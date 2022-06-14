ما هو الحلتيت؟ وكيف يتم استخراجه؟ وما طعمه؟ وما مزاعمه العلاجية؟ وما أضراره؟

ما هو الحلتيت؟

الحلتيت (Asafoetida) نبات ذو رائحة كريهة وطعمه مر، يطلق عليه أحيانا "روث الشيطان" (devil’s dung)، وذلك وفقا لموقع ويب ميد (Webmd).

كيف يتم استخراج الحلتيت؟

يستخدم الناس "راتينغ" (resin) الحلتيت، وهي مادة تشبه العلكة كدواء، ويتم إنتاجها عن طريق تركيز العصير الناتج من قطوع مصنوعة في الجذور الحية للنبات.

يستخدم الناس الحلتيت في حالات مثل مشاكل التنفس أو الحلق أو مشاكل الهضم، أو من قبل النساء لإعادة الدورة الشهرية بعد توقفها لسبب ما، ويتم أيضا أحيانا وضع الحلتيت مباشرة على الجلد بحثا عن مسامير اللحم، ولكن لا يوجد دليل علمي جيد يدعم هذه الاستخدامات.

في الصناعة يتم استخدام الحلتيت كعطر في مستحضرات التجميل وكعنصر منكه في الأطعمة والمشروبات، ويستخدم أيضا في المنتجات المخصصة لصد الكلاب والقطط والحيوانات البرية.

أضرار الحلتيت ، وفي ناس يبخرون فيه 😩 pic.twitter.com/2RUZnzVXyi — فاطمه ✨ (@fly_3f) June 13, 2022

ما طعم الحلتيت؟

الحلتيت مر الطعم.

مزاعم استخدام الحلتيت علاجا

وفقا لـ"ويب ميد" لا توجد أدلة كافية على فعالية الحلتيت في حالات:

الربو.

التهاب القصبات.

التشنجات.

مسامير اللحم والدُشبذات.

الهستيريا.

الغازات المعوية.

القولون العصبي.

مشاكل الدورة الشهرية.

اضطرابات الأعصاب.

اضطراب المعدة.

ووفقا لموقع "ويب ميد" فإن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتقييم فعالية الحلتيت لهذه الاستخدامات.

الآثار الجانبية لنبات الحلتيت

عندما يؤخذ عن طريق الفم فإن الحلتيت هو آمن بالنسبة لمعظم الناس بكميات موجودة عادة في الأطعمة عندما يضاف كمنكه في الطهي.

ومع ذلك قد يسبب الحلتيت الآثار التالية:

تورم الشفتين.

التجشؤ.

الغازات المعوية.

الإسهال.

الصداع.

التشنجات.

اضطرابات الدم.

انتشر مؤخرا في وسائل التواصل عن فوائد الحلتيت وذِكر قصص لاتمت للواقع بأي صلة.

اود ان اوضح انه غير صحيح نهائيا ولاانصح بأستخدام الحلتيت داخليا بأي شكل من الاشكال لما لها من اضرارخطيرة على الجهاز الهضمي.

ويجب على الجهات المعنيه اتخاذ موقف من الذين يروجون لمنتجات لها اضرار خطيره — أ.د. جابر القحطاني (@JaberAlkahtani) December 25, 2019

وضع الحلتيت على الجلد

لا توجد معلومات موثوقة كافية لمعرفة ما إذا كانت الحلتيت آمنا عند الوضع على الجلد أو ما هي الآثار الجانبية التي قد تظهر.

أضرار الحلتيت:

الحلتيت والحمل

من غير الآمن تناول الحلتيت إذا كنت حاملا، إذ قد يسبب الإجهاض.

الحلتيت والرضاعة

من غير الآمن تناول الحلتيت إذا كنت مرضعة، يمكن أن تنتقل المواد الكيميائية الموجودة فيه إلى حليب الثدي وتسبب اضطرابات الدم عند الرضيع.

الحلتيت والأطفال

الحلتيت غير آمن للرضع عندما يؤخذ عن طريق الفم، لأنه قد يسبب بعض اضطرابات الدم.

الحلتيت واضطرابات النزيف

هناك مخاوف من أن الحلتيت قد يزيد خطر النزيف، لا تستخدمه إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف.

الحلتيت والصرع أو في حالة وجود تاريخ من التشنجات

لا تستخدم الحلتيت إذا كنت تعاني من الصرع أو بعض حالات الجهاز العصبي المركزي الأخرى التي قد تؤدي إلى نوبات أو تشنجات.

