كيف تتفادى مخاطر الوفاة أثناء النوم؟ وما الأمراض التي قد تزيدها؟ وماذا يحدث لجسمك بعد الموت؟ الإجابات في هذا التقرير المطول.

سنبدأ مع عوامل مخاطر الوفاة أثناء النوم، ثم سنستعرض المزيد من التفاصيل حول تقليلها، ثم سنختم مع 8 أشياء غريبة تحدث لجسمك بعد موتك.

كيف تتفادى احتمالات الوفاة أثناء النوم؟

أولا. الانتباه للأدوية

قال الدكتور سوميت تشوغ، المدير الطبي لمركز إيقاع القلب في سيدارز سيناي -في تقرير نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This, Not That- إن الذين يعانون من أمراض القلب والرئة ويتناولون أدوية تؤثر على الدماغ مثل المهدئات ومضادات الاكتئاب أو مسكنات الألم هم الأكثر عرضة للوفاة أثناء نومهم.

ونصح الأشخاص في تلك المجموعة بالتحدث إلى أطبائهم حول تقليل مخاطر التفاعلات المحتملة بين الأدوية وتفاعلها مع المواد الأخرى، ناهيك عن أهمية وأثر التقدم في السن.

ثانيا. الانتباه إلى أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم

تسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي sleep apnea -ويعرف أيضا باسم اختناق النوم- في توقف الأشخاص عن التنفس لفترات أثناء النوم حيث تغلق الأنسجة الرخوة في مجرى الهواء، ويستيقظ الجسم قليلاً حتى يتمكن من استئناف التنفس، وتتكرر العملية عدة مرات في الليلة الواحدة، يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية المفاجئة.

هذه الحالة قابلة للعلاج، لكن الخبراء يقولون إن 80% إلى 90% من المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم لم يتم تشخيصهم، ويعتبر الشخير العرض الرئيسي لهذه الحالة. ولانقطاع التنفس خلال النوم آثار سلبية على الصحة قد تصل للسكتة الدماغية.

وفي انقطاع التنفس خلال النوم (apnea) قد يحدث انسداد كلي في مجرى الهواء، وهذا عندما ينقطع التنفس لمدة 10 ثوان أو أكثر.

وأيضا قد يحدث انسداد جزئي لمجرى الهواء (hypopnea) يؤدي إلى انخفاض تدفق الهواء أكثر من 50% لمدة 10 ثوان أو أكثر.

مضاعفات انقطاع التنفس أثناء النوم

ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بسكتة دماغية.

التعرض لنوبة قلبية.

عدم انتظام ضربات القلب.

الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

الشخص الذي حرم من النوم بسبب نتيجة الانقطاع التنفس النومي قد يكون أكثر عرضة 12 مرة لحادث سيارة، لذلك ينصح بالتوقف عن القيادة حتى السيطرة على المشكلة.

ثالثا. عدم تجاهل آلام الصدر

لا يشبه ألم الصدر الصداع، ومحاولة التخلص منه قد تكون خطأً قاتلاً، ويقول الخبراء: إذا كنت تعاني من انزعاج خفيف أو ضغط أو ضيق أو ضغط في منطقة الصدر أو ألم في الرقبة أو الفك أو الظهر أو الكتفين، أو ضيق في التنفس أو الدوار، فقد يكون علامة على نوبة قلبية، وعليك الاتصال فورًا بالطوارئ.

ويوضح الخبراء أن 90% من الوفيات المفاجئة وغير المتوقعة في الليل ناتجة عن السكتة القلبية.

وبحسب مؤسسة حمد الطبية في قطر فإن علامات وأعراض الأزمة القلبية قد تتنوع وتختلف، غير أن أكثر تلك العلامات شيوعاً هي الشعور بألم حاد أو انقباض بالصدر. وتتضمن الأعراض، كذلك، الشعور بآلام أو عدم ارتياح بالذراعين والكتفين والظهر والحنك أو الرقبة، الشعور بالغثيان، انقطاع النفس و/أو الدوخة.





رابعا. الانتباه لصحة القلب

ستبقيك الفحوصات الجسدية المنتظمة على اطلاع دائم على صحة قلبك، حيث يمكن التعرف على العديد من مشاكل القلب أو علامات أمراض القلب من خلال مخطط كهربية القلب الروتيني، ويمكن لممارسة العادات الصحية، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب التبغ والخمور، أن تحافظ على صحة قلبك.

ولأهمية صحة القلب للوقاية من الموت أثناء النوم، نقدم أسوأ 6 أطعمة للقلب ينصح بتفاديها:

1- الهامبرغر والنقانق والشطائر أو السندويتش

غالبًا ما تكون السندويتشات المجهزة ضمن قائمة الوجبات السريعة أو محلات السوبر ماركت باردة جدًّا، وتعد النقانق الخيار الأسوأ للقلب لأنها مكونة من دهون نقية وملح، ولعل أحد الخيارات لتجنب هذا الخطر هو اختيار الشطائر الخالية من اللحوم الباردة أو التي تحتوي على دجاج، في حين تكون المكونات الرئيسية هي الخضار، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع أولا دكتور holadoctor.

2- الكعك أو الدونات

لا تكمن مشكلة الكعك في احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية فحسب، بل تكمن في احتوائه على نسبة عالية من الدهون "المتحولة" التي تضر بجريان الدم بشكل جيد، كما أن الكمية الكبيرة من السكريات المضافة التي تحتوي عليها تزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري، وهو عامل خطر آخر لأمراض القلب والأوعية الدموية.





