدية تنتشر؟

الزوائد الجلدية ليست معدية، مثل الثآليل وبعض الأمراض الجلدية الأخرى.

لا يمكنك "التقاط" الزوائد الجلدية من شخص آخر أو نشرها من جزء من جسمك إلى جزء آخر، وذلك وفقا لويب ميد.

إزالة الزوائد الجلدية بالمقص

لا تزل الزوائد الجلدية بالمقص أو أي أداة أخرى بنفسك. راجع الطبيب.