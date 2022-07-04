كيف يحدث النعاس؟ وما أسباب الشعور به في النهار؟ ولماذا نشعر به مع ارتفاع درجة الحرارة؟ وما علاج النعاس المستمر؟

ما هو تعريف النعاس؟

النعاس هو الرغبة في النوم، وهو شعور يزيد عادة كلما طالت مدة بقائنا مستيقظين.

ما هو سبب الشعور بالنعاس؟

هناك عدة أسباب للشعور بالنعاس تكون في عمومها مؤشرات على حاجة الجسم للراحة أو عدم حصوله على قسط كاف من النوم.

كيف يحدث النعاس؟

يرتبط النعاس بتراكم مادة كيميائية داخل الدماغ تسمى الأدينوزين Adenosine، والتي تتراكم بين الخلايا العصبية وداخلها، وترتبط المستويات الأعلى منها بمستويات أعلى للنعاس.

النعاس الخفيف في وضعية الجلوس وعند القراءة أو مشاهدة التلفزيون.

ضعف التركيز.

قلة الانتباه.

مشاكل في الذاكرة القصيرة الأمد.

تؤدي المعاناة من هذه المشاكل في النهار إلى الأرق ليلا أو تدني جودة النوم.

النوم المتقطع.

الصداع في الصباح.

المشي أثناء النوم.

كيف يقلل الكافيين النعاس؟

الكافيين يعمل عن طريق منع عمل الأدينوزين داخل الدماغ، مما يؤدي إلى اليقظة.

أسباب النعاس في النهار

نقص النوم

عدم الحصول على ما يكفي من الراحة في الليل يؤدي للنعاس، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "إف بي ري" الروسي.

شرب الكثير من الكافيين

لأن الشخص يصبح معتادا على الكافيين، وعند عدم الحصول عليه يشعر بالتعب والنعاس.

الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم (اختناق النوم)

يمكن أن تحدث هذه الحالة أثناء النوم وتتكرر بشكل جزئي أو كامل، وقد تحدث عشرات أو مئات المرات في كل ساعة، ومن الممكن أن تؤدي للشخير بصوت عال والاستيقاظ بسبب انقطاع التنفس.

وقد لا يتذكر المرء ما تعرض له من مشاكل في النوم عند الاستيقاظ في الصباح، ويتسبب تدني جودة النوم في مشكلة النعاس خلال النهار، ويزيد احتمال فقدان الوعي خلال قيادة السيارة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، لذلك يجب عليهم طلب المساعدة الطبية.

متلازمة التعب المزمن

تسبب هذه الحالة الشعور بالإعياء والنعاس، وهي تتسم بتدهور جودة النوم بعد القيام بمجهود، وترتبط أيضا بالآلام المتكررة في العضلات والمفاصل، ولم يتمكن العلماء من فهم أسباب متلازمة التعب المزمن بشكل كامل.

متلازمة كلاين- ليفين

تسمى أيضا متلازمة الجمال النائم، وهي تصيب الإنسان في عمر الشباب وتؤدي لدورات متكررة من النعاس المفرط، وقد تستمر هذه الدورات لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، وعادة ما تؤثر هذه المتلازمة على الحضور المدرسي للطالب والمسؤوليات التي يقوم بها يوميا.

متلازمة تململ الساق

هي حالة تتمثل في شعور مزعج بالساق يترافق مع رغبة في تحريكها، وتتفاقم عادة في المساء في وقت الراحة، ويتم تشخيص هذه المتلازمة من خلال الاهتزازات المفاجئة التي تحدث أثناء النوم التي قد تتكرر وتفسد راحة الإنسان ومن ينام بجانبه، ولحسن الحظ هناك علاج لهذا المرض.

اضطراب الإيقاع اليومي (الساعة البيولوجية)

هناك العديد من الاختلالات في نسق الحياة اليومي التي قد تؤدي للإصابة بالإعياء، إذ إن إيقاع ساعة الجسم في الحالات الطبيعية يساعد على تنسيق الحركات في إطار زمني منتظم.

وإذا حدثت اختلالات في هذا الإيقاع فقد يشعر الإنسان بالنعاس في أوقات غير مناسبة وغير مألوفة، ويمكن علاج هذا المشكلة من خلال استعمال هرمون الميلاتونين مثلا.

أسباب النعاس في الصيف

لماذا نشعر بالنعاس مع ارتفاع درجات الحرارة؟

كشف علماء الفسيولوجيا منذ فترة طويلة أن درجة حرارة الهواء المرتفعة تجعل المرء يشعر بالتعب ويرغب في أخذ قيلولة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "نوفي أوشاغ" الروسي للكاتبة إيكاترينا كوميساروف.

وأوضحت الكاتبة أنه عندما يكون الجو حارا نتعرق كثيرا، فهذه هي الآلية الطبيعية للتنظيم الحراري، ويسجل الدماغ زيادة في درجة الحرارة ويبدأ تقلص شديد في قنوات العرق لامتصاص الرطوبة من الأنسجة المحيطة وإخراجها، ثم يخرج العرق على البشرة الملتهبة ويتبخر وتنخفض درجة الحرارة على الجلد.

إلى جانب ذلك، يعزز الجسم الدورة الدموية تحت الجلد ويوسع الأوعية الدموية.

وتبين الكاتبة أنه في عملية التنظيم الحراري هذه يفقد الجسم الرطوبة بشكل مكثف، إذ ترتبط بالعديد من الأعراض التي تظهر على الجسم، كالضعف والتعب والنعاس، كما أنه يعتبر دليلا على أن الجسم يفتقر إلى السوائل.

أنت تنفق الكثير من الطاقة لتبرد

بحسب الكاتبة، فإن العمل القوي للغدد العرقية وتسارع الدورة الدموية ينتج عنهما استهلاك الكثير من الطاقة، مما يؤدي إلى شعور الشخص بالتعب والنعاس.

انخفاض ضغط الدم

ذكرت الكاتبة أن الأوعية الدموية تتوسع في الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط والذي يعني -حتى لو حصل بدرجة بسيطة- أن كميات أقل من الدم تنقل إلى الدماغ، وهذا بدوره يمكن أن يسبب الدوخة والضعف والنعاس.

ونبهت الكاتبة إلى أنه يمكن أن يصاحب الانخفاض المفاجئ في الضغط الإرهاق بسبب الحرارة وضربة الشمس، فإذا كنت تعاني من الدوخة والغثيان -وكل هذا تربطه بالتعرض للحرارة- فابحث بأسرع وقت عن ظل أو غرفة فيها مكيف هواء أو مكان بارد آخر، لأنك تحتاج إلى التبريد وشرب الماء.

لماذا لا أستطيع النوم رغم النعاس؟

قد يكون سبب عدم النوم رغم النعاس هو الإصابة بالقلق والتوتر أو المعاناة من ضغط نفسي.

ما هو علاج النعاس المستمر؟