الحلتيت ومشاكل المعدة والأمعاء

يمكن أن يسبب الحلتيت تهيج الجهاز الهضمي، لا تستخدمه إذا كنت مصابا بعدوى الجهاز الهضمي أو حالة أخرى من أمراض هذا الجهاز.

الحلتيت وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم

هناك بعض القلق من أن الحلتيت قد يتداخل مع التحكم في ضغط الدم، تجنب استخدامه إذا كنت تعاني من مشكلة فيه.

الحلتيت والجراحة

قد يبطئ الحلتيت تخثر الدم، هناك قلق من أنه قد يزيد خطر النزيف أثناء الجراحة وبعدها، توقف عن تناوله قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.

الحلتيت والتفاعلات مع الأدوية

يتفاعل الحلتيت مع:

أدوية ارتفاع ضغط الدم.

الأدوية التي تبطئ تخثر الدم.

والخلاصة، قد تكون للحلتيت فوائد محتملة، لكنها تحتاج إثباتات علمية ورأي الطبيب، لا تتناوله كمكل غذائي دون استشارة طبية، ولا تفرط في تناوله مع الغذاء، وأيضا استشر الطبيب إذا كان طعامك يحتوي بشكل مستمر عليه.

لو تشوفون وش تسوي الحلتيته عندنا بغرفه الولاده لتعدونها من المحرمات تاذي الام و الطفل و ممكن تدخله العنايه ايام بعد ولادته الله يحففظنا و يحفظ جميع المسلمين و المسلمات https://t.co/L2EVNwE75H — د.ساميه العنزي Dr.samiyah alanazi (@Sam92Dr) June 14, 2022

الحلتيت يشغل منصات التواصل بالسعودية

في منتصف يونيو/حزيران 2022 انشغل نشطاء منصات التواصل في السعودية بالحديث عن نبات الحلتيت بعد تسمم سجى القحطاني شقيقة نجمة "سناب شات" الطفلة الراحلة دانة القحطاني، وذلك وفق رصد وكالة سند للتحقق والرصد في شبكة الجزيرة الإعلامية.

وقد تعرضت سجى لحالة تسمم عقب تناولها نبات الحلتيت، وأعلن والدها عبر سناب شات أن ابنته تم نقلها إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارة جسدها نتيجة تناوله.

وقال الوالد إن الطبيب أخبره في البداية أن العلامات الحيوية لابنته ليست جيدة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة جسدها التي وصلت إلى 42 درجة مئوية مع هبوط حاد في الدورة الدموية.

كما أكد أن الأطباء يجرون لابنته غسيلا معويا للتخلص من سموم نبتة الحلتيت التي أكلتها، محذرا من تناولها على الرغم من الترويج إلى أنها تساعد في التخلص من كثير من الأمراض.

وتناقل مغردون مقطع الفيديو الخاص بوالدها والصور التي نشرتها العائلة من المستشفى، محذرين من مخاطر هذا النبات، وعدم تناوله لما يخفيه من أعراض ومخاطر كبيرة.

واستنكر نشطاء على القحطاني تناول هذه النبتة المعروفة بأضرارها ومخاطرها، مؤكدين أنها لا تؤكل بل يتم استخدامها بطرق أخرى، من بينها الاستنشاق وليس المضغ.

وأعاد مغردون تداول تغريدة قديمة لأستاذ علم العقاقير جابر القحطاني كتب فيها "انتشر مؤخرا في وسائل التواصل عن فوائد الحلتيت وذِكر قصص لا تمت للواقع بأي صلة، أود أن أوضح أنه غير صحيح نهائيا ولا أنصح باستخدام الحلتيت داخليا بأي شكل من الأشكال لما لها من أضرار خطيرة على الجهاز الهضمي".

وأضاف "ويجب على الجهات المعنية اتخاذ موقف من الذين يروجون لمنتجات لها أضرار خطيرة".

وظهر الدكتور القحطاني في مقطع فيديو قديم أعاد النشطاء تداوله كذلك حذر فيه من هذه النبتة، وقال إنها "من أخطر ما يكون وتسبب السرطان في المستقيم، وقد ألغيت من الطب الآدمي منذ 40 عاما ولا تستخدم الآن إلا في الطب البيطري".

وكتبت سامية العنزي طبيبة نساء وولادة عبر تويتر "لو تشوفون وش تسوي الحلتيتة عندنا بغرفة الولادة لتعدونها من المحرمات، تؤذي الأم والطفل وممكن تدخله العناية أياما بعد ولادته، الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات".