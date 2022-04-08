قد يشعر الصائم بالبرد، وهذا قد يكون ناجما عن تأثير الجوع وانخفاض سكر الدم. عموما هذا شيء طبيعي ولا مشكلة فيه بالنسبة للشخص الذي لا يعاني من أمراض.

ماذا يحدث لمعدة الصائم في رمضان؟ وما أسباب التعب الشديد أثناء الصيام؟ وكيف أخفف ذلك التعب؟ وما أبرز الأخطاء الشائعة في رمضان؟ ولماذا تشعر بالبرد أثناء الصيام؟ وما أسباب الشعور بالبرد بعد تناول الصائم وجبة الإفطار؟

ماذا يحدث لمعدة الصائم في رمضان؟

المعدة تشعر بالراحة، نتيجة عدم وجود طعام.

حمض المعدة الذي يفرز من أجل عملية الهضم يقل، نتيجة عدم وجود طعام. وهذا قد يساعد في تخفيف أعراض حرقة المعدة.

كثير من الناس يشكو من عسر الهضم، حيث يشمل عددا من الأعراض التي تعقب تناول الطعام كألم البطن، زيادة الغازات، التجشؤ والغثيان خاصة بعد تناول وجبة كبيرة أو تناول طعام غني بالدسم أو البهارات، إلا أن هذه الأعراض تتحسن عادة نتيجة صيام رمضان وخاصة مع الحرص على تجنب الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار، وفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر.





التعب الشديد أثناء الصيام

هناك عدة أسباب للتعب الشديد خلال الصيام، أبرزها التالي:

أن يكون الشخص مصابا بمرض حاد أو مزمن، ولا يمكنه الصيام من ناحية طبية. ويجب استشارة الطبيب قبل صيامه، وقد يكون من الواجب عليه أن يفطر.

أن تكون المرأة حاملا أو مرضعا، ويجب استشارة الطبيب قبل صيامها.

عدم تناول السحور.

الجفاف وعدم الحصول على كمية كافية من السوائل خلال فترة الإفطار.

السهر وقلة النوم.





كيف أخفف تعب الصيام؟

تخفيف تعب الصيام يكون عبر تلافي أسبابه، ولذلك ينصح بالتالي:

​شرب 8-12 كأسا من الماء، خلال الفترة بين وجبة الإفطار ووجبة السحور.

تناول الحساء يوميا طيلة أيام شهر رمصان فهو مصدر للماء.

تناول الخضروات والفواكه كالبطيخ، البندورة، الخيار، العنب وغيرها، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء، مما يقلل الإحساس بالعطش والتعب.

الحد من استخدام التوابل، البهارات والملح، لأنها تزيد من احتياجات الجسم للماء وتسبب العطش والتعب لاحقا.

تجنب التعرض للشمس أو ممارسة النشاط الرياضي خلال ساعات النهار.

عدم إهمال وجبة السحور لأن في إهمالها إطالة ليوم الصيام، حيث تزداد مخاطر الجفاف والإجهاد، وفقا لمؤسسة حمد الطبية.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي.

تجنب الأطعمة الدسمة والتي غالبا ما تسبب اضطرابات معوية، وينصح باستخدام القليل من زيت الزيتون أو أحد الزيوت الأخرى التي تحتوي على دهون غير مشبعة.

تجنب الكربوهيدرات المكررة والسكر مثل: الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، الحلويات والمعجنات، حيث إنها ترفع معدل السكر في الدم، كما تؤدي إلى الزيادة المفرطة في الوزن، وفقا لمؤسسة حمد الطبية.

ينصح في وجبة السحور تناول البروتينات والزيوت غير المشبعة و الكربوهيدرات المعقدة مثل: البقوليات، وشرب نصف كأس من عصير الفاكهة أو تناول نصف حبة فاكهة.

أخطاء شائعة في رمضان

تفضيل الكنافة على صحتك

وفقا للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية فإن "صحتك أفضل من عشقك للكنافة"، والمقصود هنا عدم تناول الكثير من الحلويات التي ستنعكس سلبيا على صحة الصائم.

ووفقا لمؤسسة حمد الطبية أثبتت الأبحاث أن استهلاك الحلويات يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش نظرا لكمية السكريات العالية التي تحتويها. وينصح بالاستعاضة عن الحلويات بالفواكه التي تزود الجسم بالماء وتزيد من الشعور بالارتواء.

والمطلوب هو الاعتدال في تناول الحلويات، وأن لا تكون مع وجبة الإفطار.

قضاء الكثير من الوقت أمام التلفزيون

هذا يجعلك خاملا ويضيع وقتك.

