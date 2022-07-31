السكر الأبيض أم السكر البني.. أيهما أفضل للصحة وفقدان الوزن؟

يلجأ البعض إلى الاستغناء عن السكر الأبيض واستبدال السكر البني به، بحجة أن الثاني أفضل صحيا وأقل في السعرات الحرارية. فما ما مدى صحة هذا الادعاء؟ وهل السكر البني أفضل للصحة ويساعد في فقدان الوزن فعلاً؟ وما الفرق بين السكر الأبيض والسكر البني؟

السكر الأبيض "السكروز" Sucrose

السكر الأبيض -ويعرف أيضا بأسماء السكروز وسكر المائدة والسكر الحبيبي- هو نوع من الكربوهيدرات، وهو ثنائي السكاريد -أي سكري ثنائي- مصنوع من أجزاء متساوية من سكر أحادي: الغلوكوز والفركتوز.

من أين يأتي السكر الأبيض؟

السكروز هو سكر طبيعي يوجد بكميات مختلفة في النباتات مثل الفواكه والخضروات والمكسرات.

كما يتم إنتاج السكروز تجاريا من قصب السكر وبنجر السكر. مثلا، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن المناطق الأكثر إنتاجا لبنجر السكر في الولايات المتحدة هي غرب ولاية مينيسوتا وشرق داكوتا الشمالية وأيداهو.

هل السكر الأبيض سكر طبيعي أو سكر مضاف؟

يمكن أن يكون السكروز سكرا طبيعيا أو سكرا مضافا حسب مصدره؛ فيعتبر سكرا طبيعيا عندما نستهلكه مباشرة من الأطعمة النباتية الكاملة، بينما يصبح سكرا مضافا عندما نستهلكه من الأطعمة والمشروبات المعلبة التي أضيف إليها السكروز أثناء التصنيع.

كيف يتم هضم السكر الأبيض؟

عندما نستهلك السكروز، يتم تقسيمه إلى أجزاء متساوية من الغلوكوز والفركتوز. ويمتص الجسم الغلوكوز في النهاية بواسطة الخلايا بمساعدة الإنسولين، بينما يتم التعامل مع الفركتوز في الكبد ولا يحتاج إلى الإنسولين ليتم امتصاصه. وبغض النظر عن مصدره، يوفر السكروز 4 سعرات حرارية لكل غرام، ويعالجه جسم الإنسان بطرق مماثلة.

السكر البني Brown Sugar

السكر البني هو سكر أبيض معالج أضيف إليه دبس السكر، للحصول على منتج ذي قوام متجانس في التركيب واللون.

هل السكر البني يساعد على فقدان الوزن؟

لا، السكر البني لا يساعد على التخسيس، وهو لا يختلف عن السكر الأبيض.

هل يرفع السكر البني سكر الدم؟

نعم، يرفع السكر البني سكر الدم مثل السكر الأبيض.

كيف يتم هضم السكر البني؟

يتم هضم السكر البني بنفس الطريقة التي يتم بها هضم السكر الأبيض.

ما الاختلافات الغذائية بين السكر الأبيض والسكر البني؟

كما ذكرنا، فالسكر البني عبارة عن خليط من السكر الأبيض ودبس السكر (شراب مشتق من السكر). دبس السكر مسؤول عن لونه الغامق ويزيد قليلا من قيمته الغذائية.

ويتمثل الاختلاف الغذائي الأكثر وضوحا بين الاثنين في أن السكر البني يحتوي على نسبة أعلى قليلا من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

ومع ذلك، فإن كميات هذه المعادن في السكر البني ضئيلة، لذا فهو ليس مصدرا جيدا لأي فيتامينات أو معادن.

يحتوي السكر البني أيضا على سعرات حرارية أقل بقليل من السكر الأبيض، لكن الفرق ضئيل. وتوفر ملعقة صغيرة واحدة (4 غرامات) من السكر البني 15 سعرا حراريا، بينما تحتوي نفس الكمية من السكر الأبيض على 16.3 سعرا حراريا.

أيهما أفضل للصحة.. السكر البني أم الأبيض؟

من الناحية الصحية، كلا نوعي السكر يحملان نفس المخاطر، إذ يتسببان في تسوس الأسنان؛ إذ تهضم البكتيريا في الفم السكر البني والسكر الأبيض وتفرز أحماضا تهاجم سطح الأسنان وتؤدي إلى حدوث تجاويف فيها.

كما يزيد السكر البني والسكر الأبيض من خطر سوء التغذية وحصول الشخص على سعرات حرارية فارغة، أي طاقة من الغذاء دون مواد مغذية كالفيتامينات والمعادن والألياف.

وعلى الرغم من أن السكر البني يحتوي على معادن أكثر من السكر الأبيض، فإن كميات هذه المعادن ضئيلة جدا لدرجة أنها لن تقدم أي فوائد صحية تذكر.

من جهته، يؤكد مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا ‫الألمانية أن السكر البني ليس أفضل للصحة من السكر الأبيض؛ حيث إن محتوى ‫الطاقة بهما متساو، فضلا عن أنه يؤدي إلى التسوس أيضا. لذا فإن تفضيل ‫أيهما عن الآخر يعتبر مسألة ذوق محضة.

مزاعم خاطئة حول السكر البني