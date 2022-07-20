ما هو مرض فيروس ماربورغ؟ وما نسبة الموت التي يسببه؟ وما طرق العدوى به؟ وما أعراضه؟

ما هو مرض فيروس ماربورغ (Marburg virus disease)؟

مرض فيروس ماربورغ، المعروف سابقا باسم "حمى ماربورغ النزفية" (Marburg haemorrhagic fever)، هو مرض وخيم يصيب البشر في كثير من الأحيان. حيث يسبب الفيروس حمى نزفية فيروسية حادة في البشر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

كم نسبة الوفيات لدى مرضى فيروس ماربورغ؟

يبلغ متوسط ​​معدل الموت بمرض فيروس ماربورغ حوالي 50%. وتفاوتت معدلات موت الحالات من 24% إلى 88% في حالات التفشي السابقة اعتمادا على سلالة الفيروس وإدارة الحالة.

وتزيد الرعاية الداعمة المبكرة -مع معالجة الجفاف وعلاج الأعراض- من فرص البقاء على قيد الحياة. ولا يوجد حتى الآن علاج مرخص أثبت قدرته على تحييد الفيروس، ولكن يتم حاليا تطوير مجموعة من منتجات الدم والعلاجات المناعية والعلاجات الدوائية.

فيروس ماربورغ في الحيوانات

تعد خفافيش "روسيتوس إيجيبتياكوس" (Rousettus aegyptiacus) -وهي خفافيش الفاكهة من عائلة "بتيروبوديدي" (Pteropodidae)- مضيفا طبيعيا لفيروس ماربورغ. وينتقل فيروس ماربورغ إلى البشر من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.

وكانت "القرود الأفريقية الخضراء" (Cercopithecus aethiops) المستوردة من أوغندا مصدر العدوى للإنسان خلال تفشي فيروس ماربورغ الأول.

هل هناك علاقة بين فيروس ماربورغ وإيبولا؟

فيروس ماربورغ وإيبولا كلاهما عضو في عائلة "الفيروس الخيطي" (Filoviridae). وعلى الرغم من أن هذين المرضين (ماربورغ وإيبولا) ناتجان عن فيروسات مختلفة، إلا أنهما متشابهان إكلينيكيا؛ فكلاهما نادران ولهما القدرة على إحداث فاشيات مع معدلات وفيات عالية.

متى تم التعرف على فيروس ماربورغ؟

أدى تفشي حالتين كبيرتين في وقت واحد بمدينة ماربورغ وفرانكفورت في ألمانيا، وفي صربيا عام 1967، إلى التعرف الأولي على المرض. وارتبط تفشي المرض بالعمل المخبري باستخدام القرود الخضراء الأفريقية المستوردة من أوغندا.

انتقال فيروس ماربورغ

ينتشر ماربورغ من خلال انتقال العدوى من إنسان إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر (من خلال الجلد المكسور أو الأغشية المخاطية) بالدم أو الإفرازات أو الأعضاء أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين، ومع الأسطح والمواد (مثل الفراش والملابس) الملوثة بهذه السوائل.

وكثيرا ما أصيب العاملون في مجال الرعاية الصحية بالعدوى في أثناء علاج المرضى الذين يعانون من فيروس ماربورغ المشتبه به أو المؤكد. وحدث هذا من خلال الاتصال الوثيق مع المرضى عندما لا يتم تطبيق احتياطات مكافحة العدوى بشكل صارم. ويرتبط الانتقال عن طريق معدات الحقن الملوثة أو من خلال إصابات وخز الإبرة بمرض أكثر خطورة وأسرع تدهورا، وربما بمرض معدل الوفيات به أعلى.

ويمكن أن تساهم مراسم الدفن التي تنطوي على اتصال مباشر مع جثة المتوفى أيضا في نقل ماربورغ.

فترة حضانة فيروس ماربورغ

تتراوح فترة الحضانة (الفاصل الزمني من الإصابة إلى ظهور الأعراض) من يومين إلى 21 يوما.

أعراض مرض فيروس ماربورغ

يبدأ المرض الناجم عن فيروس ماربورغ فجأة، مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتوعك شديدين. وتعد آلام العضلات سمة مشتركة.

يمكن أن يبدأ الإسهال المائي الحاد وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء في اليوم الثالث، وقد يستمر الإسهال لمدة أسبوع.

خلال التفشي الأوروبي عام 1967، كان الطفح الجلدي غير المثير للحكة سمة ملحوظة في معظم المرضى بين يومين و7 أيام بعد ظهور الأعراض.

يعاني العديد من المرضى من مظاهر نزفية حادة بين 5 و7 أيام، وعادة ما يكون للحالات المميتة شكل من أشكال النزيف.

غالبا ما يصاحب الدم الطازج في القيء والبراز نزيف من الأنف واللثة والمهبل.

خلال المرحلة الشديدة من المرض، يعاني المرضى من حمى شديدة.

يمكن أن يؤدي تدخل الجهاز العصبي المركزي إلى الارتباك والتهيج والعدوانية.

تم الإبلاغ عن التهاب الخصية (التهاب إحدى الخصيتين أو كليهما) أحيانا في المرحلة المتأخرة من المرض (15 يوما).

متى تحدث الوفاة عادة لدى مريض بفيروس ماربورغ؟

في الحالات المميتة، تحدث الوفاة غالبا ما بين 8 و9 أيام بعد ظهور الأعراض، وعادة ما يسبقها فقدان شديد للدم وصدمة.

علاج ولقاحات فيروس ماربورغ

لا يوجد حاليا أي لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة. ومع ذلك، فإن الرعاية الداعمة (معالجة الجفاف بالسوائل الفموية أو الوريدية) وعلاج أعراض معينة، تزيد فرص البقاء على قيد الحياة.

تفشٍ جديد

والأحد الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشٍ لفيروس ماربورغ، وتم إعلان تفشيه بعد 11 شهرا من تسجيل أول إصابة به في غانا، وفقا للأناضول.

وأشارت المنظمة إلى أن الفحوصات أكدت إصابة شخصين بالفيروس في غانا، كما تم رصد أكثر من 90 مخالطا بما في ذلك العاملون الصحيون وأفراد المجتمع، وكلهم يخضعون للمراقبة.

وكان هناك 12 تفشيا لفيروس ماربورغ منذ عام 1967، ومعظم هذه الحالات في جنوب وشرقي القارة الأفريقية في أماكن بينها أنغولا، والكونغو، وكينيا، وأوغندا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الدكتور ماتشيديسو مويتي إن "السلطات الصحية استجابت بشكل سريع للفيروس الجديد".