الإفراط في الأكل عند الإفطار

يمنحنا الصيام لساعات طويلة شعورا متضخما بالجوع، لذلك نميل إلى تناول أكثر مما يحتاجه الجسم، ولذا أفطر على التمر، ثم صلّ المغرب، بعدها ابدأ بتناول الحساء ببطء، ثم السلطة، ثم تناول الطبق الرئيسي.

تناول الأطعمة المقلية في الإفطار

يعد بدء الإفطار بأطعمة غنية بالدهون من أكثر الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في رمضان، فهي غنية بالدهون وقد تؤدي إلى تلبُّك في المعدة. وحاول الابتعاد عن المقالي والأطعمة الدسمة.

عدم النوم بشكل منتظم

الإفراط في النوم يؤدي إلى الشعور بالتعب والكسل.





عدم تناول السحور

تخطي وجبة السحور، أو تناول سحور غير صحي ضار بصحتك، فبعض الناس يأكلون الكثير على وجبة الإفطار لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على تناول السحور.

تخطي السحور سيجعلك تشعر بالتعب والجوع في اليوم التالي. وينصح في المقابل بتناول سحور صحي، مثل منتجات الألبان والبروتين والأطعمة بطيئة الهضم مثل الخبز وتجنب الأطعمة المالحة والحارة حتى لا تشعر بالعطش.

عدم تناول الفاكهة

تعتبر الفاكهة مصدرا ممتازا للفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم في رمضان، كما أنها تساعد في محاربة السمنة وفقدان الوزن، لذلك من المهم الحرص على تناول الفاكهة في رمضان.

إهمال التمرين

يتجاهل بعض الناس ممارسة الرياضة في رمضان ولكن الرياضة لها فوائد عديدة لجميع أجزاء الجسم وتأثيرها لا يقتصر على إنقاص الوزن. يمكن ممارسة الرياضة بعد ساعتين على الأقل من الإفطار.

الشعور بالبرد أثناء الصيام

قد يشعر الصائم بالبرد، وهذا قد يكون ناجما عن تأثير الجوع وانخفاض سكر الدم. عموما هذا شيء طبيعي ولا مشكلة فيه بالنسبة للشخص الذي لا يعاني من أمراض، إلا إذا كان الشخص مصابا مثلا بالسكري، عندها يجب التأكد من أنه لا يعاني نوبة هبوط سكر، وهي حالة خطيرة تتطلب الإفطار فورا.

وبالنسبة لمرضى السكري فيجب استشارة الطبيب قبل الصوم.

إذا كان الشعور بالبرد قويا ينصح الشخص بقياس درجة حرارته، إذ قد يكون يعاني حمى من مرض أو ظرف ليس له علاقة بالصيام، كعدوى فيروسية، وعندها يجب مراجعة الطبيب.

الشعور بالبرد بعد تناول الصائم وجبة الإفطار في رمضان

قد يشعر بعض الصائمين بالبرودة بعد تناول وجبة الإفطار، وأسباب ذلك هي نفس أسباب شعور البعض بالبرودة بعد تناول الطعام بشكل عام -ووفقا لتقرير في موقع "هيلث شوتس" (Health Shots)– مثل:

تناول سعرات حرارية أقل

ينظم إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة إنتاج الطاقة ودرجة الحرارة في الجسم، ولكن إذا تناول الشخص كمية قليلة من السعرات بشكل متكرر خلال رمضان فقد يحدث لديه انخفاض في مستوى الحرارة. إلى جانب ذلك، يمكن أن تؤدي التغذية غير الكافية أيضا إلى خفض درجة حرارة الجسم.

الأطعمة والمشروبات الباردة

قد يؤدي تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة على الإفطار بشكل عام إلى الإحساس بالبرودة، مما قد يتسبب في انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم.





فقر الدم

غالبا ما يشعر المصابون بفقر الدم بالبرودة حتى بعد تناول الطعام.

مرض السكري غير المنضبط

قد يؤدي "اعتلال الأعصاب المحيطية"، وهو نوع من تلف الأعصاب الناجم عن مرض السكري غير المنضبط، إلى فقدان الإحساس أو الشعور بالبرد بعد تناول الوجبة.

قصور الغدة الدرقية

تؤثر المستويات المنخفضة من هرمونات الغدة الدرقية على وظيفة الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى انخفاض كمية الحرارة التي ينتجها الجسم، وبالتالي نشعر بالبرودة حتى بعد تناول الطعام.

استشر الطبيب إذا كنت تشعر بالبرودة بشكل متكرر بعد تناول الطعام، سواء خلال شهر رمضان أو في الأوقات الأخرى.