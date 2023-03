بعد تحذيره من جائحة جديدة، أصيب بيل غيتس بكورونا مؤكدا أنه محظوظ، فماذا قصد بذلك؟ وهل تعافى العالم من كوفيد-19؟ وهل انتهى كورونا؟ الإجابات في هذا التقرير.

نبدأ مع بيل غيتس، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب غيتس في تغريدة " لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أعاني من أعراض متوسطة، وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل لحين شفائي".

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

