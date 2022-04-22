كيف يتغير الدماغ على مر السنين؟ وماذا يحدث في حالة ارتجاج المخ؟ وما أهمية النشاط لمرضى الخرف؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير.

كيف يتغير المخ مع تقدم السن؟

من خلال تجميع البيانات معًا من جميع أنحاء العالم، أصبح لدينا الوقت الحالي نظرة شاملة حول التغيرات التي تطرأ على الدماغ منذ مرحلة الطفولة وصولا إلى مرحلة البلوغ، وذلك وفقا لمقال للكاتبين ريتشارد بيثلهام وجاكوب سيدليتز في صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية.

وتشمل هذه المراحل:

المرحلة الأولى

زيادة حجم المادة الرمادية (خلايا المخ) بسرعة لدى الطفل (الجنين) من منتصف فترة الحمل وما بعدها، التي تبلغ ذروتها قبل سن السادسة، ثم تبدأ في الانخفاض ببطء.

المرحلة الثانية

زيادة حجم المادة البيضاء (وصلات الدماغ) أيضًا بسرعة من منتصف فترة الحمل وحتى الطفولة المبكرة، وتبلغ ذروتها قبل سن 29 سنة. ويصل حجم المادة الرمادية في القشرة الفرعية (subcortex) التي تتحكم في وظائف الجسم والسلوك الأساسي، ذروته في مرحلة المراهقة أي عند بلوغ سن 14 عامًا ونصف العام.

المرحلة الثالثة

تسارع تقلص حجم المادة البيضاء بعد سن الخمسين.

انفجار الفقاعة.. هذا ما يحدث في حالة ارتجاج الدماغ

ننتقل إلى موضوع ارتجاج الدماغ، حيث عمل علماء على موضوع تعرض الدماغ للصدمة، وأثبتت نتائجهم التجريبية صحة الظهور المحتمل لفقاعات في السائل الدماغي النخاعي من شأنها أن تتسبب في تلف الخلايا العصبية، وفقا لتقرير للكاتب ديفيد لاروسيري، نشرته صحيفة "لوموند" (Lemonde) الفرنسية.

ويقول فيليب ديك، رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى بوجون، والعضو بعدة مجموعات عملت حول هذا الموضوع بالاتحاد الفرنسي والاتحاد الدولي لكرة الرغبي، إن "حوالي 7 إلى 10% من مجموع 35 ألفا إلى 50 ألف إصابة سنوية نراها في حالات الطوارئ في منطقة إيل دو فرانس مرتبطة بالرياضة. وفي لعبة الرغبي، تُسجل إصابتان في اليوم، من أصل 14 بطولة".

اختلالات في وظائف الدماغ

يوضّح الكاتب أن التشخيص ليس بسيطا لأن الأعراض والمعايير عديدة، ويمكن أن تظهر بعد 24 إلى 48 ساعة من الصدمة. ولا يكون فقدان الوعي دائما، ناهيك عن حدوث اختلالات أخرى في وظائف الدماغ، مثل مشاكل في الذاكرة أو حالة عقلية مضطربة أو فقدان التوازن.

لكن أصل هذه الأمراض غير معروف جيدا. يقول ديك "تؤدي الصدمة إلى خلل خلوي في الدماغ يستهلك الكثير من الطاقة ويستغرق وقتا للتعافي".

من جانبهم، اختبر خبراء في الفيزياء من المدرسة متعددة التقنيات فكرة أخرى سبق أن طرحها علماء فيزيائيون آخرون في السبعينيات تتمثل في ظهور فقاعات في السائل النخاعي يؤدي انفجارها الداخلي إلى تدمير الخلايا العصبية.

طاقة الفقاعات تفحص الدماغ

تم تصميم نظير تجريبي لدماغ الرياضي، تسقط أسطوانة مملوءة بالماء على أجسام مختلفة أكثر أو أقل صلابة من أجل تغيير شدة الصدمة ووقت الصدمة. أثناء الاصطدام تنتج فقاعة يبلغ قطرها حوالي ملليمتر واحد تنفجر في موجة صدمة قادرة على إتلاف الخلايا العصبية، ويمكنها أيضًا التسبب في تدفق قوي نسبيا من السائل نحو الدماغ وإتلافه.

