هل شراب الرمان المركز مفيد أو ضار؟ وماذا عن شراب التمر هندي وقمر الدين؟ وما فوائد وأضرار العصائر المركزة بأنواعها المختلفة خاصة في رمضان إذ يقبل كثير من الأشخاص على شرب العصير لإطفاء عطشهم وقت الإفطار؟ وما فوائد وأضرار عصائر التمر هندي والعرقسوس والكركديه؟ وبماذا يوصي طبيب تركي الصائمين؟

وفي ما يلي بعض الفوائد المحتملة لشراب الرمان:

مضادات الأكسدة

تحصل بذور الرمان على لونها الأحمر النابض بالحياة من "البوليفينول"، وهذه المواد الكيميائية مضادات أكسدة قوية.

ويحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر 3 مرات من الشاي الأخضر، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب، وفقا لتقرير في "ميديكال نيوز توداي" (medical news today).

فيتامين سي

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي (C).

الوقاية من مرض ألزهايمر

يعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان وتركيزها العالي يعمل على إعاقة تقدم مرض ألزهايمر ويحمي الذاكرة.

مضاد للالتهابات

عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

التهاب المفاصل

قد تساعد مركبات "الفلافونول" الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يسهم في الفصال العظمي وتلف الغضاريف.

أمراض القلب

يعد عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب، ويبدو أنه يحمي القلب والشرايين.

أظهرت دراسات صغيرة أن العصير يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح متيبسة وسميكة. وقد يؤدي أيضا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين، لكن الرمان قد يتفاعل سلبا مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول مثل الستاتين.

تأكد من طبيبك قبل شرب عصير الرمان.

ضغط الدم

شرب عصير الرمان يوميا قد يساعد أيضا في خفض ضغط الدم الانقباضي.

غني بالفيتامينات

بالإضافة إلى فيتاميني سي وإي (E)، يعد عصير الرمان مصدرا جيدا لحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين كي (K).

الذاكرة

أظهرت دراسة حديثة أن شرب كوب من عصير الرمان يوميا قد يحسن التعلم والذاكرة.

الخصوبة

إن تركيز عصير الرمان من مضادات الأكسدة والقدرة على التأثير على الإجهاد التأكسدي يجعله وسيلة مساعدة محتملة للخصوبة. وثبت أن الإجهاد التأكسدي يسبب خللا في الحيوانات المنوية ويقلل الخصوبة عند النساء.

أيضا يمكن أن يؤدي شرب عصير الرمان إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وهو أحد الهرمونات الرئيسية وراء الدافع الجنسي، وفقا لميديكال نيوز توداي.

أضرار شراب الرمان:

قد يحتوي على كثير من السكر، ولا يلائم مرضى السكري.

لا يحتوي على الألياف الغذائية، ولا يعزز الشعور بالشبع.

كما أسلفنا، إذا كنت مريضا فيجب استشارة طبيبك قبل تناوله.

شراب قمر الدين

يحضر شراب قمر الدين من نقع شرائح قمر الدين في الماء ثم طبخه حتى يذوب ويتحول لشراب. وقمر الدين هو عجينة المشمش المجفف، وهو فاكهة غنية بالعديد من المكونات الصحية.

فبيتا كاروتين الموجود في المشمش وعصيره يمكن أن يساعدا في محاربة أمراض القلب. هذه الفاكهة غنية أيضا بفيتاميني إيه (A) وسي. ويعتقد أن فيتامين إيه مفيد لصحة العين، وكلاهما يوفران مضادات أكسدة قوية تحارب الأمراض.

ما العصير المركز؟

العصير المركز هو عصير الفاكهة الذي يتم استخلاص معظم الماء منه، وفقا لتقرير في "هيلث لاين" (healthline).

واعتمادا على النوع، قد توفر العصائر المركزة بعض العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن.

ويمكن أن يشكل الماء ما يصل إلى 90% من مكونات العصير، وعند إزالة معظم هذا السائل تكون النتيجة منتجا سميكا وشرابا يعرف باسم مركز العصير.

يقلل استخراج الماء نمو البكتيريا، مما يعني أن العصير المركز لا يفسد بسهولة مثل العصير. ومع ذلك، تختلف طرق المعالجة، ويتم ترشيح معظم المركزات وتبخيرها وبسترتها، ولكن قد يشتمل بعضها أيضا على مواد مضافة.

تباع مركزات العصير في درجة حرارة الغرفة أو مجمدة، ويتم تخفيفها بالماء قبل الاستهلاك.

منتجات عصير البرتقال والأناناس والتفاح -بما في ذلك المركزات- تحظى بشعبية متزايدة، حيث يمثل عصير البرتقال أكثر من 41% من سوق عصير الفاكهة العالمي.

فوائد العصير المركز:

غني بالعناصر الغذائية المهمة

تعد مركزات عصير الفاكهة والخضروات أكثر صحة إذا تم تصنيعها من الفاكهة أو الخضار بنسبة 100%، من دون إضافات مثل السكر المضاف أو الملح.

على سبيل المثال، كوب 120 مليلتر من عصير البرتقال المحضر من المركز يوفر 280% من القيمة اليومية لفيتامين سي. وتلعب هذه المغذيات دورا مهما في المناعة والتئام الجروح.

عصير الجزر من مركز نباتي 100% هو مصدر غني بالبروفيتامين إيه، حيث يوفر 400% من القيمة اليومية لكل 240 مليلتر من المشروب.

يحتوي على مركبات نباتية مفيدة

يحتوي مركز العصير على مركبات نباتية مفيدة، مثل الكاروتينات والأنثوسيانين والفلافونويد. وترتبط هذه بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات.

قد يعزز صحة الجلد

العديد من مركزات العصير غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي قد تعزز صحة الجلد وتبطئ آثار شيخوخة الجلد. على سبيل المثال، ثبت أن بيتا كاروتين في الجزر والطماطم يقلل التهاب الجلد.

أضرار العصير المركز

بشكل عام، لا تحتوي على الألياف، ولذلك لا تعزز الشعور بالشبع.

يضاف له السكر، الذي يزيد خطر تسوس الأسنان والسمنة.

قد تضاف له المواد الحافظة.

شراب الكركديه

يحضر شرابه عبر نقع أوراقه في الماء البارد أو الساخن، ثم يصفى ويحلى بالسكر، وقد يشرب ساخنا أو باردا. ومع أن هناك معطيات تشير إلى أن له دورا محتملا في خفض ضغط الدم، فإنه لا توجد معطيات كافية للوصول إلى استنتاج موثق حول خفضه ضغط الدم.

في المقابل، فإن للكركديه مخاطر صحية على الحامل، إذ توجد معطيات على أنه يمكن أن يحفز تدفق دم الحيض لديها مما قد يقود للإجهاض، كما أن هناك تساؤلات حول مدى سلامته للمرضعات.

العرقسوس

يتميز بأن شرابه يحضر من دون إضافة السكر، ومع أنه من أشهر المشروبات الرمضانية فإن له آثارا جانبية تشمل:

رفع ضغط الدم.

خفض مستوى البوتاسيوم بالجسم.

تعب.

في بعض الحالات الشلل.

لذلك فإن العرقسوس لا يناسب مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، وحتى بالنسبة للأصحاء فإن شربه بكميات كبيرة وعلى فترات طويلة قد يقود لهذه المخاطر.

وبالنسبة للحامل فإن العرقسوس قد يحفز الإجهاض أو الولادة المبكرة، لذلك تنصح الحامل بالابتعاد عنه، كما لا توجد معطيات كافية حول مدى سلامته للمرضع وتنصح بتلافيه.

التمر هندي

يحضر شرابه عبر نقعه في الماء عدة ساعات ثم تصفيته وتحليته بالسكر. وتشير المعطيات إلى أنه على الأرجح آمن عند الاعتدال في تناوله. أما بالنسبة للحوامل والمرضعات فلا توجد معطيات موثقة لتأثيره عليهن، وينصحن باستشارة الطبيب بخصوصه.

كما أنه قد يزيد من امتصاص الجسم لعقاري الأسبرين والآيبوبروفين، مما قد يزيد احتمالية التعرض للمضاعفات الجانبية الخاصة بهذين العقارين، لذلك استشر طبيبك إذا كنت تتعاطى هذه الأدوية وتريد شرب التمر هندي.

مشروبات صحية للصائمين

تعد العصائر والمشروبات الرمضانية من أبرز الأمور التي يحرص الصائمون على حضورها في وجبة إفطارهم كل عام بالشهر المبارك، وتختلف آراء الصائمين بشأن هذه العصائر ولذتها ومناسبتها للجهاز الهضمي وأنها صديقة لهم، وهو أمر يتطلب رأيا طبيا يتعلق بأفضل المشروبات الصحية في رمضان.

الطبيب مختار فاتح بي ديلي، المختص في أمراض الأطفال في مستشفى ميديكال بارك بجامعة إزمير للاقتصاد، قدم عبر وكالة الأناضول نصائح تتعلق بالعصائر والمشروبات الصديقة للصائمين في رمضان.

واستهل بي ديلي كلامه بالقول "بعد يوم طويل في رمضان، يجب على الصائم تناول مشروب خفيف في البداية، وعبره تستعد المعدة قبل تناول وجبة الإفطار الرئيسية".

وأضاف "يتم تعويض الجسم بالسوائل التي فقدها أثناء الصيام خلال اليوم الطويل، وهناك فوائد لبعض العصائر الطبيعية وهي مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية والسكريات التي يحتاج إليها".

وفي ما يلي بعض المشروبات التي تحدث عنها بي ديلي:

التمر باللبن

يتم نقع التمر بعد نزع النوى في اللبن أو الحليب الدافئ مع إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة، لمدة 3-4 ساعات ويقدم على الإفطار.

الخروب (الخرنوب)

أحد أهم العصائر في رمضان، لذيذ ومنعش، ومدر للبول ويقوي مناعة الجسم.

الخشاف بالحليب

مشروب رمضاني يتم إعداده عبر نقع مجموعة من الفواكه المجففة من المشمش، والقراصيا، والتين، والزبيب، وجوز الهند، والتمر.

الجلاب

يحضر عبر خلط شراب التمر ودبس العنب وماء الورد والصنوبر والزبيب مع الثلج.

عصير الدوم

يمنح الشعور بالانتعاش، وتناوله فور انتهاء ساعات الصيام يعمل على الترطيب، ويصنع من الثمرة الخاصة به.

وختم الطبيب بالقول "على الصائم الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وكذلك مشروبات الطاقة والكاكاو الساخن والمشروبات الغازية التي تحوي كميات كبيرة من السكر، والعصائر الجاهزة المحلاة، هذه المشروبات بدلا من أن ترطب الجسم تعمل على إخراج السوائل منه وتزيد الشعور بالعطش".