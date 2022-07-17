ما منافع الكركديه، وما أسماؤه، وهل يرفع سكر الدم، وهل هو مفيد لصحة الرجل؟

ما منافع الكركديه؟

الكركديه غني بمضادات الأكسدة

نبات الكركديه غني بمضادات الأكسدة، مثل: بيتا كاروتين، وفيتامين سي، والأنثوسيانين، وذلك وفقا لتقرير في كليفلاند كلينيك (clevelandclinic).

وتقول المختصة في التغذية بيث زيروني "تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في جميع المجالات ومع عدد غير قليل من الحالات الصحية".

وتعمل مضادات الأكسدة على تدمير الجزيئات الضارة المعروفة بالجذور الحرة داخل الجسم، وتسبب الجذور الحرة ضررا للخلايا التي تساهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

بينما يستخدم جسمك مضادات الأكسدة الخاصة به لمحاربة أضرار الجذور الحرة، وقد تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أيضا دورا في الوقاية من الأمراض.

الكركديه يحارب الالتهابات

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية الصغيرة، قدرة الكركديه على مقاومة الالتهاب، كما تقول زيروني.

ويلعب الالتهاب دورا في تطور العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان والربو ومرض ألزهايمر وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وبينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث، يبدو أن الكركديه قد يقدم تأثيرات مفيدة مضادة للالتهابات.

الكركديه يخفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى.

وفي التجارب السريرية، تبين أن شرب شاي الكركديه يخفض ضغط الدم لدى البشر.

ومع ذلك، يشير المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية في الولايات المتحدة، إلى أن الكركديه والعلاجات العشبية الأخرى تخفض ضغط الدم بشكل طفيف، بينما لا يمكن استبدالها بالأدوية لمن تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم.

الكركديه يخفض نسبة الكوليسترول

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة صحية أخرى تؤثر على ملايين البالغين، وتساهم في الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وفي حين أظهرت بعض الدراسات السريرية أن الكركديه يخفض مستويات الكوليسترول، أظهر البعض الآخر تأثيرا ضئيلا له.

وتقول زيروني إن الكركديه قد يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، لكن نحتاج إلى مزيد من البحث للتأكد.

الكركديه يعزز فقدان الوزن

تظهر العديد من الدراسات تأثيرا إيجابيا للكركديه على فقدان الوزن، مما قد يساعد في منع السمنة، لكن هذه الدراسات استخدمت مستخلص النبتة، وهو شكل أكثر تركيزا من شاي الكركديه.

وتلاحظ زيروني أننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان شاي الكركديه يؤدي إلى نفس النتيجة.

الكركديه يدعم صحة الكبد

يساعد الكركديه في الحفاظ على صحة الكبد، وفقا لعدة دراسات. ويحمي المستخلص الكبد من مجموعة متنوعة من السموم، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نشاطه القوي كمضاد للأكسدة، حتى أنه أظهر بعض النشاط المضاد للسرطان في الاختبارات المعملية لخلايا الكبد.

ما أسماء الكركديه؟

يعرف باسم: الكجرات والغجر، واسمه بالإنجليزية (hibiscus)، وبالفرنسية (hibiscus).

هل يرفع الكركديه سكر الدم؟

الكركديه لا يرفع سكر الدم، شريطة ألا يكون مضافا له السكر أثناء تحضيره.

في المقابل، يقول تقرير في ميديكال نيوز تودي (medicalnewstoday) إنه يجب على المصابين بداء السكري أو أدوية ارتفاع ضغط الدم مراقبة مستويات السكر في الدم وضغط الدم عند تناول الكركديه، وذلك لأنه قد يقلل من نسبة السكر في الدم أو مستويات ضغط الدم.

إذا كنت مصابا بالسكري، فاستشر طبيبك قبل تناول الكركديه.

فوائد الكركديه للرجال

ومع أن الكركديه مفيد للصحة بشكل عام كما أسلفنا، إلا أن دراسة أجريت على الفئران وجدت أنه أدى إلى تغير الشكل الطبيعي للحيوانات المنوية والبنية التحتية للخصية، وأثر سلبا على الخصوبة التناسلية لدى الفئران الذكور.

وقالت الدراسة: "تشير البيانات الحالية إلى أنه يجب استهلاك مستخلص الكركديه بحذر، ويجب تقديم تقديرات معقولة للمخاطر البشرية المرتبطة باستهلاكه".

فإذا كنت رجلا وتعاني من مشاكل في الخصوبة، أو تشرب كميات كبيرة من الكركديه، فراجع الطبيب أولا.

أضرار الكركديه

للكركديه مخاطر صحية على الحامل، إذ توجد معطيات تفيد بأنه يمكن أن يحفز تدفق دم الحيض لدى الحامل، مما قد يؤدي إلى الإجهاض، كما أن هناك تساؤلات عن مدى سلامته للمرضعات.

فإذا كنت حاملا أو مرضعا، فلا تتناولي الكركديه، واستشيري طبيبك أولا.

والكركديه عموما آمن عند تناوله في الطعام، ومع ذلك، من الممكن أن يكون لديك رد فعل تحسسي تجاهه.

وفي الجرعات العالية جدا، قد يتسبب الكركديه في تلف الكبد، وفقا لكليفلاند كلينيك.

وتقول زيروني: "يمكنك بالتأكيد إضافة الكركديه إلى نظامك الغذائي بأمان"، لكنها توصي بالتحدث مع طبيبك، لأنه يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، كما تلفت الانتباه إلى الأثر السلبي المحتمل للكركديه على الخصوبة.

الكركديه للشعر

ووفقا لتقرير في هيلث لاين (healthline)، فبالرغم من أن بعض الأبحاث السريرية تظهر أن زيت الكركديه قد يعزز نمو الشعر، فإن الاختبارات أجريت على الحيوانات فقط.

الكركديه والحمية الغذائية

ويقول الدكتور مختار فاتح بي ديلي، اختصاصي أمراض الأطفال في مستشفى ميديكال بارك- جامعة أزمير للاقتصاد، في تصريحات للأناضول، إن الكركديه من أفضل المشروبات لمتبعي الأنظمة أو الحميات الغذائية، لأنه قليل السعرات الحرارية وغني بفيتامين "سي" (C) الذي يساعد على تقوية المناعة، وهو مرطب ومنشط للهضم، يتم تناوله باردا أو ساخنا.

تحضير شاي الكركديه

وتحضير شاي الكركديه سهل للغاية، فقد ذكر تقرير في دويتشه فيله أنه يجب تجفيف النبتة، ومن ثم نقعها في ماء ساخن أو بارد، وبهذا يمكن الاستمتاع بها في الصيف والشتاء، ويوصف طعم شاي الكركديه الطازج بأنه حلو وحامض.

وبحسب الموقع الألماني "إنفرانكين" (inFranken.de) يكفي كوب من الشاي صباحا وآخر مساء للحصول على أفضل النتائج، بيد أن الأطباء يحذرون من تأثيرات غير مرغوبة للنساء أثناء فترة الحمل، لذلك ينصح بتجنبه في تلك الفترة.

كما أنه إذا كنت تتناول أدوية مدرة للبول أو لها هذا التأثير أو أدوية مضادة للتشنج، فمن المفضل استشارة الطبيب قبل شرب هذه العشبة.