بعد نمذجة الطاقة التي تطلقها هذه الفقاعات، وجدت جولييت أموجر، طالبة دكتوراه في هذا المشروع الذي يشرف عليه كل من كارولين كوهين وكريستوف كلانيت، نتيجة معروفة جيدا منذ العمل على حوادث الطرق في الستينيات. ووفقا لهذه الدراسات، فإن مخاطر الارتجاج تعتمد على شدة الصدمة (من 50 إلى 150 ضعف جاذبية الأرض) والوقت (من 2 إلى 20 مللي ثانية).

تكون الصدمة القصيرة خطيرة فقط إذا كانت شديدة، بينما يمكن أن تكون الصدمة الطويلة ضارة حتى لو كانت ضعيفة. وهذا هو القانون الذي وجده الفيزيائيون. ويلاحظ ديك أنه "حتى لو لم يكن لدينا دليل في الجسم الحي حتى الآن على حدوث هذه الظاهرة في هذه الظروف، فإن الفرضية معقولة والعمل مثير للاهتمام".

ما أهمية النشاط لمرضى الخرف؟

قالت لاورا ماي عضو الجمعية الألمانية الخاصة بـ ألزهايمر إن النشاط يحظى بأهمية ‫كبيرة لمرضى الخرف، حيث إنه يتمتع بتأثير إيجابي على قدرة الذاكرة ‫لديهم، مما يساعدهم على الاحتفاظ ببعض مهاراتهم واستقلاليتهم، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

‫وأوضحت أنه يمكن للأقارب على سبيل ‫المثال تكليف المرضى ببعض المهام اليومية البسيطة مثل التنظيف، مع مراعاة ‫إعطائهم تعليمات واضحة على النحو التالي: يمكنك مسح الغبار عن حافة ‫النافذة في غرفة المعيشة بواسطة هذه الخِرقة.

‫وأضافت ماي أن المهام الروتينية تساعد مرضى الخرف على الشعور بالأمان ‫والقدرة على التوجيه والتنظيم، على سبيل المثال يمكن تكليف مريض الخرف ‫بإحضار البريد من صندوق البريد كل يوم.

محفزات لمريض الخرف

‫ومن أشكال النشاط أيضا تقديم محفزات لمريض الخرف بغرض تجاذب أطراف ‫الحديث بشأنها، على سبيل المثال يمكن للأقارب اختيار الموضوعات التي ‫تثير اهتمام المريض كالهوايات والتفضيلات الشخصية. فإذا كانت المريض على ‫سبيل المثال يهتم بالموضة وحياكة الملابس، فيمكن للأقارب وضع صندوق ‫يشتمل على خامات مختلفة أمامه لرؤيتها ولمسها ومسكها من أجل الإحساس ‫بها، ثم التحدث بشأنها فيما يتعلق بملمسها واستخداماتها.

‫مثال آخر: يمكن للأقارب وضع بعض أدوات المطبخ أو العِدد على طاولة أمام ‫مريض الخرف، ثم يطلبون منه البحث عن إحداها، ثم التحدث بشأنها وعما يمكن ‫القيام به باستخدامها.

‫وبشكل عام يراعى ألا تستغرق هذه المهام مدة طويلة نظرا لأن مرضى الخرف ‫يواجهون صعوبات في التركيز، لذا من الأفضل ألا تزيد مدة المهمة على 10 دقائق، مع مراعاة تقبل الأمر في حال رفض المريض إتمام المهمة.

‫جدير بالذكر أن الخرف تدهور مستمر في وظائف الدماغ ينتج عنه اضطراب ‫بالقدرات الإدراكية مثل: الذاكرة والتفكير. ‫ويعد ألزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعا.