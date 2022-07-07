حكة وقشرة وتساقط مفاجئ للشعر، هذا ما قد تسببه فطريات الرأس (Tinea Capitis) التي قد تخلف بقعا دائرية صلعاء في فروة الرأس، لكن إذا تم التعرف على تلك الفطريات بشكل مبكر يمكن مكافحتها والحفاظ على الشعر، فكيف ذلك؟

فطريات الرأس -التي تعرف طبيا بـ"سعفة الرأس"- هي عدوى فطرية تصيب فروة الرأس، ورغم أنها غالبا ما تنتقل إلى الإنسان من الحيوانات مثل القطط والأرانب والكلاب فإن العدوى ممكنة من إنسان إلى آخر أيضا، بحسب الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية.

وقد تنتقل تلك الفطريات من إنسان إلى آخر عن طريق الاستخدام المشترك لمشط أو فرشاة شعر أو شفرات حلاقة أو مناشف أو ملابس.

ويمكن أن تصيب النساء والرجال بالتساوي، كما تقول طبيبة الجلدية أوتا شلوسبيرغر لموقع "تي-أونلاين" (T-Online) الألماني في تصريحات نقلتها دويتشه فيله.

كيف يمكن التعرف على وجود فطريات الرأس؟

بحسب الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية، يظهر ذلك أولا عن طريق احمرار وحكة والتهاب في الجلد، ثم يصبح الشعر هشا ويتساقط، لتظهر بعد ذلك بقع دائرية صلعاء في فروة الرأس.

ويعود تساقط الشعر -بحسب الجمعية- إلى الالتهاب الذي يسبب تلف جذور الشعر، وكلما انتشرت الفطريات بشكل أكبر تأثر الشعر أكثر.

ولا يقتصر تأثير الفطريات على الشعر فحسب، بل يمتد إلى أجزاء أخرى مثل الحاجبين والرموش واللحية كما تقول شلوسبيرغر، وتضيف لـ"تي-أونلاين" أنه لذلك يجب على الرجال أن يراقبوا اللحية أيضا.

كيف يمكن مكافحة فطريات الرأس؟

يتم علاج "سعفة الرأس" بمضادات الفطريات، ونظرا إلى أنه ليس من السهل في كثير من الأحيان وضع الكريمات على فروة الرأس المشعرة، فعادة ما يتم استخدام الشامبو والمحاليل التي تحتوي على مكونات نشطة مضادة للفطريات مثل "تيربينافين" (Terbinafine) أو "إيتراكونازول" (Itraconazole).

أما في حالة الإصابة الفطرية الشديدة فيتم إعطاء حبوب وأحيانا حقن أيضا، ومن المهم اتباع تعليمات طبيب الأمراض الجلدية، فقد يستغرق العلاج عدة أشهر.

البقع الصلعاء قد تصبح دائمة

إذا لم يتم قتل جميع البكتيريا الفطرية يمكن أن تتطور فطريات الرأس مرة أخرى، وتقول شلوسبيرغر "من المهم أن يتم تشخيص فطريات الرأس وعلاجها في أقرب وقت ممكن، وإلا يمكن أن تبقى البقع الصلعاء في الرأس بشكل دائم، وقد يتطور الأمر إلى حدوث ندوب في فروة الرأس".

وتضيف "في الحالات الأكثر شدة قد ينصح بقص الشعر الطويل لتحسين نتائج العلاج وتقليل خطر الإصابة مرة أخرى، ومن المهم أن تخبر مصفف الشعر أن لديك فطريات في الرأس عند تحديد موعد معه".