3- المشروبات السكرية

المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة التجارية وحتى مشروبات الحمية لها جانب مظلم، فقد قام العديد من الباحثين بتحليل تركيبها، ووجدوا أنها تحتوي على مواد يمكن أن تزيد -على المدى الطويل- من خطر الإصابة بأمراض السكري والسمنة، وحتى تلف الأمعاء، ولذلك جرب تحضير العصائر الخاصة بك وخلط الفواكه المفضلة لديك.

4- رقائق البطاطس

تحتوي البطاطس المقلية في سلاسل محلات الوجبات السريعة أو المطاعم على الكثير من الدهون "المتحولة" والتي تعيق الدورة الدموية السليمة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على الملح أحد أعداء القلب الرئيسيين.

5- الحلويات

على الرغم من أنه كان يُعتقد لسنوات أن الدهون هي العدو الرئيسي للقلب، فإن العديد من الخبراء يحذرون من أن الأنظار يجب أن تنصب على تهديد آخر وهو السكر، حيث يمكن أن تساهم الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف في الإصابة بالسمنة والالتهابات وارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري وعوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب.

6- البيتزا

غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، لكن البيتزا من سلاسل محلات الوجبات السريعة أو المطاعم تحتوي على الكثير من الصوديوم، بالإضافة إلى الدهون المشبعة، والتي تزداد مع إضافة الجبن والطبقة الإضافية خاصة على أساس اللحوم أو اللحوم الباردة. ولمنع الضرر المحتمل -عند تناول الطعام في الخارج- حاول أن تقتصر على شريحة واحدة أو شريحتين واختر بيتزا الخضار.

خامسا. الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد

تم ربط عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، بشكل منتظم، مع مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية بداية من السمنة ومرض السكري إلى الخرف وأمراض القلب، حيث حدد العلماء مقدار النوم المثالي للأشخاص منتصف العمر وكبار السن بـ 7 ساعات في الليلة.

عدد ساعات النوم المثالية لصحة الدماغ

كان باحثون من جامعة كامبريدج قد توصلوا إلى أن الجرعة المناسبة من النوم هي 7 ساعات بالتمام والكمال، بالنسبة لمن يريدون الحفاظ على وظائف الدماغ بداية من منتصف العمر. وفي حالة النوم لعدد ساعات أقل أو أطول، فإن الإنسان يصبح أكثر عرضة لتدهور القدرات الذهنية، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة "تلغراف" (telegraph) البريطانية.

أشياء غريبة تحدث للجسم بعد الموت

1- تغير لون البشرة

بعد الوفاة سيتغير لون البشرة ويستمر في التغيير، فعندما يصبح الجسم جامدًا تصبح البشرة حمراء أرجوانية في البقع التي يتجمع فيها الدم، وفقا لتقرير نشره موقع "ذا هيلثي" thehealthy الأميركي، للكاتبة ليزا ميلبراند.

2- صوت أنين

ووفقًا لأخصائية علم الأمراض ماري لاكمان، فإن أي هواء متبقٍ في الجسم -من الإنعاش القلبي الرئوي أو الغاز المنبعث من البكتيريا- يمكن أن يجعل الحبال الصوتية تهتز، وهو ما ينتج عنه إنتاج أصوات مثل الأنين أو الآهات أو الصرير.

3- تلاشى التجاعيد

تقول الدكتورة لاكمان إن الموت بمثابة البوتوكس النهائي الذي تنخفض فيه حدة التوتر من العضلات، مما يؤدي إلى تلاشي كل التجاعيد.

4- قد تتحرك قليلًا

تقول طبيبة الطب الشرعي جودي ميلينيك إن الميت لا يصبح جثة هامدة، لأن عضلاته تظل ترتعش وتتقلص قليلاً لعدة ساعات بعد الوفاة، وهو ما قد يكون مقلقًا للغاية لأي شخص آخر يحيط بالمتوفى.

5- الجسم يصبح متيبسًا

سيصبح جسم المتوفى جامدًا في غضون 12 ساعة من موعد الوفاة، الأمر الذي قد يستغرق يومين قبل أن يسترخي مرة أخرى، بحسب الدكتورة ميلينيك.

6- بعض الأعضاء تستمر فترة أطول من غيرها

وتبين الدكتورة ميلينيك أن عمل بعض أجزاء الجسم ينتهي أسرع من غيرها التي قد تستمر إلى العديد من الساعات بعد وفاتك، حيث يمكن أن تظل عيناك وقلبك وعظامك وجلدك قابلة للزراعة إلى ما بعد 15 ساعة من وفاتك.

7- الجسم يبدأ في أكل نفسه

عندما تبدأ الخلايا في التحلل، يتم هضمها بواسطة الإنزيمات والبكتيريا في جسمك، وهي عملية يمكن أن تبدأ بسرعة، اعتمادًا على سبب الوفاة.

8- تغير لون العينين

وحسب الدكتورة ميلينيك "يموت الكثير من الناس وأعينهم مفتوحة، وعندما يبدأ بياض العين في الجفاف يتحول لونهم إلى الأزرق أو الرمادي. وغالبًا ما يركز جزء من فحوصات لجنة الطب الشرعي على لون العين لمعرفة ما إذا كان التغيير طبيعيًّا بعد الوفاة أو أنه حالة مرضية أو تسمم".